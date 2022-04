Canelo Álvarez y su secreto para enfrentar a Dmitry Bivol: el mexicano reveló con qué se alimenta previo a su pelea 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada vez falta menos para el combate entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol. En menos de un mes, Las Vegas recibirá un nuevo espectáculo cuando el ruso y el mexicano se suban al cuadrilátero el 7 de mayo. El tapatío ha continuado con su extrema preparación para el combate y ha revelado sus secretos en la alimentación.

“No soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido. No es algo que agarré de una, que dejé lo que comí antes de un chingadazo. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no hay ningún problema. Pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano”, reveló Saúl Álvarez en una entrevista para ESPN.

No está de más mencionar que Saúl Álvarez tiene la difícil tarea de llegar a las 178 libras pactadas para el combate. Es por esto que Canelo ha mantenido su rigidez alimenticia.

“Me siento muy bien. Mi cuerpo se ha adaptado muy bien, me siento muy fuerte. De mi estómago muy bien”, agregó el mexicano. Vale la pena recordar que es la segunda ocasión que Canelo sube a un peso moderado, pues en 2019 llegó a las 175 libras para enfrentar a Sergey Kovalev.

Canelo Alvarez stops Sergey Kovalev to become a four-weight world champion 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/EqX3wBlTLs— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 3, 2019

Canelo evita la carne mexicana

En las últimas horas Ryota Murata ha comenzado a molestar a Saúl Álvarez a través de los medios. El peleador japonés le recomendó a Canelo que no consumiera carne mexicana, comentario que hace alusión a la polémica del tapatío con el dopaje positivo por clembuterol.

