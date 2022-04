Bella Thorne se luce en Coachella, usando un sostén negro con amplias aberturas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El festival de Coachella cuenta con muchas estrellas musicales en los escenarios, pero también con personalidades que asisten como espectadores. Tal es el caso de Bella Thorne, quien acudió al evento usando sexys atuendos, como un sostén negro de encaje con estratégicas aberturas.

La actriz y productora compartió en su cuenta de Instagram imágenes y videos en los que aparece paseando por los jardines cercanos a los escenarios (los conciertos que más disfrutó fueron los de Megan Thee Stallion y Doja Cat). Bella estuvo acompañada por su prometido Benjamin Mascolo y por su hermana Dani Thorne, quien es DJ y animó al público con su show durante una de las noches. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

Hace algunos días Bella Thorne complació a sus fans con una serie de fotografías en las que muestra los constantes cambios de color en su pelo, algo que hasta el propio Benjamin ha adoptado: “Todo lo que sé es que hemos tenido muchos colores de cabello en los últimos tres años en los que hemos estado saliendo”. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

