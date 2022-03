Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de marzo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Leo (07/21 – 08/21)

Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad. No busques la manera de fregarla, solo observa, sonríe y calla. Muéstrale que estás mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición. Aprende a darte tu lugar y que esas cuestiones ya no te quiten el sueño. Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te arruinó la vida. Tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías y sobre todo en tus planes. Al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo. Problemas de salud que comenzarás a resolver poco a poco. Debes cuidarte mucho de infecciones y cuestiones que tienen que ver con tus órganos genitales.

Ya no te compliques la existencia. Depura de tu alrededor esas personas que no te aportan nada más que dolores de cabeza. La venganza siempre será tu mejor platillo, pero algunas veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma. Acércate a quien te busca, aléjate de quien te busca solo por interés. Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida. Es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado. Debes aprender a ser más corazón. Deja de dar a medias o de ser tan tibio en todos los aspectos. Momento de poner las cartas en la mesa. No pierdas tu tiempo con quien no quiere estar a tu lado; algunas ocasiones te atontas mucho y caes en situaciones bien inmaduras, pero por tu mendiga necedad.

Virgo (08/22 – 09/22)

Déjate de ridiculeces y tantas tonterías. Recuerda que con la vara que midas serás medido. Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días; recuerda que hay personas que te quitan mucha energía y tú sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos. No temas a cambios en el área sentimental. Es momento que seas más perris. Disfruta de la caricia, de las relaciones, pero también de la soltería. Algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero. A veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que entorpece tu libertad. Un embarazo en amistad te pondrá feliz y la llegada de un dinero extra en próximas fechas. Cambios o arreglo de documentación. Es posible que inicies dieta o entres en algún programa de ejercicio; haces bien pues vendrá super a tu figura, así como a reducir el estrés.

Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Ten mucho cuidado a quien le dedicas tu tiempo; podrías estar perdiéndolo con alguien con quien no llevarás un buen futuro o con quien no concretarás nada. Ten cuidado con lo que comentas delante de las otras personas. Son muy envidiosas y podrían cebarte tus planes. Un negocio va viento en popa y resultará mejor de lo que crees y has imaginado. Amores a distancia podrían presentarse en próximos días. A pesar de la distancia podrías desarrollar interés por alguien de lejos. No te permitas caer en vicios que pueden afectar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida.

Libra (09/23 – 10/22)

Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro su motivo tendría. La vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. Un familiar se va de viaje y te traerá un pequeño obsequio. Cambia tus pensamientos tontos. En las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan. Disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

Trata de controlar lo que sale de tu boca. Podrías dañar a quien de verdad quieres. Podrías caer en malestares estomacales y dolores musculares debido a una comida de la calle. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido. Mejor ponte las pilas, recuerda que nunca es tarde. El problema tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. Si ya tienes pareja, bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella. El taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella. Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar. Debes aprender a vivir en soledad, pero también a disfrutar tu soltería. Dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece. No tengas miedo a la caricia ni a la aventura pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala.

Escorpio (10/23 – 11/22)

Tiempo de cerrar ciclos y despojarte de amarguras, karmas y situaciones tontas que no te permiten avanzar. Una traición de una amistad o familia está por llegar. Te va a hacer sentir mal y te decepcionarás por completo. Un cambio de look te vendría perfecto. Si quieres enganchar algo, invierte más en tu arreglo personal. Problemas con familiares a causa de malentendidos y envidias. Un ex amor se pondrá en contacto contigo, ya sabes lo que tienes qué hacer. Ten presente que la vida es una. Disfruta lo que tienes y manda bien lejos todo eso que te hace daño o afecta. Te vas a enterar de una noticia sobre un familiar. Te darás cuenta de que no es de fiar y que no merece tenerte en su vida. Te vas a enterar que una amistad te está tomando el pelo y podría armarse la de Dios es Padre.

Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Oportunidades de iniciar un negocio familiar. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, si no les parece cómo eres, que se vayan por la puerta de la shingada. Si tienes pareja pon atención a ella pues podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas. Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la geta asoman.

Aries (03/21 – 04/19)

Momento de que se te quite lo pen#deja o pen#dejo porque te han manipulado demasiado y lo sigues permitiendo. Personas de piel blanca se presentan en tu vida. No tendrán buenas intenciones, ten mucho cuidado. Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento y demostrarte el error que cometieron al separarse. No te compliques tanto la existencia. Es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y cuestiones que te atontas o te hacen cometer errores. No te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. No temas a cambiar aspectos que no te benefician. Si lo haces que sea por ti y para ti y no porque te lo pide alguien más.

Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado. Podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien graves que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Un amor del pasado podría regresar a tu vida, pero solo porque necesita de tu ayuda. Cierra esa puerta y no permitas que siga mermando tu existencia. No estás pa’ comer recalentado por más rico que sepa.

Tauro (04/20 – 05/20)

Cuida mucho tu parte sentimental y no la expongas a cualquier persona, no creas en palabras sino en hechos. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien. Solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos. Un vecino anda ladrando de tu reputación y pasado. Ponte perra en cuestión de pagos y dineros para que no vayas a salir canjeada. Vienen días de muchas situaciones que te quitarán el sueño. Debes aprender a confiar en tu capacidad de lograr todo lo que quieres y te has propuesto.

Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Pensarás mucho en personas del pasado, es momento de dejar ir y ver más por ti. Quizás no fuiste lo que esa persona deseaba en su vida, quizás eras más de lo que necesitaba pues estabas acostumbrado o acostumbrada a tragar pura mie$rda. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente tonta que no tiene nada que hacer más que joder te arruinen tus días.

Géminis (05/21 – 06/20)

A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo. Te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían ser tu centro de atención. Cuidado con golpes o caídas que van a estar a la orden del día; no te limites en cuestiones que tienen que ver con tus deseos y ganas de salir adelante. No es momento de dar explicaciones absurdas a quienes no te las están pidiendo.

Andarás confundido en el corazón por cierta persona que apareció en tu vida. Aprende a disfrutar a esas personas el tiempo que tengan que durar, no te claves y deja que la vida decide si lo pone o no en tu camino. La vida te pondrá una prueba muy grande para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado. Basta de mendigar migajas de cariño y atención por personas para las que no significas nada. Es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo. Recuerda que todo tiene un inicio y un final, aprende a disfrutar las cosas el tiempo que duren. Te llegará una sorpresa en próximos días, aprende a disfrutarla. Traerás el hocico bien suelto y podrías cometer errores si hablas de más, no des tu opinión si no te la están pidiendo. Chismes de vecinos se aproximan, ten cuidado.

Cáncer (06/21 – 07/20)

Te viene un proyecto fuera de la ciudad o posibilidades de salir de vacaciones. Haz todo lo que tengas que hacer y ya no te quedes con ganas de nada. Si ya tienes una relación es importante que platiques sobre tus planes a futuro con tu pareja, puede que haya problemas pues quizás esa persona no te tiene en sus planes. Ten mucho cuidado con lo que esperas de las personas que te rodean pues te llevarás una sorpresa al decepcionarte de más de uno. Recuerda que tus amistades se cuentan con los dedos de una sola mano.

Trata de llevar una vida más plena y feliz y disfrutar todo lo que llegue a tu vida así sean triunfos o fracasos pues de todo obtendrás algo bueno. Viene una salida de la ciudad y la posibilidad de hasta cambiar de residencia. Una persona llegará a tu vida y te va a poner en vibración el asunto, hay muchas posibilidades de encamarte con él o ella. Sin embargo, solo serán fajes de ocasión pues no se visualiza un compromiso estable. Se aproxima separación amorosa de una amistad, te pedirán el consejo. Posibilidades de conocer en persona a un ser que conociste por una red social, te va a caer muy bien, pero al final te darás cuenta de que es completamente distinto o distinta a lo que muestra tras la pantalla.

Piscis (02/19 – 03/20)

Recibirás un mensaje o noticia de una persona muy importante para ti. Si ya tienes quien te de la caricia, bájale dos rayas a tu calentura y deja de darles caldo por las redes sociales a otras personas o te meterás en un problemón con tu pareja. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes mucho en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede. Eres de buen corazón y se preocupa por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase.

Hay momentos que te desespera mucho el no poder concretar tus metas y sueños, debes de esperar el momento clave, sino luchas por lo que quieres solo no va a llegar. Un viaje llega cuando menos lo esperes. Tu buen corazón y buena voluntad va a traer personas grandes para ti. Deja de pensar en lo que no pudo ser y centra tu tiempo en lo que de verdad importa y vale la pena. Ten mucho cuidado con lo que piensas pues se podría hacer realidad. Tienes un sentido muy desarrollado y la mayoría de las cosas. Aguas con lo que sale de tu boca. Podrías perder a una persona que tienes y está mostrando muchas cosas y sentimientos por ti.

Acuario (01/20 – 02/18)

Si ya tienes quien te gratine el mollete no compliques la relación. Algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta el gorro a tu pareja por cuestiones sin importancia. Momento de que visualices hacia el futuro y comiences a trabajar en todos esos sueños que mueven tu vida. No dejes que las personas se metan en tus decisiones. Recuerda que la soltería no es un error sino la mejor etapa del hombre para conocerse, encontrarse y disfrutar a lo máximo, pero responsablemente. Vívela y disfrútala al máximo.

Ponte las pilas en cuestiones del corazón. No seas tan negativo o negativa. Estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño, sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos. Estás comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman. Bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida y te dirán la decisión que tendrás que tomar.

Capricornio (12/21 – 01/19)

No te sientas mal si las cosas no funcionaron; aprende a quedarte con los mejores momentos. Deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños. Arreglas documentos, posibilidad de que te lleguen las tristezas al finalizar el día. Ya no te agüites, vida es una y muy corta. Vívela al máximo sin dar explicaciones. Si una relación está destinada a mantenerse oculta. Aléjate y no seas tan tonto o tonta que solo te quieren pa’ ultrajar la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar bien lejos. Noticia inesperada laboral. Duerme más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar.

Ten cuidado con tus sentimientos pues podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza por ti. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo. Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar. Relaciones familiares se fortalecerán. Un sueño te dejará mucho que pensar. Si tienes una relación la monotonía y la rutina comenzará a afectarles, necesitan cambiar de planes, un viaje juntos podría ayudar a revitalizar el amor. Te viene un encamamiento muy perro con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas. Una amistad va a salir embarazada por andar de puta.

Sagitario (11/23 – 12/20)

Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia. No te sientas mal si no quedan rastros de la persona que fuiste, al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo. Nunca te arrepientas de lo que has hecho pues esas equivocaciones te han dejado grandes lecciones que no olvidarás. Ten mucho cuidado con cambios de conducta los cuales afectarán a tu familia y a tu pareja en caso de tener. Es momento de que pongas un alto a personas que buscarán dañarte con comentarios pend#ejos que harán que quedes en mal con quienes te rodean.

Viaje en puerta y la llegada de nuevas amistades. Trata de ser más paciente y de no enojarte por cualquier error de los demás. Traerás la feromona bien activada con harto pegue. Habrá días en que te sentirás con ganas de parar el tren y ya no continuar. Si no hay metas y planes para el futuro, no hay ganas de seguir. Busca la manera de programarte y de ver por tu felicidad y por eso que siempre has soñado contigo. Subirás de peso. Ponte ya las pilas y deja de tirar flojera. Inicias dieta con todas las ganas, pero al poco tiempo te cansas y la dejas. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad.