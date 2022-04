Ana Patricia Gámez: Así fue su regreso a ‘Enamorándonos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Te lo dijimos en exclusiva hace una semana y hoy es un hecho, Ana Patricia Gámez regresó a ‘Enamorándonos’, a nueve meses de haber salido del show para tomarse una pausa y estar con su familia y hacer crecer sus negocios.

Ayer Karina Banda, quien fuera la presentadora hasta hoy, anunció que se iba de ‘Enamorándonos’ para ser la presentadora del reality del show, ‘La Isla de Enamorándonos’ para el streaming ViX de TelevisaUnivision.

Y este viernes, así como hace 9 meses Ana Patricia le dio la bienvenida, Karina recibió a Gámez, luego de contarle a Rafael Araneda que lo dejaba con su compañera original.

Vestida de blanco, y bailando junto a los cupidos y los amorosos, Ana Patricia entró y lo primero que hizo fue abrazar a Karina, quien se veía conmovida y al borde de las lágrimas. Después siguió con Araneda.

Finalmente, tomando las manos de Banda, le dijo lo siguiente: “Te quiero felicitar de corazón por este gran proyecto, que te va a llevar a una isla paradisíaca a seguir encontrando el amor. Es una gran oportunidad de seguir creciendo, tú, la única, la inigualable, Karina Banda, la reina… Estoy muy feliz por ti, porque sigues con la familia de Univision, seguimos creciendo“.

Luego, siguió hablando, pero ya de su regreso, y explicando el por qué si hace 9 meses se retiró porque quería ser madre de tiempo completo, hoy regresaba.

“Definitivamente es una gran noche, aquí estoy nuevamente para hacer equipo contigo (Karina), con Rafa, los cupidos, todos ellos, para que todos encuentren el amor… Yo creo que todas las mujeres brillamos cuando nos unimos y nos apoyamos, y esta es una oportunidad para ambas.

Hace casi un año yo tomé una decisión, de la cual no me arrepiento, de tomarme una pausa en la televisión para ver mis hijos crecer, estar tiempo de calidad con ellos, he tenido proyectos, emprendimientos, necesitaba sanar duelos personales, ustedes saber a que me refiere, y lo he hecho todo este tiempo, y hoy estoy lista para estar aquí de nuevo.

Todas las que somos madres siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos, y todo el tiempo nos preguntamos si estamos tomando las decisiones correctas, yo se que lo hago cuando las tomo desde el amor y no desde el miedo eso es lo importante, y cuando me llamaron nuevamente el camino de ‘Enamorándonos’, por supuesto, esta es mi familia y con la misma emoción lo hago, porque aquí he crecido de muchas maneras, porque aquí mis hijos han venido, me han visto brillar, y yo siento que todas las madres necesitamos admiración y respeto.

Hoy levanto al bandera por toda la mamás que deciden tomarse una pausa un descanso, estar en casa con sus hijos, también por todas aquellas que tienen que trabajar, y que no tienen un trabajo, tienes dos, tres, y también por todas estas mujeres que deciden regresar al campo laboral, a la batalla diaria, pero esto no es una batalla es una fiesta”, concluyó para ponerse a bailar con todos en el estudio.

Tal cual te lo contamos fue como sucedió. Este lunes ya Ana Patricia retomará el control de la conducción femenina, y Karina los visitará de vez en cuando para contarles el desarrollo del reality que se realizará en Turquía.

MIRA AQUÍ EL REGRESO DE ANA PATRICIA DE LA MANO DE KARINA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Karina Banda: Así anunció la salida de ‘Enamorándonos’ para conducir el reality del show

•Confirmado: Ana Patricia Gámez regresa a ‘Enamorándonos’ y sale Karina Banda

•Ana Patricia Gámez: Su último día en ‘Enamorándonos’ en imágenes