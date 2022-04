La impactante transformación de Angelique Boyer a través de los años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con un carisma y belleza que le ha valido como paso directo hasta el corazón del público, Angelique Boyer cuenta con una de las trayectorias más reconocidas en Latinoamérica. Por esta razón, te compartimos un recuento de la transformación que la famosa ha vivido con el paso de los años.

La actriz, cuyo nombre completo es Angelique Monique Paulette Boyer Rouseeau, nació en Francia en el año 1988 y desde temprana edad se mudó con su familia a México, país en el que reside actualmente y donde consolidó su carrera actoral.

Angelique inició su carrera en los medios desde los cinco años participando como modelo para diferentes marcas, además, se graduó del Centro de Educación Artística Infantil de Televisa cuando solo tenía once años.

Si bien desde esa época participó en varios proyectos, incluyendo el grupo “Rabanitos Verdes”, fue hasta el año 2004 cuando hizo su debut en televisión en el melodrama “Corazones al límite”, compartiendo pantalla con Erika Buenfil, Arturo Peniche, Sara Maldonado y Aarón Díaz.

Este papel le habría valido un lugar en el fenómeno “Rebelde”, donde interpretó a ‘Vico Paz Millán’. Si bien en dicho melodrama adolescente no formó parte del elenco principal, consiguió preparar terreno para su primer interpretación como co-protagonista en “Muchachitas como tú”.

Desde entonces, Angelique Boyer ha participado en un sinfín de telenovelas, como lo son “Alma de Hierro”, “Corazón salvaje”, “Rubí”, “Abismo de pasión”, “Lo que la vida me robó”, “Tres veces Ana”, “Amar a muerte” e “Imperio de Mentidas”, por mencionar algunas. View this post on Instagram A post shared by 𝓛𝓸𝓻𝓮 (@anboyerousseau)

Su último trabajo frente a las pantallas ha sido “Vencer el pasado”, donde participa junto a Erika Buenfil, con su pareja, Sebastián Rulli, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez. View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

