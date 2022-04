Compré un burrito de Chipotle en 4 plazos fáciles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace poco, un día de entre semana, demasiado cansados para cocinar, mi esposa y yo pedimos comida para llevar de Chipotle. La comida llegó rápido, pero la cuenta se tomará su tiempo. Gracias a un pequeño préstamo que me dio la nueva empresa tecnofinanciera, no tengo que pagar los dos burritos, ni los refrescos y las guarniciones hasta dentro de 42 días.

Cuando los llamados préstamos “compra ahora, paga después” (BNPL por sus siglas en inglés) de las empresas de tecnología financiera surgieron hace unos años como una forma de pagar a plazos las compras, se comercializaron como una opción para momentos de derroche, como cuando compras un par de zapatos caros o un televisor nuevo. Suelen ser a corto plazo y sin intereses.

Pero, a medida que más y más comercios minoristas comenzaron a ofrecer este tipo de planes de pago en el último año, también aumentó la variedad de cosas que los consumidores pueden comprar con un préstamo BNPL, incluso comestibles y artículos para el hogar.

Los prestamistas de BNPL dicen que sus productos brindan una alternativa a las tarjetas de crédito con intereses potencialmente altos y permiten a las personas manejar mejor su presupuesto. Además, tienen protecciones integradas para que los clientes no enfrenten consecuencias financieras adversas significativas si olvidan un pago.

Muchísimos consumidores han optado por usar estos servicios. Aproximadamente 1 de cada 5 estadounidenses ha utilizado un servicio BNPL, según una encuesta representativa a nivel nacional de 2174 adultos estadounidenses (PDF) realizada en enero de 2022 por Consumer Reports. Y muchas personas han compartido historias con CR sobre estos servicios y dicen que los usarían nuevamente.

El gasto con BNPL ahora representa casi el 4% de las transacciones en comercios minoristas en línea de los Estados Unidos, según un informe de FIS, una compañía de tecnología financiera, publicado en febrero. Se trata de una cifra que seguramente aumentará a medida que crezcan las opciones de financiación.

Pero los defensores de los consumidores dicen que el avance de BNPL en casi todas las facetas de las compras hace que aumenten las preocupaciones sobre la nueva tendencia de financiación que, según ellos, puede de hecho tener consecuencias financieras costosas y llevar a las personas a tener niveles de deuda insostenibles. Señalan que existen multas y también pueden tener cargos por intereses por omitir más de un pago. Y no ofrecen las mismas protecciones al consumidor que ofrecen las tarjetas de crédito.

“Uno de los mayores problemas que hemos visto con el servicio ‘compra ahora y paga después’ es que, en general, no se evalúa si las personas que usan este financiamiento tienen la capacidad de pagar”, dice Marisabel Torres, del Centro de Préstamos Responsables, una organización de defensa del consumidor.

Esas preocupaciones han llamado la atención de los reguladores: en diciembre, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor abrió una investigación sobre las prácticas comerciales de 5 proveedores líderes de BNPL en los Estados Unidos incluidos Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal y Zip.

Chuck Bell, un defensor de la política financiera en Consumer Reports, dice que algunos consumidores pueden tener dificultades para llevar el control de los pagos automáticos de pequeños préstamos de múltiples prestamistas BNPL que, a diferencia de la mayoría de las instituciones financieras, normalmente no hacen más que una consulta de crédito “sencilla” antes de prestar dinero.

De hecho, una encuesta realizada en agosto de 2021 en nombre de la financiera Credit Karma descubrió que el 34% de los consumidores que usaron los servicios de BNPL se atrasaron en una o más cuotas. La encuesta develó que el 72% de quienes no cumplieron con un pago pensaba que su puntaje de crédito había caído como consecuencia de esa situación.

Las declaraciones de bancarrota personal también demuestran que a las personas que ya tienen dificultades financieras les resulta fácil recurrir a los prestamistas BNPL. Una mujer de Florida que declaró bancarrota en 2020 enumeró 43 préstamos individuales de un solo prestamista en su petición de quiebra.

Otra preocupación: los consumidores pueden gastar más de lo que gastarían normalmente sin un servicio BNPL, dicen los defensores. En la encuesta de CR, el 47% de las personas que dijeron haber usado un préstamo BNPL dijo que no tenían suficiente dinero para comprar lo que querían y que este servicio les permitía pagarlo.

“Un préstamo con 0% de interés y pago en 4 cuotas puede ser una gran oportunidad si estás seguro de que tendrás los fondos para devolver el dinero”, dice Bell de CR. “Pero puede ser una propuesta arriesgada para las personas que viven al día, que pueden obtener un nivel de deuda superior a lo que sería razonable que puedan pagar. Es comprensible que la gente tenga miedo de contraer deudas con las tarjetas de crédito, pero también puedes acumular una gran cantidad de deudas BNPL, que tendrá un impacto negativo similar”.

Caída de los puntajes de crédito

No pagar un préstamo de BNPL a tiempo puede perjudicar el puntaje de crédito de un cliente, algo que Alana Cimillo, residente de Nueva York, dice que descubrió por las malas.

En 2019, Cimillo se enteró de que su exprometido usó su número de Seguro Social sin que ella lo supiera para obtener 23 préstamos de Affirm, según las denuncias incluidas en una demanda presentada en noviembre, y supuestamente no pagó en su totalidad 18 de estos préstamos.

No fue hasta que la contactó una agencia de cobranza contratada por Affirm que Cimillo entendió el alcance del problema, dice la demanda. Cimillo denunció lo que ella describe como robo de identidad a la policía y cuestionó los préstamos directamente con Affirm varias veces durante 2020. Pero Affirm finalmente concluyó que los préstamos eran válidos y que Cimillo era responsable de pagarlos, alega la demanda. (CR no nombra al exprometido porque no ha sido acusado penalmente).

A mediados de 2021, dice la demanda, Cimillo recibió alertas de que su puntaje de crédito FICO había bajado de casi 800 a 674. Ella sintió las consecuencias cuando fue a comprar un automóvil en julio y en el concesionario le dijeron que no era elegible para la tasa de interés promocional del 0.9% del préstamo del automóvil, “y que la mejor tasa de interés que podría obtener sería del 4.9%”, según detalla en su denuncia.

Affirm se negó a hacer comentarios. Adam Singer, el abogado de Cimillo, se negó a hacer comentarios específicos sobre el caso, porque el litigio sigue pendiente, pero dice que es preocupante que los consumidores puedan obtener tantos préstamos BNPL a la vez. Él no se sorprendería, dice, si alguien perdiera el control de las fechas de pago, dada la cantidad potencialmente alta de préstamos y que, si uno entrara en mora, el consumidor probablemente vería un impacto en su puntaje crediticio.

“Podrían tener un crédito excelente, y, de repente, entrar en una morosidad grave”, dice.

Las políticas sobre si los préstamos morosos se informan a una agencia de crédito varían según el prestamista. Afterpay y Klarna, por ejemplo, dicen que no informan sobre cuotas atrasadas a las agencias de crédito. Affirm dice que algunas morosidades terminan siendo reportadas, al igual que el pago de algunas cuotas a tiempo.

Si bien el caso de Cimillo es un ejemplo extraordinario de cómo los préstamos pequeños de BNPL pueden causar problemas a un consumidor, Bell de CR dice que su situación destaca los riesgos potenciales de hacer que los planes de pago estén disponibles para pagar prácticamente cualquier cosa.

“La idea popular de los préstamos BNPL es que los prestatarios los usan de manera selectiva para comprar uno o varios artículos al mismo tiempo”, dice. “Pero algunos usuarios pudieron acumular múltiples préstamos, de forma similar a una línea de crédito renovable”.

“Algunos productos de BNPL te permiten gastar un límite de crédito alto, pero a diferencia de las tarjetas de crédito, no están regulados para exigir una evaluación de la capacidad de pago o para proporcionar estados de cuenta consolidados regulares”, agrega. “El prestatario podría subestimar el riesgo de cargar muchas compras a su cuenta”.

Cuando un préstamo sin intereses no es tan libre de interés

Otra característica inusual de los préstamos de BNPL es que, a diferencia de la mayoría de las deudas, los consumidores a veces pueden usar tarjetas de crédito para realizar sus pagos, dice Torres, del Centro de Préstamos Responsables. Las compañías de tarjetas de crédito generalmente no permiten ciertos tipos de pago de deudas.

En su testimonio ante el Congreso en noviembre pasado, Torres señaló que las tarjetas de crédito, por ejemplo, no se pueden usar para hacer pagos de préstamos estudiantiles federales o de deudas mensuales en otra tarjeta de crédito. Esas preocupaciones llevaron al menos a una empresa, Capital One, a anunciar que ya no permitiría que sus clientes usaran sus tarjetas de crédito para realizar pagos de BNPL, según los noticieros. (Capital One está probando su propia opción BNPL, según otros noticieros).

“Eso no es lo mejor para los consumidores”, le dice Torres a CR respecto de la posibilidad de usar tarjetas de crédito para hacer estos pagos. Alrededor de un tercio de las cuentas de tarjetas de crédito arrastraban saldo en el tercer trimestre de 2021, según la Asociación Estadounidense de Banqueros, encareciendo mucho más su deuda.

Los prestamistas de BNPL dicen que la mayoría de los clientes usan una tarjeta de débito o una cuenta bancaria para realizar pagos, pero algunos consumidores de BNPL usan tarjetas de crédito.

Affirm dice que los consumidores “pueden pagar con tarjeta de crédito el primer pago y las cuotas”.

Afterpay, en un comunicado, dijo que el 95% de los pagos de los clientes se realizan a tiempo y que el 90% de las transacciones se realizan con tarjetas de débito.

“Técnicamente, es posible que un cliente utilice una tarjeta de crédito para realizar un pago de Afterpay y, si ese cliente decide girar el saldo de su tarjeta de crédito, es posible que se le cobren intereses”, dice Afterpay.

Klarna dice que la “gran mayoría” de sus clientes usa tarjetas de débito o retiros directos de cuentas bancarias para realizar pagos. PayPal no respondió a las preguntas sobre los pagos con tarjeta de crédito, y un portavoz de Zip no hizo comentarios antes del cierre de esta edición.

Un préstamo de $10 para toallas de papel

Los prestamistas de BNPL generalmente establecen una cantidad mínima que debes gastar para recibir financiamiento. Para hacer un pedido en Chipotle a través de Zip, por ejemplo, tuve que gastar $35 como mínimo.

La compañía, como la mayoría de los prestamistas, exige que los usuarios paguen el 25% por adelantado y luego paguen el saldo restante en 4 cuotas quincenales iguales. En el caso de Zip, hay que abonar una tarifa de $1 por cuota, lo que significa que mis cuotas resultaron en $9.75 cada una.

Con $10, Klarna, al menos por ahora, parece establecer el umbral de préstamo más bajo. Cuando limpiamos después de nuestro festín de Chipotle, mi esposa y yo nos dimos cuenta de que no teníamos toallas de papel, así que me inscribí en Klarna y, en cuestión de minutos, pedí toallas de papel por valor de $10 de Target en un plan de pago. Mis 4 cuotas resultaron en alrededor de $2.60 cada una.

Si bien es posible que la mayoría de los consumidores no se sientan inclinados a solicitar un préstamo de toallas de papel de $10, es probable que aumente la capacidad de financiar cualquier cosa.

Por ejemplo, una nueva startup, Zilch, se lanzará en los Estados Unidos en los próximos meses, según un vocero, y el servicio de la compañía se puede usar para pagar cualquier cosa, incluso un café de una cafetería local. (El vocero dice que la transacción promedio para su producto BNPL en cuotas, en el Reino Unido, donde Zilch opera actualmente, oscila entre los $65 y los $90).

“Los consumidores tienden a pensar que tendrán más dinero para pagar las facturas el próximo mes o el mes siguiente”, dice Bell. “El método de pago BNPL se basa en que creas que puedes hacer una compra en cuotas que vencerán en las próximas seis a ocho semanas. Pero, ¿por qué querrías financiar gastos recurrentes como los comestibles con BNPL? Es muy probable que el próximo mes vuelvas a comprar esas cosas, por lo que tendrás las facturas del mes pasado además de las actuales”.

Todo lo que debes saber sobre los préstamos “compra ahora, paga después”

Los defensores y expertos financieros dicen que los consumidores podrían considerar usar tarjetas de crédito en lugar de préstamos BNPL. Las tarjetas de crédito tienen protecciones que los préstamos de BNPL no igualan. Si hay una disputa sobre un cargo, o es necesario hacer un reembolso, los emisores de tarjetas de crédito pausarán el pago hasta que se resuelva el problema. Por el contrario, algunos clientes han informado que han tenido problemas para obtener reembolsos por artículos que se compraron con un préstamo BNPL, pero que nunca se entregaron debido a problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia.

Además, muchas tarjetas de crédito ofrecen grandes recompensas de devolución de efectivo por compras, así como seguros para automóviles de alquiler, garantías extendidas y protección para artículos que se dañan o son robados. Si pagas tu factura a tiempo, los emisores de tarjetas de crédito informan tu buen comportamiento a las agencias de crédito, lo que puede ayudarte a mejorar tu puntaje crediticio.

Algunos prestamistas de BNPL pueden enviar préstamos morosos a cobradores de deudas, aunque cada uno tiene diferentes términos sobre cómo hacerlo. Si solicitas un préstamo BNPL, asegúrate de leer las letras pequeñas sobre cómo se pueden manejar los pagos y los cobros.

“No te limites a hacer clic en el sitio web o en las pantallas de permisos de la aplicación sobre la marcha”, dice Bell de CR. “Fácilmente podrías pasar por alto datos que necesitas conocer”.

Aclaración: Este artículo ha sido actualizado para incluir información adicional de Affirm.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.