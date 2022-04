Zelenski anuncia detención del político prorruso Medvedchuk, amigo de Putin

“Se ha efectuado una operación especial gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania ¡Bravo!”, escribió Zelenski en su canal de Telegram. El mensaje está acompañado de una foto de Medvedchuk, sentado, esposado y vestido con ropa militar con una insignia con la bandera ucraniana.

Medvedchuk se encontraba en arresto domiciliario por orden del juez, pero se dio a la fuga el 24 de febrero, justo cuando Rusia inició su “operación militar especial” en Ucrania.

Are.

You.

Just.

Kidding.

Me?!!

Viktor Medvedchuk, Putin’s main man in Ukraine, busted as a result of a Ukrainian spec op. pic.twitter.com/gmIZDKMmR4

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 12, 2022