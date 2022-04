Un informante declaró que Kourtney Kardashian y Travis Barker no están legalmente casados

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un informante del círculo más próximo a Kourtney Kardashian y Travis Barker -quienes habrían contraído matrimonio este fin de semana durante una ceremonia secreta celebrada en Las Vegas- aseguró en conversación con el diario The New York Post que los dos enamorados no están realmente casados, al menos no en el plano estrictamente legal.

Esta fuente señala que la pareja nunca llegó a hacerse con una licencia matrimonial y, por tanto, que su puesta en escena ante un colorido altar de la ciudad del juego -con imitador de Elvis Presley incluido- no puede considerarse una boda a nivel oficial. “El evento tuvo lugar, pero no hay nada firmado en el papel”, reveló en la sección Page Six del periódico.

En el registro civil del condado de Clark, al que pertenece Las Vegas dentro del estado de Nevada, no hay documento alguno que certifique que Travis y Kourtney solicitaron la imprescindible licencia, por lo que ambos serían perfectamente conscientes de que su enlace en la famosa capilla “One love”, celebrado tan sólo unas horas después de la entrega de los premios Grammy, sólo tenía un carácter simbólico y romántico.

De corroborarse en las próximas horas, la noticia supondrá un pequeño alivio para Scott Disick, ex pareja de Kourtney y padre de sus tres hijos, ya que al parecer éste sigue muy molesto ante la forma en que su ex ha retomado su vida sentimental con el baterista del grupo Blink-182. Pero tarde o temprano el empresario tendrá que aceptar que la celebridad ha cerrado ese capítulo y que, además, se dispone a repetir la experiencia en la maternidad con su nueva pareja.

También te puede interesar:

-Kourtney Kardashian ha entrado en la menopausia debido a su tratamiento de fertilidad

-Kourtney Kardashian decidió someterse a un “ayuno sexual” para hacer más intensa su relación con Travis Barker