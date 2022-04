Alexa Dellanos presume su retaguardia al probar suerte como DJ

Click to share on Facebook (Opens in new window)

No todos saben que Alexa Dellanos, además de ser una influencer en redes sociales, es una talentosa DJ. Y ahora, durante su estancia en un exclusivo resort de Puerto Rico se dio la oportunidad de explotar esa faceta, compartiendo en su cuenta de Instagram fotografías en las que aparece mezclando tracks en la tornamesa, luego de posar en la terraza en un sexy atuendo de color blanco compuesto por un top y una microfalda con la que presumió su retaguardia.

A la hija de Myrka Dellanos le encanta viajar a ese país, en el que el clima es idóneo para que ella luzca su figura en atrevidos atuendos, como un microbikini rosa que causó sensación entre sus fans. Así, se quitó el pareo y contempló el mar recostada en un camastro. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

La línea de leggings deportivos Flex Body que Alexa Dellanos lanzó hace varios meses ha resultado todo un éxito. Naturalmente ella es una de las modelos de las prendas, y usó unos de color naranja al pasear por el lobby del hotel. A manera de promoción ella escribió: “¡Muy pronto nuevos colores! 🧡 ¿Qué colores debo hacer a continuación? 🌈” View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

