“Bendecidos nuevamente por la mediocridad de Concacaf”: David Faitelson destrozó la actitud de la selección mexicana

La selección mexicana está a un paso de lograr su clasificación directa a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El Tri enfrentará a El Salvador y con un empate inscribirá su nombre en el próximo Mundial. Sin embargo, el camino de esta selección por el Octagonal de Concacaf fue bastante tormentoso. El polémico periodista David Faitelson no se deja engañar por las celebraciones ante una inminente clasificación

“(El Tri está) Lejos de un nivel futbolístico que pueda garantizarle algo en esa competencia del Mundial. La selección mexicana está extraviada por completo en cuestiones futbolísticas; sin forma y sin fondo”, sentenció Faitelson en su columna de ESPN.

Gio Reyna nearly took on the entire El Tri defense 👀



🎥 @USMNT pic.twitter.com/VGi7WnHAht — The Athletic Soccer (@TheAthleticSCCR) March 25, 2022

La selección azteca depende de un empate para asegurar su puesto en la próxima Copa del Mundo. A pesar de que el pase parece casi asegurado, Faitelson no deja a un lado el nivel qué hay en el fútbol de Concacaf. El periodista colocó esto en la balanza como uno de los factores que salvó a El Tri de una catástrofe deportiva.

“(La selección mexicana fue) Bendecida nuevamente por la baja calidad y la mediocridad de esta área futbolística en la que nos tocó jugar, pero en la que lamentablemente México se pierde y se ve un equipo mediano y mediocre”, explicó.

💥⚽ ¡TABLA DE POSICIONES! Canadá cerró su clasificación, Estados Unidos se adueña del segundo lugar y Panamá quedó eliminada.



Así la octagonal de #Concacaf. El próximo miércoles 30 de marzo se juega toda la última jornada. pic.twitter.com/SH5fQksjav— Diario Diez (@DiarioDiezHn) March 28, 2022

El inerte ataque de México

Una de las principales falencias de la selección mexicana fue su delantera. El Tri marcó dos goles en sus últimos cuatro partidos. No está de más mencionar que uno de ellos fue por la vía del penal. Bajo estas circunstancias, Faitelson expuso las falencias de los delanteros y le advirtió a Gerardo Martino que una clasificación no es motivo de celebración y que el trabajo del ‘Tata’ será medido en el Mundial.

"El famoso tridente no existe. El 'Tecatito' Corona es totalmente inestable; de pronto da una buena jugada y de pronto desaparece todo el partido. Raúl Jiménez no es el mismo después del accidente que tuvo en la Premier League y el 'Chucky'Lozano juega su partido: viene, mete, pero juega solo. Así no se puede (…) Hay que recordarle al 'Tata' Martino y a estos jugadores que calificar al Mundial no es para celebrarse, de ninguna forma. México ya está en otro nivel o debería estar en otro nivel: en el nivel de trascender y dejar buenas sensaciones en una Copa del Mundo, no en la pobreza de la Concacaf", concluyó.

Since the beginning of WC qualifying El Tridente have gone missing (through 13 games)



Chucky Lozano- 1 goal/2 assists

Raul Jimenez- 2 goals

Tecatito Corona- 1 goal/2 assists pic.twitter.com/vSSW1MjPl8— Garcia Futbol Cards✈️ 🇲🇽 (@GFCards) March 28, 2022

° ¿Gerardo Martino y su ausencia en el Mundial de Qatar 2022? Comienzan los reportes sobre una posible salida del “Tata”

° “Conformismo y mediocridad”: periodista criticó la actitud de la selección mexicana tras rasguñar un empate ante Estados Unidos en el Estadio Azteca

° “Chicharito en una pierna es mejor que Raúl Jiménez”: los aficionados mexicanos desbordan las redes sociales para pedir a Javier Hernández