Ideas para invertir $10,000 dólares

La comunidad Latina es conocida por su duro trabajo. Si tú has trabajado duro y lograste reunir $10,000 quizá quieras hacer algo con tu dinero para que crezca. En el último año hemos visto una inflación histórica y ahora más que nunca es importante tomar decisiones inteligentes para que nuestros ahorros no pierdan valor. Tal y como sugiere Finhabits, la compañía de inversiones digitales basada en la ciudad de Nueva York, lo mejor es SIEMPRE invertir tu dinero en vez de dejarlo estacionado en una cuenta de ahorros, porque ahí no recibirás ningún beneficio.

Para decidir en qué te conviene invertir tu dinero depende de qué tipo de expectativas tengas y cuánto esfuerzo quieras tomar. Aquí te presentamos 3 opciones interesantes en las que puedes poner a trabajar tu dinero: invertir en la bolsa de valores, usar el dinero para abrir un negocio nuevo, comprar una casa o propiedad.

La idea de invertir en una propiedad como una casa es de las opciones favoritas de nosotros los latinos. La mayoría de las personas considera que es una idea segura y de poco riesgo; sin embargo no toman en cuenta muchos aspectos o situaciones que pueden surgir. ¿Te has puesto a pensar si en verdad es la mejor opción? Quizá te sorprenderá saber que hay más riesgos de los que normalmente consideramos.

En seguida te presentamos 3 aspectos que debes tomar en cuenta a la hora de invertir $10,000 dólares.

Concentración vs. diversificación

Uno de los riesgos más grandes en el mundo de los negocios es el riesgo de concentrar o poner todos tus huevos en una sola canasta. Cuando inviertes todos los $10,000 para empezar un negocio o para comprar una casa para rentarla a una familia o por Airbnb, e incluso si decides invertir todo el dinero en una sola acción, estás concentrando tu inversión en una sola cosa.

Eso significa que el riesgo de la inversión está concentrado, y así mismo, tus ganancias están concentradas, lo cual también es un riesgo. Raramente este tipo de inversiones concentradas o no diversificadas es buena opción. Por ejemplo, si vas invertir tus ahorros para abrir una taquería porque no hay otras taquerías en tu ciudad, es posible que esta inversión concentrada tenga mucho éxito porque tu tienes conocimiento de primera mano. Si vas a comprar una casa pequeña para después rentarla a estudiantes y tú tendrás una de las pocas propiedades de renta, entonces puede ser una opción interesante. Y en el caso de invertir en una sola acción o compañía como Amazon, podría ser buena idea si has hecho el análisis cualitativo y cuantitativo de la acción y tu análisis extenso dice que la acción seguirá subiendo de precio.

Pero en la mayoría de los casos, estos son ejemplos extremos y es posible que estés juzgando de forma equivocada el riesgo que existe en estas inversiones. ¿Hay maneras de reducir el riesgo de una inversión?

Sí, la clave está en diversificar en dónde inviertes tu dinero.

No poner todos los huevos en una canasta. En otras palabras, no es buena idea poner todos tus ahorros en una sola inversión. La manera más inteligente de invertir esos $10,000 es hacerlo de forma diversificada. Cuando inviertes con Finhabits, tu dinero se invierte en la bolsa de valores de Nueva York, es decir en el mercado de valores de Wall Street. Las carteras de inversión de Finhabits tienen una variedad de ETFs (también conocidos en español como Fondos cotizados en la bolsa). Los ETFs son fondos de inversión conocidos por su diversificación, flexibilidad y por lo general bajo costo.

Tengamos muy claro una de las reglas claves en el mundo de las inversiones: hay que tomar riesgo para generar ganancias, pero hay que saber tomar riesgos. Haz tu inversión de forma diversificada.

La liquidez

¿Qué significa tener liquidez? Aquí te dejo un ejemplo muy sencillo: ¿qué conviene más? ¿Ir a comprar frutas y verduras a un mercado que tiene mucho tráfico o a uno que casi no tiene tráfico y no vende mucho? Es muy probable que el mercado con mucho tráfico tenga precios más eficientes porque hay muchos compradores y vendedores. Hay mucho volumen y este volumen le da estabilidad al precio de las frutas y verduras.

Cuando inviertes en un activo de menor liquidez (por ejemplo una casa) las transacciones pueden tomar semanas o incluso meses. La recomendación es invertir en activos que se coticen en mercados y en donde exista un volumen de transacciones estable y frecuente. Donde la compra y venta sea más eficiente. De lo contrario, esa variación de precio se puede amplificar y puede ir en tu contra.

Cuando se invierte en bienes y raíces se toma el riesgo de que el activo no cuente con la misma liquidez que por ejemplo con otras inversiones. No es tan fácil vender una casa ya que las casas individuales no cotizan en un mercado en donde hay transacciones diarias. Lo mismo con los negocios.

Sabemos que comprar una casa para rentar, empezar un negocio o invertir en la bolsa, son actividades de largo plazo. Es posible que todas estas actividades tardan de 3 a 5 años para generar frutos. Pero aceptemos que las inversiones en la bolsa son las que tienen más liquidez. Y no estamos hablando de invertir en una acción, estamos hablando de comprar en una cartera diversificada que esté invertida en activos con mucha liquidez a nivel institucional o global.

El esfuerzo requerido a corto plazo y a largo plazo

Tu tiempo vale oro y una hora que le dedicas a una actividad debe de darte valor, ya sea moral, económico o familiar. Usualmente cuando se empieza un negocio se requiere mucho tiempo y dinero el primer, segundo y tercer año. Con una casa para rentar es similar; es probable que tengas que hacer una renovación, buscar inquilinos y luego hay que ocuparse del mantenimiento.

Las inversiones en la bolsa a través de empresas como Finhabits por ejemplo, tienen ciertas ventajas que ayudan a que tu dinero tenga la oportunidad de crecer con el tiempo. Tu dinero se invierte en carteras diversificadas que son diseñadas por expertos con más de 20 años de experiencia y son las mismas estrategias que utilizan los multimillonarios. Recuerda que invertir en la bolsa no es cuestión de suerte o de las corazonadas del compadre o del vecino. Además con este tipo de aplicaciones como Finhabits, los depósitos son automatizados, así que el esfuerzo de tu parte es mínimo.

Conclusión

Nadie tiene una bola de cristal que pueda predecir el futuro. Todas las inversiones tienen algún riesgo de pérdida. Nuestra meta con este artículo es que consideres invertir con la misma estrategia que los profesionales de Wall Street utilizan, es decir, con diversificación y constancia.

Ese es el secreto.

Tal y como lo dice Warren Buffet: “no tienes que ser más inteligente que los demás, solo tienes que ser más disciplinado que el resto”.