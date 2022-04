Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de abril de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Si tienes una relación entrarán en un ciclo muy perro de armonía, no pierdas los detalles y las sorpresas hacia tu pareja pues por medio de ellas lograrás ganarte nuevamente su corazón. Un viaje en mente podría materializarse en los próximos días.

No dejes de creer en ti, a veces te decepcionas un shingo por no lograr tus metas y tus sueños, pero en la medida que no te dejes caer y luches por ellos será en la medida en que los conseguirás. Vienen días de muchos cambios en los cuales deberás de poner mayor empeño en lo que quieras hacer pues podrías conseguirlo a la brevedad. Si estas en una relación en que son ya puros pe#dos y problemas ya no sigas mal gastando tu tiempo, pon las cartas sobre la mesa y si tu pareja o tu no están dispuestos a pagar el precio de una buena relación mejor cada uno por su lado, eviten terminar odiándose y haciéndose daño.

A la mie#rda el amor, ahorita tienes que pensar en ti y en solucionar tus pe#dos existenciales, en el momento en que sepas vivir en soledad sabrás que estás listo o lista para enamorarte. Si tienes una relación un mensaje, llamada o chisme será la causa de una discusión.

VIRGO

Dinero extra y posibilidad de compra o venta de algún artículo. Vienen grandes cambios a tu vida entre los cuales está la llegada de una nueva amistad y de un nuevo amor, es momento de soltar todo eso que te hizo daño y mandar a la shingada a esas personas que solo te quieren joder, la existencia con chismes y ese tipo de fregaderas.

No te dejes influenciar por las opiniones de personas que en su vida han sabido resolver sus shingados problemas, es momento de tomar el toro por los cuernos y enfrentar lo que venga con determinación, si bien es cierto que la vida te shingó en el pasado hoy te brinda la oportunidad de crecer como persona y lugar sueños y metas. Es momento de pensar en tu presente y olvidarte del pasado y del futro que no importan. Quien te quiera te lo demostrará con hechos y no solo con palabrerías pen#dejas, no creas todo lo que te dicen y aprende a desconfiar hasta de tu shingada sombra.

Un amor del signo de agua podría ser la paz que necesitas para encontrarte a ti mismo. Rompimiento de relación por parte de alguien conocido. Si tienes una relación un embarazo inesperado podría surgir, cuídate a la hora de glasear la dona.

LIBRA

Tu constancia en conseguir lo que te propones será la clave para lograrlos. Deja de deprimirte por situaciones pen#dejas que tengan solución, no vivas más de rodillas ni te humilles o hundas por quien no hace ni madres por ti.

Debes aprender a cuidar más tu imagen con quienes te rodean o de lo contrario podrías hacer sentir mal a quienes te rodean. Deja el pasado, ya no vivas en él, date la oportunidad de conocer nuevos amores y de darle vuelo a la hilacha, que se deprima la gente que no tiene vida, tú tienes mucho, no te quejes más, disfrútala y vive lo que la vida te está poniendo en bandeja de oro.

Un proyecto que traes en mente podría ser la clave perfecta para lograr tener un motivo para darle hacia delante. Tu nobleza y buen corazón son la clave perfecta para lograr lo que quieras y deseas, sin embargo, han jugado un shingo contigo y te han visto la cara de pen#dejo o pen#deja en diversas ocasiones, no permitas que las cosas sigan de ese modo, se mas inche hijo e hija de la shingada pues solo así podrás crear un escudo que no permita que te sigan shingando la existencia.

ESCORPION

Cuídate mucho de lo que dices o hablas pues podrías meterte en problemas muy cab#rones por malentendidos. Ten cuidado con la compra de un artículo electrónico podría ser mala inversión.

Aguas con lo que comes pues entras en una eta donde podrías subir mucho de peso. Ya no trates de imponer tu shingada voluntad en las demás personas, deja que cada quien haga de su vida un papalote y mejor dedícate a verte tus propios pies. Algunas veces eres muy pen$dejo o pen$deja pues quieres ayudar a todo mundo, pero se te olvida ayudarte a ti. Cuídate de la traición de una amistad pues en los próximos días podrían darte la puñalada por la espalda.

Personas del pasado seguirán shingado tu existencia. Es momento de hacer depuración de gente pe$ndeja de tu vida para que no te sigan mermando tus días. Una amistad comenzará a sentir shingos de deseos desbordados por ti. Quizás tuviste las mejores intenciones con quien amaste tanto en el pasado, sin embargo, no resulto como esperabas.

ARIES

Recuerda que si los tratas como reyes como reyes te humillarán y si los tratas como perros fieles ellos serán. No le des cavidad en tu vida a quien solo te ilusiona con palabras, pero en sus acciones deja mucho que desear. Ni todo el amor, ni toda la confianza des pues por esa razón siempre terminas en el hoyo, eres muy entregado o entregada sin embargo no recibes lo que das.

Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá en toda la extensión de la palabra, mucha suerte en juegos de azar. Hoy conocerás el verdadero rostro de una persona a quien considerabas buena, te decepcionarás un shingo pues todo eso que la gente decía del o ella resultará cierto. Amores nuevos, amigos se alejan, grandes cambios que quizás duelan, pero te harán más fuerte de lo que crees que podrías ser.

Si no te busca no es que no le importes, a veces eres muy orgulloso u orgullosa, da tú el primer paso, si él o ella no da el siguiente sabrás que es caso perdido. No te culpes por quien se fue, no eres culpable de que las cosas se hayan dado de esa manera, la gente es muy hija de la shingada y a veces entre más les des más te shingan.

TAURO

Un amor a distancia podría surgir en estos días. Tu determinación y shingazos a la vida podría hacerte dejar por fin el pasado e iniciar una etapa de recuperación. En la medida que sigas tocando la herida no dejará de sangrar, ponte las pilas y cierra ya todo eso que te afecta tu tranquilidad.

Es momento de cuidar más tu forma de ser y de actuar ante quienes te rodean o podrías lamentarlo en poco tiempo. Vienen días en los cuales tu economía va a mejorar en muchos aspectos y de la mejor manera. Un familiar necesitará de ti en próximas fechas. No es que el amor no se haya hecho para ti, es que a veces desconfías tanto del que no lo dejas entrar y madurar en ti, date la oportunidad de arriesgarte y conocer más a esa persona pues el amor no nace a la primera impresión, sino se construye con los días. Si tienes una relación podría surgir una discusión que pondrá muy tenso el ambiente, no te tragues nada y di lo que sientes.

Mentiras y engaños saldrán a la luz y podrías perder la confianza de personas muy queridas para ti. Si esa relación se está llenando de mentira y dudas es momento de reiniciar todo el pe$do, comienza a regresar el tiempo, cambia tu manera de actuar y vuelve a conquistar a tu pareja como lo hiciste cuando iniciaron.

GÉMINIS

No confundas amor con amistad y no te enamores de las personas por quien pasan en tu cama pues se te da mucho eso. Aprende a confiar en tu capacidad de lograr todo eso que te propongas y quieras. Debes de cuidar más la parte de tu cuerpazo criminal porque estarás subiendo mucho de peso pues le has entrado duro a las garnachas sin medirte.

No temas a enfrentar a esa persona que te está shingando la existencia, pon las cosas en claro, a veces eres bien dejado o dejada y por eso te meten el dedo en el hocico. Verás cómo ha tratado la vida a quien en el pasado te trato mal a ti, recuerda que el karma no perdona y quien te la hace tarde o temprano la paga. Que se autodestruyan los cobardes, tú tienes el poder de cambiar tu propia vida.

Si tienes una relación es posible que empieces a pensar en el matrimonio o formalizar. Sueños premonitorios serán el pan de cada día. Quizás sea el momento de ponerte las pilas, deja la huevonada atrás e inviértele en la producción de tu cuerpo, necesitas metas, sueños y determinación para cambiar tu manera de ver la vida, quiérete, amate y busca la manera de verte bien frente al espejo y por dentro de ti.

CÁNCER

Mejorará la relación con tu ex, no te ilusiones, aprende a dar por cerrado ese círculo, la amistad podría ser la clave para dejar los rencores atrás. La llegada de una amistad en próximas fechas podría ayudarte a ver la manera de manera muy distinta.

Quien te quiera te aceptará con tu gordura o tu flacura, pero tampoco abuses, ponte ya las pilas de una buena vez pues es momento de cambiar tu imagen Hay posibilidades de conocer a una persona con la que has estado coqueteando en Facebook, podrías enamorarte muy pronto. Seguirás recibiendo noticias de quien ya no está a tu lado y te seguirán afectando, depura todo eso y corta caminos que te conduzcan al sufrimiento. Un nuevo amor podría tocar tu shingada puerta, pero salte a la shingada calle pa que te vea, el amor no te irá a buscar a tu shingada casa, si sigues colgado o colgada arrinconada en una esquina no conseguirás ni madres solo verás pasar la vida.

No permitas más faltas en caso de tener una relación, si perdonas infidelidades y mentiras te expondrás a que te lo hagan una y otra vez. Una enfermedad en un familiar se aproxima. Cuídate de caídas y fracturas pues podrían estar a la orden del día.

PISCIS

Cambios importantes, una persona cercana te irá con chismes sobre una amistad, no te metas en pedo ni hagas caso, recuerda que si juzgas serás juzgado. Posibilidad de cambio de trabajo o mejorar en la cuestión económica. No esperes nada de nadie y así te evitarás ponerte de mal humor al ver que no te cumplen con promesas.

Ten cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. Tus sentimientos y decisiones son determinantes, eso te va a ayudar a no cometer errores y no decirle a todo mundo que sí. Un negocio en mente es la oportunidad que necesitas para mejorar mucho tus shingados ingresos. Ya no temas a nuevas oportunidades los cambios se muestran favorables.

Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades.

ACUARIO

Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la inche flojera y huevones y al final no haces ni madre. Una persona de tu círculo de amigos siente cierta atracción por ti, pero es meramente sexual así que ponte buzo o buza.

Recibirás invitación a salir con amistades o una persona que conocerás por una red social en próximos días. A medida que pasen los días entenderás el porqué de muchas cosas de las cuales aún no le hayas razón. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. El amor a distancia no es lo tuyo, recuerda que cuando hay interés en ambas partes no hay distancia que los shingue. Si tienes pareja entrarán en conflicto a causa de celos y desconfianza.

Es momento que pongas un alto a esas shingadas personas que solo te buscan por interés o por conseguir algo a cambio, te rodea mucha envidia y muchas personas que tienes a tu alrededor shingan tus proyectos y planes con malas vibras y envidias.

CAPRICORNIO

Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Ten cuidado con pagos y trámites podrías quedar mal. Ten cuidado con la manera en que te expresas de familiares pues podrías cometer una indiscreción.

Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades. En la medida que aprendas a entender que el amor es una decisión y no una necesidad sabrás darte cuenta de que nadie es indispensable en la vida. Tu pasado es algo que te acompañará siempre, te cuesta mucho olvidar a personas con las que viviste momentos interesantes. Si sientes necesidad de buscar a quien se fue por su cuenta voltea a ver a tu alrededor y te darás cuenta de que existen mejores opciones. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está shingando mucho, cambien la rutina.

Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el shingado tiempo.

SAGITARIO

Cuidado con accidentes, golpes o caídas los cuales estarán a la orden del día. Debes no dar tanta importancia a comentarios de las personas, traes mucha envidia a tu alrededor y por esa cuestión no logras avanzar y te salan absolutamente todo.

Aprende a confiar en tu capacidad en los negocios pues estas en buenos tiempos de concretar algo bastante bueno que te dejará grandes ganancias económicas. Cuidado con un viaje el cual se cancelará en ultimo momento. Es momento de creer en ti e ir por esos sueños que mueven tu mundo, no permitas que otras personas traben tus sueños. Vienen días de cambios que debes analizar porque repercutirán en tu futuro. Es momento de poner en la mesa las cartas con tu pareja en caso de tener porque las cosas no han salido como quieres y esperas y necesitas hablar directamente con él o ella para poner las cosas en claro.

Cuidado con amores del pasado los cuales podrían retornar en cualquier momento y traer ciertos problemas. Debes de cuidar mucho tu carácter porque andarás muy inche bipolar al punto de dañar a quienes te rodean. Hay momentos en los cuales no encuentras sentido a tu vida y eso se debe a que muchas metas que tenías las has hecho a un lado.