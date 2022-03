¿El jarabe de maple es bueno para ti?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los estadounidenses aman el jarabe de maple para ponerlo en sus panqueques, waffles, avena, y otras comidas. Su rico sabor es una de las razones por las que es tan popular, así como su reputación de edulcorante “natural”, bueno para la salud. Pero no nos engañemos. Habrá algunas razones para elegir el jarabe de maple en lugar del azúcar de mesa refinado, pero éste no es un “superalimento”, definitivamente. Aquí te mostramos cuáles son los datos nutricionales del jarabe de maple puro, y te explicamos algunos otros conceptos comunes que son erróneos.

¿Cuál es la diferencia entre el jarabe de maple y el jarabe para panqueques?

Aunque estén uno al lado del otro en las estanterías de los supermercados, los dos son bastante diferentes. La miel de maple pura se elabora con la savia del árbol de arce la cual se hierve para reducir el contenido de agua y concentrar los azúcares. Esos azúcares se caramelizan, dando lugar al rico color y sabor típicos del jarabe de maple. Se necesitan unos 10 galones de savia para hacer un solo cuarto de jarabe de maple.

Por el contrario, el jarabe para panqueques, o de mesa, es un producto altamente procesado. El ingrediente principal es el jarabe de maíz y/o el jarabe de maíz de alta fructosa. Algunos expertos sugieren que el jarabe de maíz de alta fructosa puede ser procesado por el cuerpo de manera diferente a otros tipos de azúcar, mientras que otros dicen que hay poca diferencia. De cualquier manera, también encontrarás colorantes, aromatizantes y conservantes añadidos en el jarabe para panqueques. El colorante suele ser el color caramelo, que en algunas de sus versiones tiene un compuesto llamado 4-MEI, potencialmente carcinógeno. En las pruebas de Consumer Reports de 2014, encontramos que algunos jarabes para panqueques tenían cantidades considerables de 4-MEI.

La etiqueta de los ingredientes no es el único lugar en el que notarás diferencias. En degustaciones hechas a ciegas, nuestro panel de catadores profesionales ha detectado grandes diferencias de sabor entre el jarabe para panqueques y el de maple. El auténtico jarabe de maple tiene un sabor limpio y complejo a maple, con toques de caramelo, vainilla y ciruela. Los jarabes para panqueques son singularmente dulces, con poca complejidad y notables sabores artificiales.

¿El jarabe de maple es más saludable que el azúcar?

Sí, ligeramente, porque contiene algunos nutrientes. En dos cucharadas soperas, hay una buena cantidad del mineral manganeso, y de la vitamina B riboflavina, así como pequeñas cantidades de calcio, potasio y zinc. Además, el jarabae de maple puro contiene antioxidantes. Pero dos cucharadas tienen 104 calorías y 24 gramos de azúcares, mientras que muchos otros alimentos tienen esos mismos nutrientes sin la alta carga de calorías y azúcares.

Los azúcares del jarabe de maple son considerados como “azúcares añadidos” en tu dieta, y mantener un consumo bajo de estos azúcares es más importante que el tipo de azúcares añadidos que consumas. El límite diario, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), es de no más del 10% de las calorías diarias ideales para ti, es decir, 50 gramos (unas 12 cucharaditas) para alguien con una dieta de 2,000 calorías. La Asociación Americana del Corazón, por su parte, recomienda consumir incluso menos: no más de 25 gramos al día para las mujeres, y 36 gramos para los hombres.

Sin embargo, la forma en que suelen presentarse los azúcares del jarabe de maple en las etiquetas de información nutricional, podría ser confusa para los consumidores.

Si el jarabe de maple es un ingrediente de un alimento envasado, como la granola o las barritas de granola, en la etiqueta aparecerán los azúcares que aporta bajo la nueva línea obligatoria de “azúcares añadidos”. Y si pones un poco de jarabe de maple en tu avena o sobre los panqueques, ese jarabe de maple también contaría para tu ingesta diaria de azúcares añadidos.

Sin embargo, si miras la etiqueta de información nutricional de una botella de jarabe de maple, verás que no dice que “incluye X gramos de azúcares añadidos”, sino que solamente pone el porcentaje de calorías que aporta en la columna de valor diario. ¿Por qué?

“Es confuso, pero la forma más sencilla de entenderlo es que el jarabe de maple es azúcar, y por lo tanto debe agregarse en tu ingesta diaria de azúcares añadidos, aunque literalmente no contiene azúcares añadidos”, dice Amy Keating, RD, nutricionista y líder del programa de testeo de alimentos en CR.

Cuando la FDA estableció el requisito de que los fabricantes indicaran los azúcares añadidos en las etiquetas de información nutricional, originalmente pretendía que el jarabe de maple y otros azúcares de un solo ingrediente, como la miel o el azúcar de mesa, indicaran todos sus gramos de azúcar como azúcares añadidos. Sin embargo, los productores de miel y jarabe de maple se opusieron, diciendo que los consumidores pensarían que los productos contienen edulcorantes agregados, distintos del jarabe de maple o la miel, cuando en realidad los fabricantes no añaden azúcar a estos productos. La FDA está de acuerdo, pero dice que los productores igual deben indicar el porcentaje del valor diario de azúcares añadidos que aporta su producto, para que los consumidores sepan en qué medida contribuye a su ingesta diaria de azúcares añadidos.

¿Qué jarabe de maple es mejor, el de grado A o el de grado B?

Aunque parezca que el sistema tradicional de calificaciones de los jarabes evalúa la calidad, esto no es así. El jarabe de grado B tiene un color más oscuro y un sabor más intenso que el de grado A, pero eso no lo hace inferior. De hecho, los jarabes de maple más oscuros pueden tener más antioxidantes, y muchas personas prefieren su sabor más intenso.

En 2015, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos abordó la confusión sobre la calidad cuando cambió el sistema de etiquetado del jarabe para que estuviera alineado con los estándares internacionales. Ahora todo el jarabe de arce es de grado A, seguido de una descripción del color/sabor:

• El grado A, ámbar claro, pasó a ser Grado A, color dorado/ sabor delicado

• El grado A, ámbar medio, pasó a ser Grado A, color ámbar/ sabor intenso

• El grado A, ámbar oscuro, es ahora Grado A, color oscuro/ sabor robusto

• El grado B pasó a ser Grado A, color muy oscuro/ sabor fuerte

Este cambio entró en vigor en marzo de 2015, pero no todos los productores de jarabe de maple lo han adoptado, así que todavía podrías ver las viejas calificaciones en las etiquetas.

Estas calificaciones no reflejan variaciones de calidad, pero sí indican diferencias reales de sabor. Según los degustadores de CR, tanto la versión oscura como la de color ámbar tienen un sabor limpio a maple, pero la primera es más intensa y compleja que la segunda. La diferencia se nota realmente cuando se prueban las versiones ámbar y oscura poniéndolas una al lado de la otra, pero encontrar el que sabe mejor dependerá de cada paladar.

¿Hay que gastar mucho dinero para conseguir un buen jarabe de maple?

El jarabe de maple puro es más costoso que el de los panqueques, pero no es necesario comprar el más caro para obtener un producto de calidad. Según los degustadores de CR, las marcas más baratas de las tiendas pueden ser tan sabrosas como las más caras, tanto para los jarabes ámbar como para los oscuros. Además, cuando se pone el jarabe sobre los waffles o los panqueques, las diferencias de sabor son muy poco perceptibles. “Por esta razón, recomendamos comprar jarabe basándose en el precio”, dice Keating.

¿Se echa a perder el jarabe de maple?

A diferencia de la miel, el jarabe de maple puede desarrollar moho, por lo tanto, una vez abierto el envase, hay que meterlo en el refrigerador, donde durará entre 6 meses y un año. Un frasco sin abrir puede conservarse en un lugar fresco hasta dos años.

Algunas marcas de jarabe de maple se venden en frascos de diferentes tamaños, y el jarabe suele ser más barato por ración cuando se compra el más grande. Aunque 32 onzas podrían ser más de lo que usarías en seis meses, puedes aprovechar el precio más bajo si lo guardas en el congelador, donde se conservará indefinidamente (no se congelará). Para conseguir el mejor sabor, pon el jarabe a temperatura ambiente o caliéntalo un poco antes de usarlo.

Azúcares añadidos en el desayuno

Azúcares añadidos en el desayuno

Posiblemente no te des cuenta de la cantidad de azúcar añadido que se esconde en tu desayuno.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.