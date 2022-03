Lo que debes saber antes de hacer una limpieza con jugos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

¿Quieres una dieta que te desintoxique? Puede que te tiente la promesa de una limpieza con jugos. También conocidos como ayunos o desintoxicación con jugos, estos regímenes, que implican el consumo de jugos de frutas y verduras, a veces en combinación con leches vegetales, en lugar de alimentos sólidos, parecen ponerse de moda cada pocos años.

Aunque puedes preparar tu propio jugo, varias empresas ofrecen servicios de entrega de jugos con diferentes tipos de combinaciones que puedes adaptar a tus preferencias. Los jugos suelen ser “exprimidos en frío”, lo que significa que se elaboran utilizando la presión para extraer el jugo de las frutas y verduras frescas. El proceso no utiliza calor ni oxígeno lo que, según las empresas, ayuda a conservar los nutrientes.

La pérdida de peso es a menudo un objetivo, pero las razones por las que las personas se sienten atraídas por las limpiezas con jugos van más allá de eso. Las empresas afirman que te ayudarán a “refrescarte y recargarte”, “desintoxicarte”, “sentirte mejor”, “restablecer tus hábitos alimenticios” y mucho más. Pero, aunque algunas personas confían en estas limpiezas con jugos, muchos expertos dicen que no hay pruebas de que cumplan sus promesas.

Nicole Appleby, actriz radicada en Los Angeles, es una fanática. La primera vez que probó una limpieza con jugos fue hace unos años, por recomendación de su hermana atleta. Ahora Nicole hace una limpieza con jugos 3 veces al año y considera que, aunque puede ser un reto, los beneficios valen la pena. “Es una especie de miseria que se convierte en euforia”, ella dice. La mayor ventaja que puede notar una disminución del dolor articular que ella experimenta debido a una enfermedad inflamatoria autoinmune.

Lizzie Braicks-Rinker, una entrenadora de Seattle, también quería ver de qué se trataba todo esto de los jugos. Durante un tiempo en la cultura del bienestar, dice, “parecía que no estabas verdaderamente saludable a menos que hubieras hecho una de estas limpias”. Tenía la intención de aguantar los 7 días completos, pero se rindió en el quinto día. “Me sentía malhumorada y con ganas de llorar”, dijo. También se sentía cansada y débil, y estaba alarmada por lo difícil que era realizar su práctica normal de yoga. Al final, la idea de asistir al baby shower de una amiga “sintiéndose completamente miserable” la llevó a renunciar antes de lo previsto.

Las experiencias de estas dos mujeres son un reflejo de lo que se ve en las redes sociales: algunas personas que han probado una limpieza con jugos elogian sus beneficios. Otras personas se quejan de agotamiento, molestias en el sistema digestivo y más. Hay otros que advierten que algunas limpiezas con jugos pueden ser perjudiciales. ¿Quién dice la verdad? Hemos analizado las pruebas de las afirmaciones sobre el ayuno con jugos.

Los jugos y la pérdida de peso

No todas las empresas de limpieza con jugos hacen declaraciones explícitas sobre la pérdida de peso, pero no hay duda de que es una de las principales razones por las que las personas intentan hacer una. Con instrucciones muy prescriptivas, beber estos jugos en este orden durante X número de días, puede parecer que las limpiezas con jugos tienen una fórmula detrás que las convierte en la única forma de bajar de peso.

¿Puede una limpieza con jugos hacerte perder peso? Sí, pero no porque haya algo especial en los jugos. En realidad, una limpieza con jugos no es más que una dieta restrictiva y baja en calorías, dice el doctor Tinsay A. Woreta, MPH, especialista en hígado y profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. “Estás confiando en una dieta compuesta únicamente por frutas y vegetales“, dice, por lo que es lógico que pierdas peso a corto plazo. Pero, no hay ninguna investigación que apoye la idea de que un ayuno con jugos conduzca a una pérdida de peso duradera. Si bajas algunos kilos, probablemente se deba a que estás comiendo menos calorías de las que consumes normalmente, o que has perdido peso en agua, no de grasa. Una vez que vuelvas a comer, aunque tu dieta sea más saludable que antes de la limpieza, es probable que recuperes lo que rebajaste.

Una nueva tendencia en las limpiezas es incorporar algo de comida sólida en la rutina; por ejemplo, se bebe jugo durante el día y luego se toma una pequeña comida a base de vegetales por la noche, o se intercalan jugos con vegetales crudos. Aunque esto puede añadir algo de fibra y más calorías a tu día, y ayudar a combatir el hambre que se llega a experimentar, “es solo una variación sobre el mismo tema”, dice Woreta. Es probable que el resultado final sea el mismo.

Para algunos, una mentalidad de pérdida de peso “rápida” puede ser perjudicial e incluso puede desencadenar una alimentación desordenada. “Una y otra vez vemos que las investigaciones nos informan rotundamente que las dietas no funcionan”, dice Alicia Romano, MS, RDN, dietista clínica del Centro Médico Tufts de Boston. “Esto se basa en la evidencia de que la mayoría de las dietas conducen al ciclo del peso (la pérdida rápida y luego la recuperación de peso), que puede tener un costo perjudicial para nuestra salud física y mental”. Esto puede ser especialmente cierto para las personas que tienen un historial de trastornos alimenticios o problemas con su imagen corporal.

La promesa de la desintoxicación con jugos

Es cierto que nuestros cuerpos entran en contacto con sustancias potencialmente dañinas todos los días, ya sea en nuestro entorno (como la contaminación del aire) o por el consumo de alcohol, dice Ryan D. Andrews, MS, RD, instructor adjunto de nutrición en el Purchase College de Nueva York. Una dieta rica en alimentos ultraprocesados, que suelen estar cargados de sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas, también es perjudicial para tu salud.

Sin embargo, el cuerpo está hecho para limpiarse naturalmente todo el tiempo. Las personas sanas “pueden confiar en el hígado, los riñones, el tracto digestivo e incluso la piel y los pulmones para la desintoxicación natural de su cuerpo”, afirma Romano. Estos órganos convierten las toxinas en compuestos que son eliminados por nuestro cuerpo en el sudor, la orina y las heces.

Nutrientes como la vitamina C y los flavonoides que se encuentran en las frutas y vegetales ayudan a estos procesos. Aunque los jugos pueden contener estos y otros compuestos saludables, no hay pruebas de que consumirlos en forma líquida sea mejor que obtenerlos comiendo alimentos de origen vegetal. Es más, según Woreta, si optas por los jugos en lugar de los alimentos, “te estarás privando de otros nutrientes que tu cuerpo necesita”.

La fibra es un buen ejemplo. Se limita o falta por completo en las limpiezas con jugos. También podría ser una de las formas más importantes que tiene el cuerpo para deshacerse de los compuestos nocivos. Mientras que algunas empresas de los jugos para limpieza afirman que hay un beneficio en el “reposo intestinal” que sus productos te ofrecen, la falta de fibra significa que tu cuerpo está omitiendo un paso crucial en el proceso de desintoxicación natural.

El factor de bienestar

“Algunas personas sienten que cuando beben jugo verde su vida es mejor”, dice Andrews. “Eso es algo importante que hay que reconocer”. Muchos dicen que tienen más energía y menos abotagamiento. Algunas personas también se alegran de la rigidez de los planes. “No hay problemas para decidir qué comer, o simplemente comer porque estás aburrido”, dice Appleby.

Para aquellos cuya dieta no es la ideal, por ejemplo, no tiene suficientes frutas y vegetales o contiene muchos alimentos procesados, una limpieza con jugos puede ser algo que el cuerpo agradecerá. “Si no estás consumiendo ninguna verdura o fruta y de repente añades todos estos jugos, estás recibiendo vitaminas que antes no recibías”, dice Andrews.

Además, los azúcares del jugo de fruta pueden darte un impulso de energía porque, en comparación con el consumo de la propia fruta, los azúcares del jugo se digieren y se liberan en el torrente sanguíneo más rápidamente, lo que provoca un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Pero con el tiempo, eso puede tener una desventaja. Un pico en los niveles de glucosa puede desencadenar que el cuerpo bombee grandes cantidades de insulina, lo que puede favorecer el almacenamiento de grasa y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2.

Y si no bebes suficiente agua, una limpieza con jugos rica en líquidos puede ayudarte a aliviar síntomas como el cansancio y los dolores de cabeza. Una buena hidratación también puede ayudar a mantener las articulaciones bien lubricadas, lo que podría explicar la disminución del dolor que experimentan algunas personas. (Por supuesto, beber agua como parte de una dieta equilibrada es una forma sencilla y gratuita de conseguir una buena hidratación).

También hay una explicación de por qué las limpiezas con jugos pueden hacer que te sientas menos hinchado. “[Si] No consumes sólidos, no te sientes tan distendido”, dice Andrews. Además, al eliminar todos o la mayoría de los alimentos sólidos, también habrás eliminado los ingredientes que provocan gases (un subproducto totalmente normal de la alimentación), o a los que puedes ser especialmente sensible. Ese cambio puede ayudarte a sentirte mejor a corto plazo.

Riesgos y realidades de las limpiezas con jugos

Las limpiezas con jugos no son para todos. Las personas con problemas de salud crónicos deben proceder con precaución y discutirlo con su médico o equipo de salud antes de hacer una limpieza. Entre ellos se encuentran las personas con diabetes (tipo 1 y tipo 2), enfermedades renales o hepáticas, trastornos alimentarios (activos o con antecedentes), afecciones inflamatorias del intestino o síndrome del intestino irritable, así como las personas inmunodeprimidas, embarazadas o en periodo de lactancia, señala Romano.

Si no tienes ninguna de estas afecciones, y puedes costear el precio, incluso un programa de 3 días puede costar hasta 150 dólares, una limpieza con jugos no es probable que cause daño. Mantén el tiempo de limpieza corto, y considera hacer una que sea una combinación de jugo y comida sólida. Si decides probar una limpieza y te sientes mal en algún momento, deja de hacerlo y come comida sólida, y busca atención médica si no mejoras de inmediato.

Además, mantén tus expectativas bajo control. Aunque el jugo en sí puede ser una forma fácil de consumir muchos nutrientes rápidamente, carece de muchos de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Aunque una limpieza con jugos te ayuda a pulsar el botón de reinicio o a perder algunos kilos, no está pensada para ser una solución a largo plazo.

Y recuerda, hay una forma de bajo riesgo, bajo costo y respaldada por la ciencia para ayudar a tu cuerpo a que se sienta mejor: sigue una dieta colorida, equilibrada y variada. “Piensa en alimentos ricos en fibra, proteínas magras, grasas saludables, mucha agua, alcohol limitado y menos dulces concentrados y alimentos ultra-procesados”, dice Romano.

