Regina Blandón no se queda callada y responde a los que la llaman vieja

Aunque Regina Blandón no tiene problema en mostrarse sin filtros en redes sociales, esto no significa que no reciba críticas de su comunidad por verse “vieja” en una foto. No obstante, al ver estos mensajes la actriz no se quedo callada y decidió escribir una respuesta a quien la criticó y le mostró su “vejez de cerca”.

“Normalicemos cumplir años. Las personas, cada año, cumplimos un año más que el que ya teníamos, vamos creciendo y envejeciendo”, comentó la actriz en sus historias de Instagram. De manera irónica respondió que sucesivamente ella cumplirá años cada 365 días que pasen.

Blandón cerró el mensaje diciendo: “Y todos los días, en lo que llega tu próximo cumpleaños, puedes hacer algo: te puedes repetir y repetir y hacer planas con la frase: NO SE OPINA SOBRE EL ASPECTO FÍSICA AJENO. Te lo recomiendo. Bendiciones. Feliz cumpleaños adelantado”.

El seguidor de la actriz ya eliminó el comentario, pero ella no perdió la oportunidad de responderle nuevamente con humor. Blandón subió un video con la cámara muy próxima a su rostro, haciendo una serie de gestos con los que mostró sus líneas de expresión y escribió “Ya borró su comentario el cobarde. Les dejo mi vejez de cerca”.

Desde hace unos años, Regina Blandón ha hablado mucho sobre el amor propio para crear consciencia sobre la importancia de ser noble con nuestro cuerpo. Ha asegurado que a ella también le cuesta, pero es un proceso en el que se encuentra constantemente.

