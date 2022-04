La guía más completa para eliminar manchas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Esta situación seguramente te suena familiar: tienes puesta tu camisa favorita o estás disfrutando de un cómodo sillón cuando, de repente, la botella de mostaza dispara mal, o tu taza de café sale volando, y se arma tremendo desastre.

Aunque no puedes regresar en el tiempo, si actúas con rapidez y de forma adecuada, es posible que las manchas no te ganen la batalla, dice Kathlyn Swantko, presidenta del medio de información textil para consumidores FabricLink.

Reglas básicas para tratar las manchas

Para ayudarte a mantener tu casa y tu ropa sin manchas, hemos reunido los mejores consejos y las herramientas más eficaces y sencillas para eliminar las manchas más comunes, empezando por las de comida. Primero, algunas reglas básicas:

Ocúpate de cualquier desastre LO ANTES POSIBLE. Cuanto antes lo trates, más fácil será que lo elimines.

Secar muchas de las manchas suele ser beneficioso. Utiliza toallas de papel blancas o un paño blanco limpio (de algodón o microfibra, y que esté seco, a menos que se indique lo contrario) para limpiar lo que se derramó.

Seca desde los bordes del derrame hacia el centro. Si lo haces al contrario, puedes extender la mancha.

Ten cuidado con el agua cuando limpies telas de tapicería. Evitarás acabar con una mancha de anillo de agua.

Revisa las etiquetas para ver las recomendaciones sobre el lavado. “Únicamente lavar en seco”, significa que la lavadora puede arruinar la tela o los adornos.

Después de usar un producto de tratamiento previo al lavado en una prenda, está bien lavarla con otras prendas. ¿Quieres usar lejía (o cloro)? Comprueba que las demás telas no destiñan. En caso de duda, lava la ropa manchada por separado.

Si te preocupa que tu prenda se pueda desteñir, prueba el producto limpiador que tengas usando un hisopo de algodón. Hazlo primero en una zona pequeña e imperceptible.

Evita rayar las superficies duras. Utiliza un estropajo no abrasivo en las encimeras de piedra y otras superficies duras.

Sé paciente. No metas una prenda en la secadora antes de que la mancha haya desaparecido. El calor podría fijar la mancha.

Siempre que necesites usar una solución de detergente para eliminar manchas, esta es la mezcla correcta: 1 cucharadita de un detergente lavavajillas blanco o transparente suave (se suele recomendar Dawn), sin cloro, en 1 taza de agua tibia.

Ten estos productos a mano en casa

Consulta nuestro kit de herramientas para tratar las manchas en casa.

Café, té, vino

Estas bebidas son de origen vegetal, y tienen el poder de manchar por sus tinturas vegetales.

Tejidos lavables: trabaja desde el reverso de la tela, enjuagándola con agua fría, y después aplica un tratamiento enzimático de prelavado para la ropa (lee abajo un resumen breve de CR sobre los productos mejor calificados). Frota un poco de detergente para ropa en la mancha y lávala con el agua a la temperatura que se recomienda en la etiqueta. Repite hasta que la mancha desaparezca.

Tapizados: seca con gran esfuerzo, luego salpica con agua carbonatada; deja secar y repite. ¿No funciono? Humedece con agua, aplica la solución de detergente con una esponja limpia, y deja secar. Repite hasta que el tapizado quede sin manchas. Limpia con agua para eliminar el detergente, y deja secar.

Cuero: seca con un paño húmedo lo antes posible.

Alfombra: seca bien la zona afectada. Mezcla 4 tazas de agua, una cucharada de jabón para platos y un cuarto de taza de vinagre blanco, y aplícalo con una esponja limpia, empapando la mancha. Después de 5 a 10 minutos, vuelve a secar con un paño limpio. Lee más sobre cómo tratar las manchas de las alfombras.

Encimeras de piedra natural (como el granito y el mármol, pero no el cuarzo no poroso): haz una pasta de bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno, dice Lenny Sciarrino, presidente, director general y cofundador de Granite Gold, una empresa dedicada al cuidado de muebles de piedra y cuarzo. Cubre la mancha y déjala reposar durante varias horas.

Pisos que no son de madera: frota suavemente con un estropajo y un trapo humedecido en agua caliente, o con peróxido de hidrógeno al 3%.

Kétchup/Salsa de tomate

Las manchas con estos alimentos son a menudo doblemente difíciles de tratar, dice Swantko, porque el pigmento rojo de los tomates actúa como un tinte, y cualquier aceite que contenga (por ejemplo, una salsa de pasta) tiende a saturar y adherirse a las fibras de la tela.

Alfombra: seca o raspa con un cuchillo de mantequilla para eliminar el exceso, luego, usando un rociador, satura la mancha con una solución de amoníaco (1 cucharada de amoníaco doméstico claro por ½ taza de agua), y; deja secar bien. Después, aplica un poco de solución detergente (1 cucharadita de un líquido lavavajillas suave por 1 taza de agua tibia), y seca bien. Rocía la zona con agua, y seca. Vuelve a rociar y luego cubre con un bloque de papel o toallas de tela colocando un peso para que se seque. (¿Tienes un ladrillo? ¡Perfecto!)

Tejidos lavables: satura el área con un tratamiento enzimático de prelavado para la ropa, como OxiClean MaxForce Spray (ver arriba), y espera unos minutos. Si es una mancha grande, frótala con detergente líquido para ropa, y luego lávala con agua fría.

Tapizados: seca para eliminar el exceso. Moja la tela con una pequeña cantidad de agua, deja remojar durante 1 minuto y seca con toalla de papel. Repite hasta que la mancha desaparezca; seca con papel. ¿Sigue ahí la mancha? Humedece el área, usa una esponja para aplicar una pequeña cantidad de solución detergente (lee las instrucciones para alfombras, más arriba) en la mancha, y seca hasta que desaparezca.

Cuero: este es un asunto complicado. Puedes intentar la misma receta que para la mostaza, más adelante, o pedir consejo a tu vendedor de muebles, o a la tintorería.

Mostaza

La cúrcuma, la especia de la mostaza, el curry y muchos otros alimentos, contienen curcumina, que da el tono al condimento. El problema: la curcumina no es soluble en agua, por lo que es un reto eliminarla.

Tejidos, tapizados y alfombras lavables: raspa primero el condimento. Mezcla una solución de detergente (1 cucharadita de un líquido lavavajillas suave por 1 taza de agua tibia) y aplícalo en la tela, aclara bien y seca la prenda al sol. (La curcumina es muy sensible a la luz solar, el agente blanqueador de la naturaleza). Otro método para tejidos lavables: remoja en lejía diluida (o cloro), apta para colores, durante al menos una hora o toda la noche, luego lava. Repite las veces que sea necesario.

Cuero: mezcla una solución de jabón suave (como Ivory) en agua tibia, agitando para crear espuma. Aplica solo la espuma en una esponja y limpia la zona. Limpia de nuevo con un trapo limpio humedecido con agua limpia. Seca con un paño suave y, después, aplica un acondicionador de cuero comercial.

Pisos que no son de madera: limpia todo lo que puedas con una solución detergente (lee “Tejidos, tapizados y alfombras lavables”, más arriba). Si es posible, deja que la luz del sol entre en el área durante uno o dos días para ayudar a desvanecer la mancha. ¿No hay sol? También puede ayudar el secado con peróxido de hidrógeno al 3%.

Aceite/grasa comestible/aderezo para ensaladas

Los tintes a base de aceite son notoriamente desafiantes, en parte porque el aceite y el agua no se mezclan. Así que un simple enjuague no funcionará. Asegúrate de evitar el calor (agua caliente o la secadora), que fijan estas manchas. Estas técnicas también son buenas para la mayonesa, la mantequilla y la loción corporal.

Tejidos lavables: seca y luego usa un tratamiento enzimático de prelavado para la ropa, como OxiClean MaxForce Spray (ver arriba), siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Frota con un poco de detergente para ropa con la punta del dedo; lava con agua fría. Repite los pasos cuantas veces sea necesario antes del secado.

Tapizados: sigue las instrucciones de un disolvente quitamanchas o de limpieza en seco, como Picrin, o llama a un profesional.

Cuero: es probable que el cuero absorba una mancha causada por un aceite. Puedes probar este método: seca con un paño limpio y seco, y luego cubre la zona con una capa de maicena (almidón de maíz). Déjalo reposar toda la noche y después límpialo con un trapo nuevo. Repite si es necesario. ¿La mancha sigue allí? Un limpiador de cuero comercial podría eliminar parte del color del cuero junto con la mancha, así que pide consejo a tu vendedor de muebles, o a la tintorería.

Alfombra: aplica una pequeña cantidad de detergente para vajillas en la zona dañada con un trapo, y luego seca con papel. Si no funciona, pon una pequeña cantidad de solvente para limpieza en seco con un trapo nuevo. Seca con papel, y aclara. ¿No se quitó? Espolvorea bicarbonato de sodio; aspira una vez que se haya absorbido la mancha.

Encimeras de piedra natural (como el granito y el mármol, pero no el cuarzo no poroso): en un tazón pequeño, añade bicarbonato de sodio a una o dos cucharadas de quitaesmalte con base de acetona hasta que logres la consistencia de una masa para panqueques. Cubre la mancha con la mezcla y déjala reposar toda la noche. La acetona descompone el aceite, y el bicarbonato lo absorbe. Repite si es necesario.

Sangre

La sangre es una mancha de proteína; si se le añade calor, podría convertirse en permanente. La clave para sacarla: “Agua fría y rapidez”, dice Swantko.

Tejidos lavables: enjuaga con agua fría y luego rocía con un tratamiento enzimático de prelavado para la ropa, como OxiClean MaxForce Spray (ver arriba). Una vez que haya hecho efecto, aplica un poco de detergente en la mancha y lava con agua fría.

Tapizado: seca para eliminar el exceso de sangre. Humedece el tejido con una cantidad mínima de agua, espera 1 minuto y después sécala con una toalla de papel. Repite el procedimiento de humedecer/secar hasta que no aparezca ninguna mancha en la toalla; seca con papel.

Cuero: mezcla una solución de jabón suave (como Ivory) en agua fría. Agita para crear espuma. Aplica solo la espuma con una esponja limpia, frotando suavemente, con cuidado de no extender la mancha. Seca la zona con un paño limpio y suave.

Alfombra: pon una pequeña cantidad de agua fría sobre la mancha lo más rápido posible, y limpia la zona con un trapo de algodón. Repite hasta que la mancha desaparezca.

Maquillaje

Los pigmentos de larga duración del maquillaje (procedentes de minerales, tintes y colorantes), y los emolientes que hidratan la piel, hacen que sea difícil de eliminar este tipo de mancha.

Tejidos lavables: seca con un quitaesmalte a base de acetona, y luego prueba con un disolvente de limpieza de supermercado, como Alba o Goo Gone.

Tapizados y alfombras: seca para eliminar el exceso. Aplica una pequeña cantidad de alcohol desinfectante o de disolvente de limpieza en seco (como Picrin), y seca inmediatamente la mancha. Cuando trabajes en tapicería, ten procura no mojar la tela o podría terminar con una marca de agua. Al tratar una posible mancha en la alfombra, ten cuidado de no empapar totalmente con alcohol; puede dañar el soporte de látex.

Cuero: lee “Aceite/grasa comestible/aderezo para ensaladas”, arriba, ya que se trata de manchas típicas a base de aceite.

Pisos que no son de madera: primero, limpia todo lo que puedas con una toalla de papel, y luego usa un estropajo de acero fino con detergente multiuso y agua. Para un acabado sin cera o un piso de vinilo con relieve, usa un estropajo de plástico en lugar de uno de acero.

Anillos de agua

Estos se suelen formar por dejar un vaso húmedo en una superficie de madera. Si la mancha permanece después de seguir estos pasos, es posible que tengas que volver a pintar el mueble.

Superficies de madera: seca con una toalla de papel o un paño, limpia con un trapo húmedo y seca con un paño suave. ¿Aún ves el anillo? En la dirección de la veta de la madera, frota con un pequeño toque de pasta de dientes sin gel, o un pulidor para autos, líquido o en crema. Limpia con un trapo limpio y seco, y pule si lo deseas.

Manchas que realmente se pegan

“Hay un par de manchas que entran en la categoría de ‘buena suerte al sacarla'”, dice Tom Swantko, director de contenidos de FabricLink. Se trata de las tinturas permanentes para el cabello, que se fabrican para añadir un color intenso y permanecer con el tiempo. Puedes probar con productos especialmente formulados (“hay decolorantes en el mercado”, señala Swantko), pero también podrías eliminar el color original de la tela o de una superficie. Consulta a una tintorería o a un limpiador de tapizados, pero podrías no tener éxito.

3 errores al quitar manchas que no se deben cometer

Secar una mancha

El calor puede fijar una marca no deseada, a menudo de forma permanente, así que comprueba si la mancha ha salido antes de meter la prenda en la secadora; es posible que tengas que lavarla unas cuantas veces más. Pero si no notas la mancha a tiempo, puede que no esté todo perdido: algunas personas afirman que tienen éxito repitiendo los pasos del tratamiento de prelavado/lavado incluso después del secado.

Usar lejía (o cloro) en todo

Este líquido no es seguro para todas las telas. Si lo usas en algunas prendas de color, podría ayudar a eliminar las manchas, pero es probable que también elimine el tono de la tela, dejando la prenda inservible.

Añadir demasiado detergente

Con los detergentes concentrados de hoy en día, un poco de producto rinde mucho. Si usas demasiado, podría acumularse en las telas y ensuciarlas. Las lavadoras disponen de un ciclo de enjuague extra, de aclarado y centrifugado, o incluso de un ciclo de remojo para eliminar de forma segura los restos de detergente.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de marzo de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.