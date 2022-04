Maravilloso homenaje en México: pintan cancha en Oaxaca con la imagen de Juan Toscano Anderson participando en el Concurso de Clavadas de la NBA

Juan Toscano Anderson, el único NBA mexicano en la actualidad, se ha convertido en un motivo de inspiración para todo México, y para muchos más en todo el mundo, por su historia de superación hasta lograr un contrato con los Golden State Warriors. Las muestras de cariño siguen apareciendo, y en Oaxaca lo homenajearon pintando una cancha con su imagen participando en el Concurso de Clavadas de la NBA.

La cancha está ubicada en Santa María Teopoxco, ciudad y municipio en Oaxaca. La imagen es maravillosa: la pintura de Juan Toscano Anderson ocupa prácticamente toda la cancha y está perfectamente bien lograda.

Es alusiva al Concurso de Clavadas 2022, competición del All-Star Weekend de la NBA a la que Toscano Anderson fue invitado. El alero de los Golden State Warriors, quien orgullosamente representa a la selección mexicana de baloncesto, se presentó a la duela con una camiseta personalizada de su equipo con los colores de la bandera de México. Sus zapatos, además, tenían la bandera azteca.

Es un bonito reconocimiento a un jugador que se ha ganado el corazón de todos en los últimos meses, y que actualmente empezó su participación en los Playoffs de la NBA.

En el primer partido de Playoffs, Toscano Anderson jugó 3:37, encestó un triple y tomó un rebote. Los Golden State Warriors vencieron a los Denver Nuggets (123-107). Esta noche disputarán el segundo partido de la serie.

Y en la previa del juego 2, el equipo de la NBA en ESPN publicó un video especial que resume el inicio de Juan Toscano Anderson en Oakland, California, y la influencia que tuvo su profesora de tercer grado para que se convirtiera en la exitosa persona que es hoy.