La pandemia del covid-19 los motivó a empezar un pasatiempo que se convirtió en negocio

Miguel Montenegro tenía un horario establecido por varios años. Al salir del trabajo participaba como voluntario en los equipos de deportes de sus hijos que entonces tenían 11 y 9 años. Pero con la llegada de la pandemia del Covid-19 los juegos y prácticas se cancelaron dejando a Montenegro en la banca.

“Llegaba a la casa y solo me acostaba a dormir, no tenía nada que hacer y mi esposa me dijo que tenía que encontrar algún pasatiempo”, contó el mexicano de 37 años.

Montenegro es fanático de los zapatos deportivos y le gustaba coleccionarlos, disfrutaba ver videos cómo otras personas pintaban y diseñaban sus zapatos, pero nunca había pensado hacerlo.

Su esposa, Jeanette Vega, decidió dar un paso adelante y le compró un set de pinturas para que comenzara a practicar como una forma de distracción.

Una vez con las pinturas en la mano, Montenegro trató un par de zapatos de su hija. Para la mala suerte de ambos, el resultado final fue terrible.

“Mi hija estaba muy enojada de que arruiné sus zapatos y pensé que eso no era para mí”, contó Montenegro recordando la bochornosa experiencia. “Pero mi esposa me dijo que continuara haciéndolo y entonces me compró una máquina de aerógrafo”.

Miguel Montenegro crea arte en zapatos deportivos. (Jacqueline García/La Opinión)

Montenegro desempolvó todos los zapatos deportivos que habían dejado sus hijos de los deportes que jugaban como básquetbol, fútbol americano y fútbol soccer y compró pares adicionales para tratar nuevamente. Cada que pintaba un nuevo par notaba los errores y con el siguiente par lo mejoraba.

Le tomó experimentar en 40 o 50 pares de zapatos deportivos aproximadamente para llegar al método adecuado. Fue la imagen de “Venom” en un par de zapatos Nike que convenció a Montenegro de que su trabajo estaba perfeccionado. Desde entonces cada par que creaba quedaba mucho mejor.

Sin perder mucho tiempo Vega, de 36 años, decidió dar nuevamente un paso hacia adelante y abrió una cuenta de Instagram para mostrar el trabajo de su esposo.

El artista Miguel Montenegro aparece con el actor Jamie Foxx. (Cortesía)

“Le dije, ‘si vendemos un par lo vendemos y si no, no pasa nada. Instagram es gratis’”, contó Vega.

Para el mes de agosto del 2020 la pareja comenzó a mostrar su trabajo en su página “Snkrs by Miggz & JJ”. Vega comenzó a aprender un poco acerca del arte y se involucró en lo que originalmente sería un pasatiempo.

Para sorpresa de la pareja, residente de Downey, el jugador de los Rams Aaron Donald vio su trabajo y poco después un representante del equipo los Rams los contactó para hacer una orden.

“No lo creíamos porque nos contactaron por medio de Instagram”, dijo Vega.

“Cuando nos llamaron por teléfono aparecía un número extraño, pero después confirmamos que si era verdad”, añadió Montenegro.

Y fue así que comenzaron la orden en el mes de octubre del 2020. Un representante de los Rams les dejó las cajas de zapatos de los jugadores y entrenadores.

“Inicialmente hacíamos 3 o 4 pares a la semana. Con los Rams íbamos a hacer 38 pares en un mes; 25 tacos para los jugadores y el resto para los entrenadores y el personal”, dijo Montenegro. “El representante nos dijo que obtuvo solamente buenos comentarios”, expresó Vega.

Debido a que era la época más alta de contagios de Covid-19, la pareja no se pudo reunir con el equipo en persona, pero sí tuvieron varias reuniones con algunos jugadores vía zoom para confirmar sus diseños.

“El año pasado les volvimos a hacer los diseños y nos invitaron a un juego, conocimos a algunos jugadores y fue muy bonito”, dijo Montenegro.

La pareja que es fanática del equipo Green Bay Packers de Wisconsin dijo que aprendió a dividir el fanatismo del trabajo. Ambos aseguraron que solo les duele cuando juegan los Rams contra los Packers.

“Nos sentamos a echar porras silenciosamente porque todos los fans de los Rams son muy buenos y saben que somos fanáticos de los Packers, pero aun así nos siguen, comparten nuestra página, nos mandan clientes y se toman fotos con nosotros”, dijo Vega.

El proceso

Montenegro expresó que el proceso para tener el diseño completo puede tomar de 8 a 15 horas, dependiendo del trabajo porque cada material es diferente y utilizan una pintura específicamente para piel para que no se descascare con el tiempo. Tan solo la preparación inicial de los zapatos que incluye lijarlos para remover el producto que lleva en su última capa toma alrededor de tres horas.

Algunos clientes se encargan de mandarles sus zapatos y otros ordenan de las fotos que ven en la página de Instagram. La pareja se encarga de hacer todo de inicio a fin. Hacen todo tipo de diseños pero los más populares son de los equipos deportivos y dibujos animados.

Ellos se enorgullecen en decir que su trabajo es de calidad y a precio muy accesible en comparación con otros artistas que hacen lo mismo.

Montenegro agradeció que su esposa lo animara para encontrar su potencial ya que ahora en la lista de sus clientes están varios jugadores de los Rams, así como celebridades como el actor Jamie Foxx, RaqC y la cantante Ivonne Galaz. También han participado en causas de My Cause My Cleats, Turner Syndrome Foundation y Angelman.

Para ver el trabajo de Miguel Montenegro visite: Snkrs by Miggz & JJ