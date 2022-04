¿Son precisos los tensiómetros de muñeca?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Para las personas con hipertensión, puede ser útil usar un medidor de presión arterial para el hogar para controlar sus cifras. Pero la elección de un dispositivo preciso es crucial para obtener buenos datos.

La Asociación Americana del Corazón suele recomendar que se opte por un tensiómetro doméstico con brazalete para la parte superior del brazo en lugar de uno con brazalete para la muñeca. Una de las razones principales es la precisión, dice el doctor Willie Lawrence, presidente del comité de supervisión de la Iniciativa Nacional para el Control de la Hipertensión de la Asociación Americana del Corazón y director médico del Centro para la Mejora de la Salud y el Bienestar Cardiovascular de Benton Harbor, Michigan. “En la mayoría de las situaciones, cualquier dispositivo de brazo va a ser más preciso que cualquier dispositivo de muñeca”, dice.

En las pruebas de Consumer Reports, ninguno de los monitores de muñeca de nuestra clasificación obtuvo la máxima puntuación en cuanto a precisión.

Pero los monitores de brazo no funcionan para todos. Un componente importante para obtener una lectura precisa de la presión arterial es utilizar un brazalete del tamaño adecuado para el brazo, y algunas personas tienen una circunferencia en la parte superior del brazo mayor de la que pueden acomodar los brazaletes.

En comparación con la parte superior del brazo, “el diámetro de la muñeca, debido a la distribución de la grasa corporal, tiende a tener mucha menos variabilidad en los seres humanos”, dice el doctor Atul Bali, especialista certificado en hipertensión y nefrólogo clínico del Centro Médico Geisinger Wyoming Valley en Wilkes-Barre, Pensilvania. “De hecho, podemos utilizar brazaletes de muñeca en esos pacientes, a falta de un brazalete de brazo de tamaño adecuado”.

Es posible encontrar un monitor de muñeca relativamente preciso, pero tendrás que investigar un poco.

Muchos dispositivos de presión arterial disponibles en el mercado no han sido validados, dice Bali, lo que significa que no se ha verificado de forma independiente que cumplan las normas de precisión acordadas. Eso es un problema porque se trata de dispositivos médicos, dice Bali. “Nuestros pacientes y sus médicos probablemente utilizarán los datos de este dispositivo para tomar decisiones clínicas”.

La Asociación Médica Americana (AMA, American Medical Association) ofrece la “Lista de dispositivos validados”, que es un buen punto de partida para encontrar dispositivos validados disponibles en los Estados Unidos.

CR también realiza calificaciones de tensiómetros (los miembros pueden ver nuestras calificaciones completas aquí). Aunque comprobamos la facilidad de uso y la comodidad, la mayor parte de la puntuación de un dispositivo proviene de nuestra prueba de precisión, que se basa (aunque no es idéntica) en las normas estadounidenses, británicas y europeas para validar los tensiómetros.

En nuestras calificaciones, solo siete monitores de brazalete obtuvieron una puntuación lo suficientemente alta como para ganarse nuestra recomendación, con un cinco de cinco en precisión. Aunque CR no recomienda ningún tensiómetro de muñeca, algunos obtuvieron una puntuación de cuatro sobre cinco en cuanto a precisión, lo que los convierte en opciones razonables si el tensiómetro de brazo no es una opción para ti, según Sue Booth, que supervisa las pruebas de tensiómetros en Consumer Reports. De ellos, estos dos también aparecen en la Lista de dispositivos validados.

Las siguientes son medidas adicionales que puedes tomar para mejorar la confiabilidad de tus mediciones de la presión arterial con un brazalete de muñeca.

Haz que lo revisen. Una vez que tengas tu dispositivo, llévalo a la consulta de tu médico para que pueda cotejar sus resultados con los de la consulta, a fin de asegurarse de que funcione correctamente y obtenga lecturas precisas.

Prepárate bien. Cuando tomes tus lecturas, asegúrate de que sigues todos los procedimientos adecuados para obtener un resultado preciso. Estos incluyen:

Evita consumir cafeína, fumar o hacer ejercicio 30 minutos antes de tomarte la presión.

Ve al baño antes de tomar tu lectura, y siéntate tranquilamente durante 5 minutos sin hablar, enviar mensajes de texto o ver la televisión.

Siéntate con la espalda recta contra una silla resistente y los pies apoyados en el suelo. Tu brazo debe estar apoyado en una mesa frente a ti. (Más adelante te explicamos cómo colocar el dispositivo).

Mide dos veces al día, a la misma hora cada día (por ejemplo, por la mañana y por la noche). Toma de dos a tres medidas a la vez, con un minuto de diferencia.

Utiliza el posicionamiento adecuado. Una de las razones por las que se prefieren los brazaletes para la parte superior del brazo es que suelen ser más fáciles de colocar correctamente. Para ambos tipos de dispositivos, el brazalete debe estar a la altura de tu corazón. Esto es especialmente importante en el caso de los monitores de pulsera, “en los que se tiene mucho más margen de maniobra para colocarlos”, afirma la doctora Beverly Green, investigadora principal del Instituto de Investigación Sanitaria de Kaiser Permanente en Washington y médico familiar del Grupo Médico de Washington Permanente.

Consulta las instrucciones del fabricante sobre cómo colocar el monitor de muñeca, aconseja Green. Un método que la AMA recomienda: Con el codo sobre la mesa delante de ti, dobla el brazo y coloca la muñeca a la altura del corazón, apoyando la muñeca y la mano contra el pecho. Puedes ver una imagen de esto aquí.

Relájate. Cuando tomes tu presión arterial, es importante que relajes los músculos de la mano, la muñeca y el brazo. No cierres el puño ni flexiones la muñeca.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.