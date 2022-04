El fentanilo hace estragos con la juventud californiana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Recientes estudios han demostrado que en los últimos dos años las muertes por envenenamiento con fentanilo se han duplicado en 30 entidades de Estados Unidos, se han triplicado en 15 estados y han aumentado cinco veces más en cinco estados: California, Texas, Colorado, Mississippi y Alaska.

El informe, “Fentanyl; the state we’re in” (Fentanilo: el estado en el que nos encontramos) creado por Families Against Fentanyl también descubrió que entre los adolescentes, las muertes por envenenamiento con fentanilo están aumentando mucho más rápido.

Las muertes de adolescentes se triplicaron en los últimos dos años, y entre los adolescentes negros, las muertes son cinco veces más altas que hace dos años.

James Rauh, quien perdió a su hijo por envenenamiento con fentanilo, dijo que esta crisis está empeorando con la aparición de píldoras falsas con cantidades letales de fentanilo por todas partes.

“Está en Xanax y Percocets falsos, está mezclado con cocaína y éxtasis. Una sola pastilla puede matar”, dijo Rauh, fundador de Families Against Fentanyl. “El envenenamiento por fentanilo está destrozando familias y matando a nuestros jóvenes a un ritmo alarmante. Este material es tan letal que se ha utilizado como arma química. Incluso los bebés y los niños pequeños han sido fatalmente envenenados por accidente. No pertenece a nuestras calles. Es hora de que nuestros líderes en Washington hagan más”.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron que en el último año Estados Unidos ha registrado más de 100,000 muertes por sobredosis, una cifra superior a las del 2020 y 2019.

El ejemplo del alarmante aumento está en California donde se reportaron 1,091 muertes por fentanilo en el 2019 y para el 2021 se reportaron 5,123, según los CDC.

Lo más preocupante es que pese a que era bien conocido que la producción llegaba de China, en los últimos dos años esto ha cambiado y está llegando de México.

El informe de la U.S. Commission on Combating Synthetic Opioid Trafficking indicó que el fentanilo que proviene de México suele ser de muy baja pureza, generalmente, en forma de polvo alrededor o ligeramente por encima del 1%, pero ahora representa casi todo el fentanilo que las fuerzas del orden han incautado desde fines de 2019.

“Estos traficantes de drogas no están tratando de matar personas. Están tratando de crear ese subidón perfecto”, dijo Bill Bodner, agente especial a cargo de la oficina local de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Los Ángeles.

Como parte de ese proceso, los distribuidores están poniendo fentanilo en píldoras recetadas falsas y otras drogas, y algunas personas ni siquiera saben que están tomando fentanilo, dijo Bodner.

Las autoridades incautaron 3 millones de píldoras recetadas falsificadas el año pasado, tres veces más que en 2020, dijeron las autoridades.

Las drogas a menudo se fabrican en laboratorios no regulados al otro lado de la frontera, donde los cárteles de la droga usan trabajadores baratos y sin experiencia para fabricar fentanilo, que es más fácil de fabricar que la cocaína o la heroína y es más rentable que cualquier otra droga.

“Estos son narcotraficantes, algunos de ellos son adolescentes, algunos de ellos están siendo obligados a hacer el trabajo, por lo que nos dicen nuestros investigadores en México”, dijo Bodner. “Es un entorno extremadamente peligroso”.

La organización Families Against Fentanyl pide que se tomen pasos a nivel federal. Rauh dijo que el encarcelamiento masivo de usuarios de drogas y traficantes de bajo nivel no es la respuesta y no detendrá el envenenamiento.

“Necesitamos ir a la fuente y detener a los fabricantes ilegales de este químico letal. Casi todo el fentanilo ilícito se fabrica en otros países”, dijo Rauh. “Al designar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, Estados Unidos puede hacer más para erradicar a los fabricantes ilegales y detener este veneno antes de que llegue a nuestras calles. Si 200,000 muertos no es destrucción masiva, no sé qué es”.

Los afroamericanos tienen más probabilidades de morir por envenenamiento con fentanilo que cualquier otro grupo demográfico racial. La tasa per cápita de muertes por fentanilo por cada 100,000 personas negras llegó a 26.6 el año pasado, en comparación con las 19.2 muertes por fentanilo por cada 100,000 personas blancas.

Las muertes por fentanilo se duplicaron con creces en solo dos años, y se triplicaron con creces entre los estadounidenses indígenas y multirraciales. Desde 2015, las muertes por fentanilo entre las comunidades negras e indígenas aumentaron 13 veces.