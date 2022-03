Anticipan problemas si Biden no amplía pausa para pagar los préstamos estudiantiles federales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A Evenor Cuellar le preocupa que el presidente Biden no amplíe la pausa que paró temporalmente el pago de los préstamos federales a causa de la pandemia.

“Me afectaría porque me quedé sin trabajo en julio de 2020, y en el único empleo que he podido conseguir, me pagan el salario mínimo. No es suficiente para pagar mi préstamo”.

Evenor se encuentra entre los casi 545,000 estudiantes de California que tienen préstamos federales, y están en grave riesgo de no poder pagarlos si Biden pone fin el 1 de mayo a la pausa de pagos decretada a causa de la crisis económica que trajo la pandemia.

A nivel nacional, de acuerdo a un estudio de la escuela de derecho de la Universidad de California en Irvine, se estima que son 37 millones de deudores estudiantiles a quienes se les comenzaría a cobrar el préstamo federal, si no se amplía la pausa.

Los deudores de préstamos estudiantiles federales no están listos para reiniciar sus pagos. . (Shutterstock)

Ya en tres ocasiones, el presidente ha extendido el periodo de esta suspensión. La última vez fue en diciembre.

La pausa federal entró en vigor en marzo de 2020, al inicio de covid-19, para ayudar a los graduados de la universidad con adeudos federales, que perdieron sus empleos.

Evenor se graduó de la carrera de ciencias de la comunicación de la universidad Cal State Los Angeles en 2014. Cuando irrumpió la pandemia, trabajaba como asistente de productor para el noticiero de las 6 de la tarde del canal 34 de Univision.

“En julio de 2020, tres meses después de que comenzara la pandemia, hubo un recorte de personal. Salimos entre 14 y 15 personas”.

Evenor ya no pudo continuar pagando su préstamo estudiantil federal. Por eso se acogió a la pausa federal del presidente Biden.

“Esto quiere decir que no tengo que pagar mi deuda mientras dure la pausa, pero los $7,000 que debo se mantienen intactos, aunque no acumulan intereses”.

Sin embargo, una vez que la pausa termine, los deudores tienen que empezar a pagar de nuevo su préstamo estudiantil federal.

“A mí me toca pagar por mes $450. Con lo que gano ahora, no puedo hacer esos pagos”.

De manera que si Biden no amplía la pausa federal, universitarios como Evenor se verían en aprietos.

“Yo creo que deben ampliarla porque la pandemia no ha terminado. Tenemos la Guerra en Ucrania, la inflación Todo está súper caro, la gasolina, la renta”.

Dice que además los primeros años son muy difíciles para los egresados de la universidad, y encontrar buenos empleos que les permitan pagar la deuda estudiantil, es muy complicado.

“Salimos muy endeudados, y sin un trabajo bueno, es muy difícil pagar la deuda”.

A un año y medio de haber perdido su trabajo, Evenor no ha podido encontrar un empleo en comunicaciones, su campo de estudio y especialización.

El estudio del laboratorio de políticas de California (California Policy Report) de la Escuela de Derecho de UC Irving, indica que aquellos con un riesgo inminente de incumplir el pago de la deuda estudiantil si no se amplía la pausa federal son alrededor de 545,000 californianos. A nivel nacional, el estudio estimó que 7.8 millones están en esta categoría.

Son en especial aquellos que incumplieron con algún pago un año anterior de la pausa, o si su puntaje crediticio de diciembre de 2021 fue inusualmente bajo. También si se fueron a la bancarrota o han dejado de pagar otros adeudos, entre marzo de 2020 y diciembre de 2021.

Por otra parte, cerca de 1.4 millones de prestamistas en el estado, clasificados como los que probablemente podrían recomenzar a pagar su deuda estudiantil, son aquellos que hicieron pagos voluntarios durante la pausa federal, o tienen una puntuación crediticia decente. En todo el país, son 13.5 millones de personas.

Asimismo, hay un grupo que se desconoce si podrán hacer frente al pago de su deuda estudiantil, si se levanta la pausa. Se trata de un promedio de 588,000 californianos que no presentan ningún patrón positivo ni negativo en sus reportes de crédito.

Se desconoce si se extenderá la pausa para el pago de préstamos federales estudiantiles. (Prexels)

El estudio reporta que los préstamos estudiantiles generalmente se pagan, pero la pandemia puede hacer que algunos tengan problemas para comenzar a pagar su deuda de nuevo.

El monto medio de los préstamos puestos en pausa es de $36,800. La edad media de los deudores es de 36 años, aunque un 15% tiene más de 50 años.

El reporte encontró como beneficios de la pausa federal de la deuda estudiantil, mejores puntajes de crédito, menos morosidad en los pagos y un uso menor del crédito revolvente.

El puntaje crediticio promedio entre los prestatarios en pausa pasó de 640 a 668. Las tasas de morosidad en los préstamos estudiantiles, de 7.3% antes de la pausa, se redujeron a cero.

Cuando en diciembre, el presidente Biden anunció la extensión de la pausa de los préstamos estudiantiles federales, la Debt Collective, una organización de activistas que presionan por abolir la deuda estudiantil, declararon en un comunicado que era un gran triunfo para 45 millones de deudores de préstamos estudiantiles y sus familias.

“Lo siguiente que debe hacer la administración Biden es de un plumazo, usar su autoridad ejecutiva para eliminar la deuda federal estudiantil, y con eso impulsar dramáticamente la economía, cerrar la brecha racial de la riqueza y cumplir una campaña de promesa”.

Un proyecto de ley federal busca que se perdone la deuda estudiantil a los trabajadores de salud en la línea de batalla contra covid. (Getty Images)

Este mes, el senador de California, Alex Padilla se unió al senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse en la presentación del Acta para el Perdón de la Deuda Estudiantil para los Trabajadores de Salud en Primera Línea.

Este proyecto de ley federal pretende que se perdone la deuda estudiantil y la adquirida para el entrenamiento profesional, a los trabajadores de la salud en primera línea para honrar su resistencia y sacrificio durante la pandemia.

“Desafortunadamente, muchos de los valientes trabajadores de la salud de primera línea, están agobiados con deudas estudiantiles. Esto es simplemente inaceptable”, dijo Padilla.

Y agregó que esa es la razón por la que se hizo copatrocinador del Acta para el Perdón de la Deuda Estudiantil para los Trabajadores de Salud en Primera Línea, quienes han sido esenciales en la respuesta y recuperación de covid-19.