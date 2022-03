VIDEO: Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Cancún huyen tras escuchar ruidos similares a una balacera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pasajeros que se encontraban en espera de realizar sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, México, huyen tras escuchar ruidos similares a una presunta balacera en el interior de la Terminal 3.

“911 de C5, recibe llamada sobre detonaciones de arma de fuego en la terminal 3 del Aeropuerto de Cancún, todas las autoridades en el lugar, al momento no se localizan lesionados, cartuchos percutidos o mayores indicios que confirmen el hecho. Se sigue verificando.”, señaló en su cuenta de Twitter Lucio Hernández Gutiérrez, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

911 de C5, recibe llamada sobre detonaciones de arma de fuego en la terminal 3 del Aeropuerto de Cancún, todas las autoridades en el lugar, al momento no se localizan lesionados, cartuchos percutidos o mayores indicios que confirmen el hecho. Se sigue verificando. pic.twitter.com/ARVw5Qswj0 — Lucio Hernández Gutiérrez (@Lucio_HG) March 28, 2022

En videos que circularon a través de redes sociales, se observa el momento en que las personas, que se encontraban en la Terminal 3, corren con maleta en mano para resguardarse de la presunta balacera.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Se registra balacera dentro de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.#Video: Especial pic.twitter.com/MB7BETcdXC— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 28, 2022

En entrevista para Milenio Televisión, el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, señaló que hasta el momento no se tenía confirmado que fueran disparos de arma de fuego lo registrado en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

“No está confirmada la versión de que hayan sido disparos, se escucha otra versión de que explotó una máquina de estas para recoger el equipaje, estamos en ese proceso de investigación de lo que fue lo que sucedió”, señaló.

#AlMomento 🚨 Se reporta un código rojo en el Aeropuerto Internacional de #Cancún tras una balacera pic.twitter.com/rvTDBC4GLM— Dominio FM (@DominioMedios) March 28, 2022

“Es importante aclarar que no hay lesionados ni indicios balísticos, no hay nada relacionado con armas de fuego. Hubo un caos por algún estruendo que surgió, no está definido si se trató de disparos o una máquina de estas que explotó de estas que recogen equipaje, estamos esperando la confirmación de Guardia Nacional”, precisó el fiscal estatal. 🚨 Me dicen autoridades de Seguridad de #QuintanaRoo que todo apunta que no hubo balacera en el aeropuerto de #Cancun



Se trató de una máquina que tronó y se escuchó muy fuerte (probablemente explotó)



No hay lesionados ni hay indicios balísticos, me aseguran pic.twitter.com/PPzz1IQfxH— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 28, 2022

Fue alrededor de las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México, cuando se activó el código rojo para que elementos de los tres órdenes de gobierno, entre los que están la Guardia Nacional y la policía estatal, acudieran al lugar para descartar un posible atentado y auxiliar a los pasajeros. Balacera en aeropuerto de Cancún hoy. Vean el pasito de los uniformados. Caray en que país bananero estamos?



pic.twitter.com/6UJ2XwmOO5— Victor Gonzalez -VACUNATE Y USA CUBREBOCAS (@XoloElvis) March 28, 2022

Más tarde, en un segundo tuit, Lucio Hernández Gutiérrez, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, descartó que se trataran de “detonaciones ni explosiones de ningún tipo”.

“Todas las autoridades del @GrupoQroo, Agencia Federal de Aviación Civil, Centro Operativo de Emergencias y ASUR, trabajan para encontrar las causas de las múltiples versiones en torno al aeropuerto de Cancún, NO existiendo indicios de detonaciones ni explosiones de ningún tipo”, afirmó Lucio Hernández Todas las autoridades del @GrupoQroo, Agencia Federal de Aviación Civil, Centro Operativo de Emergencias y ASUR, trabajan para encontrar las causas de las múltiples versiones en torno al aeropuerto de Cancún, NO existiendo indicios de detonaciones ni explosiones de ningún tipo. pic.twitter.com/u8K9lHMktg— Lucio Hernández Gutiérrez (@Lucio_HG) March 28, 2022

Ante el caos, las operaciones tanto nacionales como internacionales fueron suspendidas por más de una hora en la Terminal 3.

