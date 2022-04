Programa de recolección de desechos peligrosos ayuda a cuidar el medioambiente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los Distritos de Saneamiento del Condado de Los Ángeles son una agencia pública encargada de convertir los desechos en recursos como agua, energía y materiales reciclados. La agencia consta de 24 distritos especiales e independientes que atienden a unos 5.6 millones de personas en el condado de Los Ángeles.

Uno de sus programas más importantes es el Programa de Recolección de Desechos Domésticos Peligrosos y Desechos Electrónicos (HHW), el cual permite a los angelinos deshacerse de los productos químicos domésticos no deseados de una forma legal y gratuita. Esta basura tóxica como el aceite de motor, pesticidas y electrónicos no se pueden desechar en la basura normal ya que pueden contaminar los vertederos.

“Por eso queremos asegurarnos de que las cosas que se consideran tóxicas o peligrosas se eliminen correctamente en lugar de ponerlas con todo lo demás”, dijo Génesis Rodríguez, especialista en asuntos públicos con los Distritos de Saneamiento del Condado de Los Ángeles.

Desde 1988 hasta la fecha el programa HHW pasó de servir 1,300 hogares a 57,343, lo que equivale a 1.5 millones de personas.

Este programa comenzó en los años 80 como una forma de cuidar los vertederos del condado de Los Ángeles. El objetivo de los departamentos de saneamiento es proteger la salud pública y el medio ambiente a través de una gestión innovadora y rentable de aguas residuales y residuos sólidos y, al hacerlo, convertir los residuos en recursos como agua reciclada, energía y materiales que puedan seguir teniendo uso.

Rodríguez dijo que algunos desechos como aceite de motor usado, anticongelante, baterías recargables, computadoras y pintura se reciclan. Los artículos que no se pueden reciclar, como medicamentos, agujas, limpiadores, venenos y adhesivos, se manipulan en las instalaciones de eliminación adecuadas.

“Aproximadamente el 70% de los materiales recolectados se reciclan o reutilizan y el 30% restante se desecha adecuadamente”, dijo Rodríguez.

Los artículos que no se aceptan en el programa son explosivos, municiones o materiales radiactivos, basura o llantas viejas, residuos de empresas, electrodomésticos como lavadoras, estufas, refrigeradores o acondicionadores de aire, CDs, tapes de VCR, aspiradoras o bocinas de estéreos.

Hay eventos disponibles todo el año para desechar residuos peligrosos. (Suministrada)

Se recomienda a las personas que lleven sus artículos no deseados en una caja resistente, preferiblemente en sus envases originales y etiquetados y que no mezclen los productos juntos. Debido a los requisitos de permisos y al volumen de personas que utilizan el programa, no se devuelven artículos como latas de gasolina ni contenedores.

Hay eventos disponibles todo el año por diferentes ciudades del condado y hay algunas ubicaciones permanentes como Palmdale y Signal Hill.

Cuidando la tierra

Rodríguez dijo que los Distritos de Saneamiento constantemente están ofreciendo materiales educativos y de divulgación para ofrecer información acerca de cómo reciclar apropiadamente los materiales tóxicos. También publican información constantemente en sus redes sociales y página de internet.

Adicionalmente, los Distritos de Saneamiento son parte de los fundadores de Think Earth Environmental Education Foundation, el cual ofrece un programa con kits [equipos] gratuitos para niños de pre kínder al grado 8, con lecciones interesantes, coloridos carteles y un video.

El programa les enseña a pensar en la Tierra; además, los menores aprenden la importancia de un ambiente limpio y saludable, y lo que pueden hacer para conservar los recursos naturales, reducir los desechos y minimizar la contaminación.

También se han asociado con Grades of Green, una organización ambiental no lucrativa, para inspirar a los niños y jóvenes a cuidar activamente de la Madre Naturaleza. Las campañas de agua y desechos de Grades of Green son competencias de cuatro meses de duración en las que los estudiantes trabajan en estrecha colaboración con equipos de todo el mundo; el objetivo es obtener subvenciones ecológicas valoradas en hasta $1,000 y son premiadas por sus iniciativas e impacto según lo juzgado por un panel de expertos ambientales.

Otros programas para cuidar la madre Tierra que apoyan los Departamentos de Saneamiento son “Follow the Flow” (Siga la Corriente), para saber de dónde vienen y a donde envían los desechos líquidos y sólidos; “No drugs down the Drain” (No medicamentos por el desagüe), para aprender acerca de la eliminación segura de medicamentos no utilizados y “Think Watershed” (Piensa en la cuenca), mismo que da a conocer acerca del impacto de la cuenca en el medio ambiente marino y cómo el comportamiento humano afecta la calidad del aire, el agua y el hábitat en general.

Para obtener una lista completa de los próximos eventos así como de los diferentes programas para cuidar el medioambiente visite Lacsd.org/hhw

Los próximos eventos de recolección de HHW son de 9am a 3pm en las siguientes localidades:

South Gate; 04/23/22

South Gate Park

Tweedy Blvd. & Hildreth Ave.

South Gate, CA 90280

Azusa; 04/30/22

Northrop Grumman

West 3rd Street & Zachary Padilla Avenue

Azusa, CA 91702

La Mirada; 05/07/22

La Mirada Regional Park, Tennis Courts Parking Lot

13701 Adelfa Drive

La Mirada, CA 90638

Florence/Firestone; 05/07/22

Roosevelt Park Senior Center

7600 Graham Avenue

Los Ángeles, CA 90001

Lake Los Angeles; 5/14/22

Vista San Gabriel Elementary School

18020 East Avenue “O”

Lake Los Angeles, CA 93591