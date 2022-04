Un gran incendio en un hotel en construcción en Camarillo obliga a cerrar la autopista 101

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los bomberos del condado de Ventura respondieron al fuego de un hotel que estaba en construcción en Camarillo, después de que el edificio se incendiara el martes por la noche.

El incendio se inició alrededor de las 7:30 p.m. en el sitio de construcción de un hotel de cuatro pisos cerca de la intersección de Ventura Boulevard y Las Posas Road.

Las imágenes del incendio compartidas por el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura mostraron que el edificio estaba completamente incendiado mientras los bomberos usaban camiones con escalera para echar agua sobre las llamas desde arriba.

#PromenadeFire; Heavy fire throughout. Ladder trucks are flowing large amounts of water. Defensive operations are underway. Fire and smoke is affecting NB and SB 101 traffic at Las Posas. @VCFD #VCFD @CHP_Ventura @camarillovcso pic.twitter.com/DLbGJTQCnt — VCFD PIO (@VCFD_PIO) April 13, 2022

El humo del incendio era visible en toda la ciudad de Camarillo y se dirigía hacia la autopista 101, lo que afectaba la visibilidad en la autopista. #PromenadeFire; @CHP_Ventura has NB and SB HWY 101 due to exposed power lines. Video from midway through incident provided by @RobertNavarro @VCFD @camarillovcso #VCFD pic.twitter.com/xVemHZ3CkP— VCFD PIO (@VCFD_PIO) April 13, 2022

La Patrulla de Caminos de California cerró temporalmente el tráfico en la carretera en ambas direcciones después de que se reportaron líneas eléctricas caídas cerca de la carretera.

La carretera estuvo cerrada durante varios minutos mientras los equipos trabajaban para despejar las líneas eléctricas, según el registro de incidentes en línea de CHP. Camarillo hotel fire #Promenadefire pic.twitter.com/bXKTVI9Kax— Jennifer Lippold (she/her) (@JenniferLippold) April 13, 2022

Se esperaba que los bomberos permanecieran en el lugar durante varias horas el martes por la noche, aunque han avanzado en el control del incendio. #PromenadeFire; defensive fire operations continue and fire activity is significantly decreased. 16 fire engines and six ladder trucks from around the county are on scene. @CHP_Ventura HWY 101 is now open in both directions. @VCFD @CountyVentura @camarillovcso #VCFD pic.twitter.com/30suWapmDN— VCFD PIO (@VCFD_PIO) April 13, 2022

Seis camiones de bomberos y seis camiones con escalera de todo el condado están en escena.