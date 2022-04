“Que no nos toque México”: Antonio “Turco” Mohamed relata cómo en Brasil temían compartir grupo con el Tri en Qatar 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Contrario a lo que pensó el “Dibu” Martínez, guardameta argentino, quien dijo “Easy easy” cuando el sorteo de los grupos del Mundial emparejó a México con su país en el Grupo C, en Brasil demostraron respeto y tenían temor de que el Tri les tocara en el mismo grupo, así lo relató Antonio Mohamed, un viejo conocido del fútbol mexicano, quien ahora es el DT del Atlético Mineiro.

En entrevista para Fox Sports, al “Turco” se le contó que en Argentina celebraron que les haya tocado el equipo tricolor y él respondió que no compartía la opinión y que creía que eso no representaba el sentir general albiceleste, ya que en su país de origen saben que México no es un rival sencillo.

“Yo no creo eso, se toma como un rival de bastante cuidado. Ahora, lo que por ahí se habla en los programas es que había europeos más fuertes y con más historia, pero también México es una selección que en los últimos diez Mundiales pasó de ronda, entonces es un antecedente muy valioso. Argentina sabe que México es un rival difícil”, comentó.

Siguiendo la misma línea, el DT que ya ganó dos títulos en tres meses con el Atlético Mineiro narró que en Brasil temían enfrentar a México en la primera ronda, debido a los antecedentes, ya que el Tri los ha derrotado antes, incluso en juegos importantes, como una final de Juegos Olímpicos.

“Los que no quieren enfrentar a México son los brasileños, esa es la verdad, porque México siempre se crece. Cuando se iba a hacer el sorteo los brasileños me decían ‘ojalá que no nos toque México, porque siempre nos complica‘”, relató.

Finalmente, y sin dejar de lado el tema de la Selección Mexicana, el “Turco” confesó que le gustaría dirigir al combinado tricolor, pero eso sí, demostró respeto por su compatriota el “Tata” Martino, quien actualmente ocupa el banquillo del equipo.

“Siempre está en mi cabeza alguna selección importante y México le gusta a cualquiera, siempre y cuando esté el lugar vacante. Es una silla muy complicada. Siempre critican a los técnicos. Esa silla es tan criticada como la del América, Monterrey o Cruz Azul”, concluyó.

