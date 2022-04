La ignorancia puede tener consecuencias fatales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Han pasado más de dos años desde que se declaró oficialmente la pandemia del coronavirus y aunque la mitad de la población mundial ya se ha vacunado, algunas personas como Karima Viquez siguen reticentes a inocularse.

“¿Sabe lo que contienen las vacunas?”, dijo de entrada la mujer residente de Boyle Heights. “¡Pues contienen orines y heces fecales de rata, además de veneno de víbora!”.

¿Y cómo supo que eso contenía la vacuna?

“Una amiga que es científica me lo dijo…No le digo su nombre porque tiene miedo de que la maten por decir la verdad”.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los ingredientes de la vacuna contra el COVID-19 varían según el fabricante.

“Ninguna de las vacunas contienen huevos, látex ni conservantes”, indican los CDC en su plataforma oficial. “Las vacunas contra el COVID-19 no contienen metales como hierro, níquel, cobalto, litio ni aleaciones de tierras raras”.

Tampoco contienen productos manufacturados como artículos de microelectrónica, electrodos, nanotubos de carbono ni semiconductores de nanocableado, mucho menos heces fecales.

Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna contienen polietilenglicol (PEG), un ingrediente principal en laxantes osmóticos y preparaciones intestinales orales para procedimientos de colonoscopia; además, es un ingrediente inactivo o excipiente en muchos medicamentos.

Otros ingredientes de contenido específico de las vacunas son: sacarosa, trometamina, clorhidrato de trometamina, cloruro de sodio, cloruro de potasio, ácido acético y acetato de sodio, entre otros elementos.

“Definitivamente ha habido muchos mitos alrededor de la vacuna, y ante el hecho de cómo se han formado y cómo llegan a funcionar en la mente de las personas. Tenemos que abrir la conversación para erradicar esas ideas”, dijo el doctor Ilan Shapiro, representante de asuntos médicos de Altamed.

“Ya hemos vacunado a la mitad de la población del mundo y el número de muertes y lo que se dice [con los mitos] no refleja la realidad”.

En efecto, la realidad la muestran datos de la Universidad Johns Hopkins que al 21 de marzo indican que se han aplicado más de 10,761 millones de vacunas en el mundo, el número de contagios es 471,519,612 y gracias a la vacuna, la gran mayoría de personas infectadas han salvado su vida.

Los remedios “equivocados”

“Para decirte la mera verdad, esta vacuna no sirve”, insistió Karima. “Nomás lo usan a uno como puerco espín [conejillo de indias]”.

¿Y de dónde obtuvo usted esa información?, se cuestionó a la entrevistada.

“Tengo unos tíos en Guadalajara que son doctores y me recomendaron que no me vacunara. Ellos me dijeron que tomara Aderogyl, en pastilla o líquido, para prevenir cualquier resfriado. También me dijeron que comprara la emulsión de Scott que es una multivitamina para que no entre el virus a tu cuerpo”.

Si bien La Emulsión de Scott tiene otros fines medicinales que van desde ayudar a las personas que padecen psoriasis -un problema dermatológico-, hasta la prevención de ataques al corazón, debido al Omega 3 que ayuda a un buen funcionamiento del sistema circulatorio, su uso en contra del COVID-19 no ha sido verificado en estudios clínicos.

Lo que sí es cierto, es que, en exceso puede ser dañino. El consumo desmedido de este complemento podría provocar hipervitaminosis si se acumula en el hígado.

“Lo importante es que tengamos conversaciones de esta naturaleza para que los mitos se solucionen”, dijo el doctor Shapiro. “La ignorancia nos puede llevar completamente a la muerte; por ello, con tantos mitos y mentiras es importante la comunicación”.

