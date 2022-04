Walmart y Costco en Pascuas 2022: en qué horarios estarán abiertos este fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fin de semana de Pascua 2022 ha comenzado y millones de familias alrededor del país se preparan para las conmemoraciones. Es por eso que conocer los horarios de tiendas como Walmart y Costco puede ayudar a resolver una emergencia y evitar sorpresas.

Olvidar algo o dejar alguna compra de último minuto es casi una tradición de las festividades, incluida el Día de Acción de Gracias, Navidad o Año Nuevo, y la Pascua no es la excepción.

Aunque no se trata de una fecha festiva oficial en los Estados Unidos, millones de familias se preparan para el Domingo de Pascua, en medio de la peor inflación en los últimos 40 años.

Estos son los horarios de Walmart y Costco para la Pascua 2022

Primero las malas noticias. Si usted es un fan de Costco tendrá que buscar una opción, pues el Domingo de Pascua, todas sus tiendas estarán cerradas.

Costco también confirmó esta semana el fin de los horarios especiales para adultos mayores y personal considerado de primera línea en la atención de covid-19.

Ahora las buenas noticias. El gigante minorista Walmart confirmó que este domingo abrirá todas las tiendas alrededor del país en su horario habitual de 7:00 am a 11:00 pm.

Esto es un gran alivio si se tiene que realizar una compra de última hora. La recomendación es que antes de salir a visitar el Walmart más cercano a su domicilio, confirme el horario de su tienda local.

Otras tiendas que estarán abiertas durante el fin de semana de Pascua son:

– Whole Foods Market: en horario regular de 7:00 am a 10:00 pm

– CVS Pharmacy: en horario de 7:00 am a 12:00 am

– Starbucks: en horario de 6:00 am a 9:00 pm (verifique el horario de su tienda local)

– Dunkin’ Donuts: en horario de 6:00 am a 8:00 pm

Algunas otras tiendas minoristas que permanecerán cerradas durante el Domingo de Pascua son:

– Target

– Sam’s Club

En tanto, este Viernes Santo también puede ser considerado feriado en algunos estados y algunos servicios pueden tener variaciones de horarios, de acuerdo con un reporte de USA Today.

Bancos: los bancos en Estados Unidos no reconocen el Viernes Santo como un día feriado, por lo que estarán abiertos y con servicio regular.

El Servicio Postal: tampoco considera el Viernes Santo como un feriado y sus operaciones serán regulares.

Oficinas de gobierno y tribunales: si no se vive en Connecticut, Texas, Delaware, Hawái, Indiana, Tennessee, Florida, Kentucky, Luisiana, New Jersey, North Carolina y North Dakota, estas oficinas estarán abiertas.

Wall Street: la bolsa de valores reconoce el Viernes Santo como feriado y, por lo tanto, no tendrá operaciones.

Servicios de recolección de basura: pueden tener retrasos en sus horarios habituales o cambiar el sitio de recolección.

