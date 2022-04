Eunisses Hernández, la líder comunitaria que quiere ser concejal de Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Eunisses Hernandez, una activista comunitaria del barrio de Highland Park en Los Ángeles, busca convertirse en concejal, desbancando al concejal Gil Cedillo, ya que dice que en los 9 años que lleva en el cargo, no se ha visto su liderazgo en la comunidad a favor de los más vulnerables.

“Como concejal del distrito 1 tienes que ser un campeón, un guerrero y eso no lo hemos visto hace mucho tiempo. Y no podemos dejar que el concejal Cedillo se quede otros 4 años, porque es mucho lo que está en juego”, dice Eunisses.

El distrito 1 abarca enteramente o porciones de barrios como Cypress Park, Glassell Park, Highland Park, Lincoln Heights, Westlake, MacArthur Park, Echo Park, Koreatown, Chinatown, Mount Washington, Elysian Park, Pico Union, entre otros.

Eunisses nació en Los Ángeles y ha vivido por más de 30 años en la misma casa en el barrio de Highland Park, donde le ha tocado ser testigo del desalojo de muchos de sus vecinos.

“La población latina ha bajado 10% en el distrito no por accidente sino por el aumento de las rentas y los desalojos”, dice.

Sus padres son inmigrantes mexicanos de los estados de Guadalajara y Michoacán.

Y algo que definitivamente marcó su destino, fue crecer viendo el encarcelamiento de amigos y familiares.

Por eso mismo quiso ser policía y fue a la universidad a estudiar justicia criminal. “Pero me di cuenta que como policía no iba a poder hacer el cambio sistémico que la comunidad necesita”.

Así que abandonó la idea de ser policía al descubrir que su camino para cambiar el sistema, era a través de la creación de políticas públicas.

“Mi primer trabajo fue con la organización Drug Policy Alliance donde empecé a escribir leyes a nivel estatal para traer millones de dólares en inversión para problemas de salud mental”.

Reveló que también organizó clínicas legales con abogados para ayudar a eliminar los récords criminales de quienes han estado en la cárcel.

Como líder de la coalición Justice LA, logró detener un plan por $3,500 millones del condado de Los Ángeles para construir dos cárceles nuevas, una para mujeres y otra para personas con problemas de salud mental en Chinatown.

“En vez de construir más cárceles, hicimos un reporte con 100 recomendaciones para traer más recursos para la justicia criminal. Muchos de los encarcelados, no tenían acceso a la salud mental”.

Fue coautora de la medida J, aprobada por los votantes en noviembre del 2020, la cual ordena al condado destinar más dinero de los impuestos para programas alternativos a la cárcel y servicios sociales en las comunidades.

También trabajó para que se aprobara la medida 47 que hace que algunos delitos de bajo nivel que no son graves o violentos sean castigados como crímenes menores y no mayores; y la proposición 64, que permite que los mayores de 21 años, puedan poseer y cultivar marihuana en el hogar para uso personal.

Es cofundadora y codirectora de LA Defensa, un movimiento de derechos civiles liderado principalmente por gente impactada por la criminalización y la injusticia económica, que también apoyan a candidatos para jueces.

La candidatura

Eunisses confiesa que lanzarse como candidata para el Concejo de Los Ángeles no fue una decisión fácil.

“He vivido en el distrito 1 toda la vida, y he visto el impacto de no tener liderazgo. Gil Cedillo no ha hecho nada impactante, y no ha defendido a nuestra comunidad ni está peleando por nosotros”.

Dijo que los problemas son muchos: “El 78% de los que viven aquí son inquilinos. Los ancianos no tienen una oportunidad de retirarse. No estamos invirtiendo en la limpieza, en el progreso, en las escuelas y especialmente en los jóvenes indocumentados y en las familias migrantes que no recibieron ningún apoyo del gobierno durante la pandemia”.

Añade que hay mucha gente de las comunidades de Pico Union y MacArthur Park que no va a poder subsistir.

Precisa que todas estos temas urgentes la empujaron a lanzarse como candidata a concejal.

“Cedillo ha sido presidente del Comité de Vivienda por 9 años con todo el poder para decidir la agenda y proteger a los inquilinos a través de ordenanzas, pero no lo ha hecho, como tampoco ha protegido a la comunidad migrante ni ha invertido en la limpieza de áreas como MacArthur que están llenos de basura”.

Dice que tampoco ha hecho nada como presidente del Comité de Asuntos de los Migrantes para proteger a las familias migrantes durante covid-19; y ha hecho todo lo posible por no poner más carriles para las bicicletas.

Sobre el tema de desfinanciar a la policía, dijo que el 45% del Fondo General de la Ciudad, se va al Departamento de Policía de Los Ángeles, y de los $600 millones que se recibieron del Plan de Rescate Estadounidense, $300 fueron para al LAPD.

“Y a pesar de pagar todo ese dinero, no estamos viendo que el crimen se reduzca y que estemos más seguros. Aquí es donde me pregunto por qué estamos pagando todo este dinero cuando podríamos destinarlo a empleos, alternativas de encarcelamiento y en los jóvenes”.

Como concejal, sus prioridades serían la vivienda y proteger a los inquilinos del desalojo, pero también quiere que la gente que viva en la comunidad, pueda rentar en los edificios nuevos que se están construyendo.

Además la seguridad pública y el presupuesto serán parte de su su principal enfoque.

“Somos una de las ciudades más ricas del país y necesitamos reinvertir en salud mental, y hasta en las bibliotecas. Y en seguridad pública, nuestras comunidades latinas no se sienten seguras. Hay muchos campamentos de desamparados”.

En materia de migración, trabajará para que Los Ángeles sea declarada una Ciudad Santuario y para que los inmigrantes indocumentados puedan votar en las elecciones escolares como sucede en Nueva York desde finales de la década de los 80; y a partir del próximo año, los residentes permanentes y los beneficiarios de DACA podrán votar en las elecciones municipales de esa ciudad.

Eunisses sostiene que no le intimida que el concejal Cedillo tenga ya un nombre reconocido en la política ni su trayectoria ni su dinero de campaña.

“Hemos recolectado $300,000 para la campaña y somos competitivos”.

A diferencia del concejal Cedillo, asegura que ella no toma dinero de los desarrolladores y de la gente a la que se le han vendido las comunidades. “Cedillo ha recibido $159,000 de esos intereses mientras que el dinero de mi campaña proviene de donaciones de la comunidad”.

Ella por su parte asegura que solo quiere hacer un cambio en la comunidad que no ha sido atendida por 9 años.