Mhoni Vidente se le fue a la yugular a Eugenio Derbez por criticar el Tren Maya: “Ridículos”

Durante los últimos días, el nombre de Eugenio Derbez y otros artistas han estado en la boca de todos luego de mostrar su inconformidad por la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya gracias al riesgo ambiental que esto significa. Al respecto, la astróloga Mhoni Vidente no pudo evitar dar su punto de vista, tachando las acciones del actor como “de mal gusto”.

Desde su canal de Youtube, la astróloga compartió su punto de vista sobre la reciente polémica que envuelve al Gobierno de México y al productor de “La Familia P. Luche”. Dentro de su argumento, la famosa despotricó sin piedad contra Derbez y remarcó que “él ni siquiera vive en México”.

“Un Eugenio Derbez que no vive en México, se me hace de muy mal gusto, catastrófico que se sume, no viene al caso”, se le escucha decir en su video para después argumentar que iniciaron su protesta demasiado tarde.

“Eso lo hubieran visto hace 30 años, antes de poner los hoteles y matar la selva. El Tren Maya viene a salvar esa vegetación”, apuntó. “Eugenio Derbez saliendo al principio del video… ay, bueno, cada fantasioso que hay… pobres… se me hacen tan ridículos“, añadió. View this post on Instagram A post shared by Mhoni Vidente (@mhoni1)

Asimismo, Mhoni Vidente utilizó su plataforma para invitar a Eugenio Derbez a ayudar a otras causas, poniendo como ejemplo algunas comunidades indígenas.

“Si tú quieres hacer algo, ayuda a la gente, ve a las comunidades indígenas en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, punto y aparte de lo que está pasando en la selva”, concluyó la reconocida vidente.

