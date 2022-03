Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de marzo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO (07/21 – 08/21)

Quizás cometiste shingos de errores que te pusieron en el lugar que ahora te encuentras, no temas ya por esas fallas y mejor busca la manera de solucionar dichos problemas cambiando tu manera de pensar y de ser. Trata de no guardar nada en el buche porque a la larga te va a shingar y te vas a tragar el veneno, se más sincero o sincera y trata de enfrentar a las personas y decirle lo que sientes en su geta. Ten cuidado con accidentes pues podría presentarse uno en estos días.

Te enteras de rompimiento de relación por parte de una amistad. Ten cuidado con cuestiones de colitis e inflamación, aléjate de lácteos y harinas. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Cuídate mucho de una persona de tu pasado pues vendrá a incomodar tu presente y llenarte de shingaderas tu vida nomas porque esa persona no tiene estabilidad.

Es momento que te despabiles, manda a la shingada a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes por qué mendigar cariño ni atención de nadie, recuerda que quien te quiera estará contigo principalmente en los peores momentos no cuando todo es bonito. Te cuelgas mucho cuando algo no sale a la primera, pero el éxito va a radicar en las veces que lo intentes pues mejorarás poco a poco solo debes de ser constante.

VIRGO (08/22 – 09/22)

Cambia tus pensamientos pen#dejos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste.

Ya basta de tanta pen#dejes, no permitas que chismes, malos tratos y envidias logren afectar tu circulo de armonía, es momento de comenzar a deshacerte de todo eso que te afecta o daña continuamente. Sino te pones perruna te va a llevar la shingada porque hay personas que quieren dañarte y aprovecharse de tu ingenuidad e inocencia. Deja de creer en quien solo te da motivos para desconfiar, nunca en tu vida encontrarás más amor sincero que el que recibes de manera incondicional.

Trata de actuar mejor con esa gente que te brinda su amistad y está ahí siempre. Posibilidades de encamarte con una amistad, ten mucho cuidado pues podrías enamorarte mucho de esa persona. No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo. Hay posibilidades de mejorar en el aspecto de los ingresos solo no inviertas sin antes de estar seguro o segura de que te dejará ganancias.

LIBRA (09/23 – 10/22)

Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa, sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición.

Debes ser más inteligente antes de tomar cualquier decisión que tenga que ver con los dineros y esas cosas. Es momento de mandar a la shingada a gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales y después en tu vida cotidiana para que empieces a ver la luz. Si estas soltero o soltera y no has tenido buena suerte en el amor, es momento de cambiar tu forma de actuar, recuerda que para obtener cambios distintos hay que actuar de manera diferente. Si estás viviendo una relación ponte ya las shingadas pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando el fregadera y media que ni al caso. Un familiar podría meterte en chismes, ni hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen criticas recuerda que eres de los signos más perros de todo el zodiaco.

ESCORPIO (10/23 – 11/22)

Es momento que veas por tu felicidad, a la shingada las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte. Los juegos de azar te vienen perfectos esta semana pues andarás con una shingada surte muy perra, si tienes ganas de sexo no te límites y más si eres soltero o soltera, recuerda que no tienes nadie a quien rendirle cuentas. Cambios lunares te van a traer los calores sexuales muy perras. Hay posibilidades de reencuentro con expareja, pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado, no vuelvas a comer la misma mierda de siempre. Un negocio de comida podría ser la clave para mejorar los ingresos.

Perdidas de objetos se visualizan en tu shingado escenario. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el pedo tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia donde te diriges y que shingados estás haciendo para llegar a ese lugar.

ARIES (03/21 – 04/19)

No seas tan hijo e hija de la shingada, algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti. A veces eres bien pendeja o pen#dejo pues vuelves a confiar una y otra vez en quien solo te da dolores de cabeza y solo te paga con desprecio cada una de tus atenciones.

Te viene una relación sexual muy perra con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas. Vienen cambios perros en tu vida pues te darás cuenta de que todo eso que no quisiste creer de una persona resulto más que cierto. Que no tengas pareja no significa que las cosas vayan mal, aquí el pedo es que no sabes convivir con tu soledad, recuerda que solo viniste y solo te irás, deja de andar con ese letrero de urgido o urgida, la persona correcta llegará cuando tenga que llegar.

La vida te pondrá una prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar migajas de cariño y atención por personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo.

TAURO (04/20 – 05/20)

Pon atención y no confundas lo que estas sintiendo en estos momentos de tu vida, estas tan inche acostumbrado o acostumbrada a estar solo o sola que cuando te llega algo sueles asustarte y alejarte por miedo a que te roben tu libertad y te hagan un shingo de daño. Si tienes una relación pedos de celos se visualizan. Le andan coqueteando a tu peor es nada y a él o ella no le molesta al contrario les sigue el juego. Compras en estos días.

Puede que haya problemas familiares en estos días por malentendidos, aprende a solucionar esas cuestiones, recuerda que no puedes enojarte o molestarte con quienes son las únicas personas que pueden sacarte de los shingados apuros. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro sus motivos tendrían, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes.

Algunas veces te decepcionas porque no te salen las cosas rápido y bien hechas, recuerda que en la medida que le shingues será en la medida que lo logres. Bájale a tu calentura deja de andar de calzón flojo en las redes sociales, no hay necesidad, te podrían sacar un pedo.

GÉMINIS (05/21 – 06/20)

Recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida, ten presente que debes aprovechar el tiempo con tus seres queridos y mostrarles el cariño y amor que les tienes porque algunas veces actúas de manera bien inche seca. Ya es tiempo de un nuevo comienzo de hacer las cosas por ti y empeñarte en lograr la felicidad, siempre que quieras mejorar en tu vida deberás de dejar y soltar todo ese pasado que no te deja seguir, hay cuestiones de tristeza que siguen viviendo en ti y que cuando regresan a tu vida te debilitan y desaniman.

Las decepciones se dejarán venir, pero ni te preocupes que andarás en modo perro o perra y ya no sentirás los shingazos que la vida te pondrá. Déjate de shingaderas, ya bájale a la tortilla y los chescos, has descuidado mucho tu figura y estas engordando mucho, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico. Ten cuidado con amistades de tu trabajo pues te podrían meter en chismes que afecten tu shingada reputación. Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el shingado dedo en el hocico.

Necesitas aprender de tus errores y mantenerte de pie ante todas las shingadas inclemencias que te pone la vida, el verte fuerte y cabrón debilita a tus enemigos ya que eso no les gusta, trata de ocultar más tus sentimientos, muéstraselos a quien de verdad valga la pena y te valore, ten presente que no todos tienen derecho de apreciar lo que hay dentro de ti.

CÁNCER (06/21 – 07/20)

A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas pendej$adas que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada 2 o 3 semanas, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés no en la casualidad. Podrías ponerte triste en algún momento del día al recordar eso que ya no tienes contigo, a la shingada, no necesitas a nadie para salir adelante, recuerda que solo viniste y solo te irás.

Tus errores del pasado podrían afectar cuestiones que estás viviendo hoy en día. Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que has vivido y pasado y así sabrás que no vale la pena intentar ser alguien que no eres por complacer a gente pen$deja que no tiene nada más que hacer que estar engrosándote la existencia, la final la gente te va a valorar por tus sentimientos y no por lo que vistes o tienes.

Te van a invitar a una fiesta, convivio o reunión donde va a haber personas que te van a caer bien inche mal, no te mortifiques solo ignora a esas inches personas que no vale la pena que te amargues el rato, recuerda que a la gente jamás la vas a tener contenta y si no te mantienen pues menos deben de importarte. Si tienes una relación se vienen cambios fuertes, no te compliques mucho la existencia y no des por hecho cosas que no ves, a veces se gasta más energía peleando que haciendo el amors.

PISCIS (02/19 – 03/20)

Si esa persona con la que estas sientes que te hace mejor ser humano estas con la persona correcta, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes. Si esa persona con la que estas ya no te llenan la cajuela es mejor mandar todo a la shingada, aprovecha ese tiempo con alguien que te lleve a la misma luna y te traiga de regreso solo con una mir#ada, no mereces que te ofendan ni te hagan sentir menos, si no eres su prioridad que esa persona tampoco lo sea para ti, no te a pen#dejez y abre bien los ojos.

Date la oportunidad de volver amar y no cierres las puertas al amor, ya deja de quejarte de que no te ha ido bien o que las cosas nunca te funcionan, eres bien pesimista y eso te shinga mucho las buenas energías y vibras. Te enteras de una noticia de una amistad te sentirás algo sacado de onda, pero lograrás entender la situación.

Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. No temas a nuevas oportunidades en el ámbito del amor, si bien es cierto que te ha tocado pura jodidencia en este aspecto también es cierto que hay personas buenas que vale la pena arriesgarse por ellas.

ACUARIO (01/20 – 02/18)

Si una relación está destinada a esconderse aléjate cuando antes pues eso significa que nomas te quieren pan un rato o shingarte lo que viene siendo la caricia, semana de pensar muchas cosas pa el futuro, mejor ya no te mortifiques y mejor vive tu presente, no se sabe a ciencia cierta si tendrás un futuro, mejor disfruta tu presente como si fuera el último.

Aguas con la manera en que tratas a una amistad pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy cañón por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla. Si ya te dañaron pues ni pedo la vida sigue y el daño ya está hecho, comienza a vivir la vida y disfrutar lo que te ofrece para poder cicatrizar heridas del pasado; es momento de quitar toda esa plaga que te rodea y no te deja avanzar, las traiciones nunca terminarán, pero de ti depende que te tumben o te mantengan de pie.

Si has tenido un problema o te has distanciado de una persona no lo pienses más y ve a remediar ese shingado error seas o no tú la persona culpable, escríbele y trata de arreglar esa situación, esta semana es perfecto pues todo el universo conspirará a tu favor.

CAPRICORNIO (12/21 – 01/19)

No te apen#dejes, recuerda que no solo de amor vive el hombre, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para a completar para el gasto.

La manera en que actúes de hoy en adelante definirá tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales, ten presente que cuando hay amor se pierde el interés de conocer a otras personas. Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar.

El amor tocará tus puertas, pero vas a necesitar un shingo de paciencia y comprensión para poder aceptar las condiciones que te querrán imponer, no te dejes manipular ni influenciar por esa persona, si te quiere que te acepte con tus shingados defectos y virtudes. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una shingada bronca muy perra, pues este o esta te exigirá más atención.

SAGITARIO (11/23 – 12/20)

Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de shingaderas pend#ejas y depresiones pu#tas que no te van a llevar a solucionar ni madres. Trata de escribirle menos a quien te contesta poco, no busques a quien no hace nada pa encontrarte y bajale a los chescos y las harinas pues podrías presentar problemas de inflamación estomacal.

Siempre que sueñes y visualices algo se te cumplirá en la medida que centres tu energía en ello, recuerda que este mundo no se hizo para cobardes, arriésgate. Una salida con una amistad se aproxima. Cuida mucho tu alimentación pues podrías ser víctima de problemas gástricos. No descuides a tu familia a veces inviertes en personas pen$dejas que no lo merecen.

Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones. Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar, pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Cuídate de caídas y golpes. Acuérdate que tú eres muy de verte bien, no descuides tu imagen y no seas tan promiscuo.

