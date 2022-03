Hugo Sánchez se ofrece gratis para dirigir a la Selección de México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Recurrente en sus declaraciones polémicas y a su vez con un gran legado en el fútbol mexicano, Hugo Sánchez, se mostró deseoso de volver a dirigir a la Selección Mexicana y mostró sus críticas al actual técnico Gerardo ‘Tata’ Martino.

Aunque en su paso por la Selección Mexicana no fue del todo exitosa, el ‘pichichi’ se ofreció de manera “gratuita” para estar al frente de México y buscar ayudar a mejorar el estilo de juego que ha sido muy criticado en las últimas semanas.

“Yo por México hago lo que sea. Hasta trabajar gratis y si me llama la selección ahora, yo iría hasta gratis. Iría gratis. Para dirigir a la selección mexicana iría gratis con el afán de ayudar a México y colaborar para que México pueda ir al Mundial y poder estar bien dirigido“, declaró en ESPN.

Por otra parte, el propio Hugo Sánchez había presentado a la Federación Mexicana de Fútbol un plan para ser campeones del mundo, pero señaló que no “creen en lo deportivo”. “Les dije a todos los directivos: ‘Podemos ser campeones del mundo. Hacen falta tres etapas’. Se los he reiterado. Ellos no lo creen porque no creen en ellos, no creen en lo deportivo, solamente creen en el negocio y piensan en ganar dinero. No piensan en ganar títulos y cuando se piensa así no se pueden conseguir cosas importantes“, puntualizó.

México se encuentra a las puertas de certificar su clasificación al Mundial de Qatar 2022, dependiendo de una victoria frente a la eliminada selección de El Salvador y, en caso de una derrota, dependerán de una victoria de los Estados Unidos sobre Costa Rica, para mantenerse en la tercera posición de la tabla para el acceso directo a la Copa del Mundo.