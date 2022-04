Cohete gigante de la NASA para la Luna aplaza su ensayo

El ensayo general para el SLS y el despegue del cohete de SpaceX estaban previstos para el viernes (8.04.2022) a la misma hora, desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida. Uno desde la plataforma 39B y el otro desde la 39A del centro espacial Kennedy.

Ahora, el ensayo del cohete lunar, que tropezó con incovenientes técnicos en su prueba de combustible, esperará al despegue de SpaceX, que lleva consigo a tres empresarios y un exastronauta hacia la estación espacial internacional (EEI), antes de reiniciar sus preparativos para el ensayo.

El cohete SLS, de 98 metros de alto, permanecerá en espera en su plataforma. Antes de su partida a la Luna, programada para este año, se deben ensayar todos los pasos para su lanzamiento, desde el llenado de tanques hasta el conteo final, que se detendrá justo antes de encender los motores.

La prueba de cuenta regresiva es el último hito importante antes del tan esperado lanzamiento del cohete. La cápsula de la tripulación de Orión, en la parte superior del cohete, será lanzada a la Luna en un vuelo de prueba sin pasajeros, dando vueltas pero sin aterrizar, antes de regresar a la Tierra. La NASA apunta a junio, dependiendo de cómo vaya la demostración.

Estaba previsto que la prueba, que comenzó el viernes pasado, finalizara el domingo, pero los equipos de la NASA encontraron “una gran variedad de desafíos técnicos”, así como problemas con el clima el sábado, explicó Mike Sarafin, responsable de la NASA del programa Artemis para el retorno a la Luna.

“No se trata de problemas mayores”, agregó Sarafin. “No hemos encontrado fallas fundamentales o problemas de diseño”, precisó.

LIVE NOW: Our @NASAArtemis leaders are discussing the "wet dress rehearsal" prelaunch test for #Artemis I, and our next steps for the first test flight of @NASA_SLS and @NASA_Orion: https://t.co/P3XTJ9C9xC pic.twitter.com/O7YCkFCCIu

