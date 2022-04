¿Se irá? Real Madrid decidirá la continuidad de Carlo Ancelotti como director técnico “al final de temporada”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Real Madrid hará un balance a final de temporada para decidir si Carlo Ancelotti sigue siendo su entrenador el próximo curso, según afirmó el técnico italiano, que dijo que se “hará una evolución para tomar una decisión” y expresó su esperanza personal de ganar títulos grandes para seguir al mando.

“Al final de la temporada el club hará una evolución para tomar una decisión, yo disfruto de este ambiente cada día”, aseguró Ancelotti en rueda de prensa en la víspera del Real Madrid-Getafe de liga.

“Yo no me pongo nota, intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. El club me da mucha motivación para trabajar a tope y nada más. Tengo que esperar a final de temporada a ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos”, añadió.

💬 @MrAncelotti: "Mañana es un partido importante. Tenemos que seguir ganando. Hay que prepararlo bien y jugarlo bien para llevarnos los tres puntos."#RealMadridGetafe pic.twitter.com/yrrJmzd2Q5 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 8, 2022

Ancelotti demostró que entiende a la perfección el cargo de entrenador de un equipo como el Real Madrid, tolera la crítica y asegura que en el triunfo, pocos se acuerdan del técnico.

“Tengo la suerte de tener mucho equilibrio y tranquilidad. Soy una persona que ha tenido suerte en la vida, afortunadamente he tenido el covid en el periodo bueno, me he aislado en una habitación de casa y no he escuchado nada. Estoy acostumbrado a esto, el entrenador destaca solo cuando el equipo pierde”, argumentó.

“A veces puedes plantear bien o mal un partido, tienes que meter también a los jugadores que si lo hacen mal el planteamiento es malo, pero solo para el entrenador y eso hay que aceptarlo. Mucho más si eres el entrenador del Real Madrid, el sitio más bonito del mundo. Por eso hay que aceptar que a veces te critiquen. Es bastante normal”, sentenció.

Real Madrid derrotó 3-1 al Chelsea en Stamford Bridge en el partido de ida de la UEFA Champions League por los cuartos de final, y tendrá la vuelta el próximo martes 12 de abril en el Santiago Bernabéu para asegurar su clasificación a la semifinal del torneo europeo.

En La Liga, el Madrid sigue en la primera posición con 69 puntos tras 30 jornadas y le siguen Barcelona y Atlético de Madrid con 57 unidades. El equipo merengue deberá jugar contra el Getafe este sábado en el Bernabéu y seguir su camino para salir campeón en La Liga y luego buscar el doblete en el torneo europeo.

