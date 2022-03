La imagen más detallada del Sol en 50 años: misión “Solar Orbiter” rompe su propio récord de proximidad

La sonda espacial “Solar Orbiter” ha alcanzado el punto más cercano al Sol en su viaje de dos años por el espacio. Se acercó a 48 millones de kilómetros del Sol –menos de un tercio de la distancia entre la Tierra y el Sol–, según anunció este sábado la Agencia Espacial Europea ESA.

Ahora, la Agencia Espacial Europea ha publicado una extraordinaria imagen obtenida por la nave espacial el 7 de marzo (versión ampliada de máxima resolución en el enlace).

“Una de las imágenes, tomada por el Extreme Ultraviolet Imager (EUI), es la imagen de mayor resolución jamás tomada del disco completo del Sol y de su atmósfera exterior, la corona”, aseguró la ESA.

#ICYMI Zoom in and explore the incredible detail of our home star, courtesy of #SolarOrbiter @EuiTelescope 🤩 https://t.co/2vOYZ7aw92 #WeAreAllSolarOrbiters #ExploreFarther pic.twitter.com/MpDFZW2PJD

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) March 27, 2022