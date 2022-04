Comediante Gilbert Gottfried muere a los 67 años tras larga enfermedad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El comediante Gilbert Gottfried, conocido por su estridente voz en off en la película “Aladdin”, falleció a los 67 años tras una larga enfermedad, informó este martes su familia en un comunicado difundido a través de Twitter.

“Estamos desconsolados por tener que anunciar la muerte de nuestro querido Gilbert Gottfried tras una larga enfermedad. Además de ser la voz más icónica de la comedia, Gilbert fue un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre de sus dos hijos pequeños”, reza el texto publicado por su familia.

“Aunque hoy es un día triste para todos, sigan riéndose lo más fuerte posible en honor a Gilbert”, concluye el comunicado.

Gottfried (Nueva York, 1955) era ampliamente reconocido por su voz nasal y peculiar sentido del humor, que cautivaron a niños y adultos en interpretaciones como la de Iago, el loro de “Aladdin” (1992).

El comediante también participó en otras producciones para el público más joven como “Cyberchase” (2002), la serie de animación en la que puso voz al pájaro Digit.

Asimismo, en el mundo de los anuncios para la pequeña pantalla, interpretando, entre otros, al pato de la compañía aseguradora Aflac.

Durante su carrera fue un asiduo de los llamados brindis cómicos (‘roast’, en inglés) de Comedy Central, en los que con sus bromas y chistes caricaturizaba la carrera de otros cómicos y artistas consagrados a través de actuaciones con partes guionizadas y otras improvisadas.

Más recientemente, su programa “Gilbert Gottfried’s Amazing Colossal Podcast”, en el que mezclaba entrevistas a colegas de la industria del cine y la televisión con píldoras cómicas, había tenido una notable acogida por parte de su público mediante plataformas como Apple Podcasts. This photo is very sad now. RIP Bob Saget and RIP Louie Anderson. Both good friends that will be missed. pic.twitter.com/DLJ8Ntt7LN— Gilbert Gottfried (@RealGilbert) January 21, 2022

