Tata Martino “dribla” declaraciones del Piojo Herrera y explica qué necesita para que su salud le permita viajar al Mundial

Luego de que el Miguel Herrera declarara que Gerardo Martino, el DT de la Selección de México, “debería hacerse a un lado si no tiene salud”, llegó el turno del “Tata” de responder, ya que tuvo su primera conferencia de prensa desde estas polémicas declaraciones, pero no quiso seguirle el rollo al “Piojo” y prefirió hablar sobre su salud, así que explicó por qué no ha estado en el banquillo del Tri, dijo cuándo sí estará y qué necesita para ir al Mundial, en caso de que el equipo clasifique.

A pregunta expresa sobre si tenía comentarios de que Herrera pedía que se hiciera a un lado, Gerardo Martino cortó de tajo y respondió: “No, ninguno”, con lo que se negó a aumentar la polémica al respecto; sin embargo, tomó el micrófono para contar cómo está de salud y por qué de momento no puede viajar en avión, aunque aclaró que los juegos de local, como el que tendrá el Tri hoy contra El Salvador sí puede estar presente.

Ayer "El Piojo" Herrera dijo que si el "Tata" Martino no tenía salud, se debería de hacer un lado de @miseleccionmx | Hoy, Gerardo Martino contestó con un "NO" a si tenía una opinión y/o comentario al respecto. pic.twitter.com/dtRRCGBdxD — Miguel Dávila (@Mikedavila92) March 30, 2022

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina, la primera en septiembre y la segunda en febrero, el proceso tiene una parte que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar. Mientras esa burbuja no se disuelve, no puedo subir a un avión por el tema de la presión. Por eso dirigí contra Estados Unidos, no pude ir a Honduras y ahora (contra El Salvador) vuelvo a estar al frente del equipo. Los motivos son básicamente la imposibilidad de subir a un avión, por eso no subo a un avión desde los primeros días de enero de este año, explicó.

Sobre los rumores de que podría perderse el Mundial, Martino explicó que desconoce cuánto puede tardar su recuperación, pero confía en que podrá estar listo antes del torneo, ya que faltan más de 200 días para que inicie,

“Como dije antes, la situación de viajar depende de la burbuja de gas que todavía tengo, que no ha desaparecido. En la cirugía de septiembre, a los 31 días había desaparecido, ahora estoy en 45 días y no ha desparecido, espero que en las próximas semanas esto ya se solucione. Una vez que desaparece la burbuja, no tengo ninguna imposibilidad para viajar”, concluyó.

El argentino ex @CDTOficial Gerardo Martino, seleccionador de México, aseguró que confía en recuperarse de un doble desprendimiento de retina en el ojo derecho para estar en condiciones de tomar un avión que lo lleve a dirigir al 'Tri' en el Mundial Catar 2022. pic.twitter.com/ibN7HLD8XZ — Todo Goles Radio (@TodoGolesRadio) March 30, 2022

Otra de las cosas que tendrían que pasar para que Gerardo Martino pueda ir al Mundial, sería que la Selección Mexicana clasificara, ya que aún necesitan obtener su boleto. Con un empate este miércoles ante El Salvador, el Tri estaría confirmando su presencia en Qatar 2022.

