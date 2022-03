¡Increíble! Donovan Carrillo se retiró del Mundial de Patinaje Artístico momentos antes de la competencia porque no llegaron sus patines

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El deporte mexicano vivió otro episodio surreal este jueves, cuando Donovan Carrillo, el mejor patinador del país y quien acaparó las miradas en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno, tuvo que retirarse del Mundial de Patinaje Artístico horas antes de la competencia debido a un error de logística.

Y es que los patines del atleta nunca llegaron a la ciudad de Montpellier, Francia, donde se desarrolla dicha competencia. A pesar de que se le ofrecieron unos patines nuevos, Donovan no se adaptó, así que prefirió no presentarse y quedó fuera de la justa mundialista.

El mexicano era el segundo competidor de 40 participantes en el programa corto que se desarrolló esta mañana. Su objetivo era mejorar lo conseguido en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, pero ya ni siquiera pudo intentarlo, porque su nombre fue borrado repentinamente de la lista de participantes. Minutos después nos enteramos del contexto a través de una entrevista que María J. Alcalá, del Comité Olímpico Mexicano, brindó para W Radio.

“Hablé con el entrenador y me informa que una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos pero no se sintió cómodo. Donovan Carrillo no pudo participar en el Mundial”, le contó a Javier Risco, el titular del programa Así las cosas.

Apenas el martes pasado, Carrillo publicó en sus historias de Instagram que se encontraba preocupado porque sus patines no llegaban. Hasta el momento se desconoce cuál es la empresa de paquetería que fue la responsable de esto, pero en dos días no pudieron recuperarlos.

Comité Olímpico Mexicano publica información falsa y pide disculpas

Quien quedó muy mal parado fue el COM, ya que un día antes de la competencia realizó una publicación en redes sociales en la que se congratulaban de que el equipaje ya había aparecido y que el patinador estaba listo para darlo todo.

¡Hoy llegó el equipaje de @DonovanDCarr con sus patines! 🙌⛸️



Debido a que esto no era verdad, tuvieron que pedir disculpas, alegando que tomaron la información de una fuente "no confirmada" y prometieron que no volvería a suceder. Ofrecemos una disculpa por el tuit donde se informó que el equipaje de @DonovanDCarr había llegado y participaría en el Mundial de Patinaje Artístico. Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder.

