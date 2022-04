Esto dijo José Eduardo Derbez sobre las críticas por trabajar con su papá

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor y comediante José Eduardo Derbez se encuentra bajo el ojo del huracán luego de que el público calificara como nepotismo su ingreso al programa de Prime Video, “LOL: Last One Laughing México”, por su papá Eugenio Derbez.

Fue durante la alfombra roja de la obra de teatro “Ghost: La sombra del amor” que el famoso dio respuesta a los señalamientos que aseguran que fue gracias a su papá que pudo ingresar al programa.

Con el carisma que lo caracteriza, José Eduardo se dijo indiferente a las críticas, pero no sin antes asegurar que el público siempre va a llevar la contraria.

“Ningún huevo embona, primero dicen ‘que trabajen juntos, que trabajen juntos’, mi papá no tuvo nada que ver, me marcaron muy por aparte. De hecho, yo le marqué a mi papá después, pero te digo, la gente es ‘trabajen juntos, trabajen juntos’ ok, vamos a trabajar juntos ‘¡Ay no! Es por el papá’, entonces no y ya”, expresó.

Además, el hijo de Victoria Ruffo detalló que a diferencia de lo que creen sus detractores, su interacción con el productor de “La Familia P. Luche” es mínima dentro del show.

“Desde que entramos a este proyecto fue cada quien, venimos a trabajar como personas diferentes, o sea, no vamos a involucrarnos como papá e hijo, sino cada quien va a hacer su trabajo, fue muy divertido, los dos la gozamos mucho y creo que les va a gustar mucho“, añadió. View this post on Instagram A post shared by José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92)

Para concluir, José Eduardo Derbez aprovechó el espacio para alabar la ética de trabajo de su padre: “Es exigente, sí, es disciplinado, pero por eso está dónde está”, aseguró.

