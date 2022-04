Misterioso brote de enfermedad hepática en niños se extiende en Estados Unidos y Europa

Las autoridades sanitarias afirman haber detectado más casos de una misteriosa enfermedad hepática en los niños que se identificó por primera vez en Gran Bretaña, y las nuevas infecciones se están extendiendo a Europa y Estados Unidos.

La semana pasada, las autoridades británicas informaron de 74 casos de hepatitis, o inflamación del hígado, detectados en niños desde enero. Los virus habituales que causan la hepatitis infecciosa no se observaron en los casos, y los científicos y los médicos están considerando otras posibles fuentes, como el COVID-19, otros virus y factores ambientales.

En un comunicado el martes, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades dijo que se habían identificado casos adicionales de hepatitis en Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos y España, sin especificar exactamente cuántos casos se habían encontrado. Asimismo, dijo que las autoridades estadounidenses detectaron nueve casos de hepatitis aguda en Alabama en niños de 1 a 6 años.

“A raíz de los casos notificados de hepatitis aguda de origen desconocido por la Agencia de Seguridad Sanitaria británica” a principios de abril, “se notificaron casos adicionales en niños en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y España”, indica la agencia europea en un comunicado.

“La hepatitis leve es muy común en los niños después de una serie de infecciones virales, pero lo que se está viendo en este momento es bastante diferente”, dijo Graham Cooke, profesor de enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres. Algunos de los casos en el Reino Unido han requerido atención especializada en unidades hepáticas y unos pocos han necesitado un trasplante de hígado”.

