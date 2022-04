¿Cuál es el nuevo iPhone que deberías comprar?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si estás buscando un nuevo iPhone, tienes cuatro opciones sólidas de la última línea de Apple, que van desde el diminuto y económico iPhone 13 Mini hasta el gigante de precio premium iPhone 13 Pro Max. También está disponible el iPhone SE de Apple, que no posee las características de vanguardia de sus hermanos iPhone 13, pero el precio es el más bajo de todos.

¿Cómo decides cuál es el mejor para ti?

No importa cuál de ellos elijas, vas a tener un teléfono inteligente excelente. El iPhone 13, el 13 Mini, el 13 Pro y el 13 Pro Max tienen un excelente desempeño en las pruebas de CR. Y el recién lanzado iPhone SE de tercera generación promete rendir al menos tan decentemente como su predecesor de 2020.

Esto da mucho lugar a las preferencias personales y los factores a tener en cuenta incluyen el tamaño y el peso, junto con el presupuesto y cómo planeas usar el teléfono.

¿El modelo Mini es demasiado pequeño para tu gusto? ¿El modelo Max es demasiado pesado? ¿Necesitas la pantalla gigante del Max o estarás conforme con el iPhone 13 Pro regular? ¿Qué tan importante es que la batería dure todo el día o tener un teleobjetivo óptico para realizar tomas con zoom?

A continuación, verás una descripción general rápida en cuanto al tamaño: el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro son del mismo tamaño; el iPhone 13 Mini es una versión más pequeña del iPhone 13 regular; y el modelo Max es una versión más grande del modelo Pro.

Para la mayoría de las personas que eligen un nuevo iPhone 13, tiene sentido reducir inmediatamente las opciones a solo dos teléfonos en lugar de los cuatro que se ofrecen.

Si estás dispuesto a gastar el dinero en las mejores cámaras y un paquete más lujoso, puedes elegir entre el iPhone 13 Pro y el Pro Max. Esta es la combinación perfecta para cualquiera que esté dudando entre obtener un teléfono de tamaño mediano o gigante.

Si quieres gastar un poco menos, puedes elegir entre el iPhone 13 y el 13 Mini. Ese es el par correcto si elegirás entre un teléfono pequeño y uno mediano. (También puedes considerar el iPhone SE, la opción extrapequeña e incluso más asequible. Hablaremos más sobre esta opción a continuación).

Ahora veremos la comparación de estos grupos.

El iPhone 13 contra el iPhone 13 Mini. . . ¿O el iPhone SE?

Primero: son los teléfonos menos costosos, comenzando con el iPhone 13 más pequeño del grupo.

El acertadamente llamado iPhone 13 Mini comienza a venderse en $700. La mayoría de las personas no debería tener problemas para deslizar y tocar con una mano la pantalla de 5.4 pulgadas. En comparación, el iPhone 13 de $800 mide 6.1 pulgadas en diagonal.

Si estás dudando entre el iPhone 13 y el 13 Mini, ten en cuenta que estos teléfonos incluyen prácticamente el mismo hardware, con la notable excepción de las baterías. En las pruebas de CR, el modelo Mini dura 32.5 horas, mientras que el iPhone 13 llega a las 40 horas.

Dejando de lado la duración de la batería, la elección es simple. Si estás buscando ahorrar la mayor cantidad de dinero en un iPhone 13 y estás conforme con un tamaño de pantalla más pequeño, compra el modelo Mini y ahorra $100.

Si deseas un iPhone más grande, pero no enorme, y también quieres ahorrar dinero cuando se pueda, compra el iPhone 13, que cuesta $200 menos que el iPhone 13 Pro.

¿Qué pasa con el iPhone SE?

El iPhone SE es aún más pequeño y económico que el modelo Mini. Se vende a partir de $429 y tiene una pantalla de 4.7 pulgadas.

Tiene el mismo chip Apple A15 que los modelos de iPhone 13, pero solo tiene una cámara trasera de 12 megapíxeles, en comparación con las configuraciones de lentes múltiples del otro teléfono. El modelo SE carece de MagSafe para conectarse rápidamente a cargadores inalámbricos y otros accesorios, y también usa Touch ID a través de un botón de inicio algo anticuado, en lugar de admitir Face ID.

El iPhone 13 Pro contra el iPhone 13 Pro Max

Si quieres el iPhone 13 más grande disponible, el indicado es el modelo Pro Max, que se vende a partir de $1,100.

Con una enorme pantalla de 6.7 pulgadas, el Pro Max es el hermano de gran tamaño del iPhone 13 Pro, que mide 6.1 pulgadas y tiene un precio inicial de $1,000.

Para muchas personas, las pantallas grandes no solo permiten darse un atracón de su programa favorito de Netflix en la cama. También les brindan más espacio para escribir y leer correos electrónicos y artículos en línea, así como para jugar videojuegos. Todas estas son buenas razones para optar por la pantalla más grande.

Ten en cuenta que más tamaño también significa más peso. Con un peso de 8.5 onzas, el iPhone 13 Pro Max pesa una onza más que el modelo Pro. Puede que no parezca mucho, pero es el peso de una pila AA, algo que podrías notar después de usar el teléfono durante mucho tiempo.

Por otro lado, el tamaño más grande del Pro Max ofrece espacio para una batería más grande. Con una duración de casi 53 horas con una sola carga en las pruebas de CR, el teléfono supera a todos los demás teléfonos en nuestras calificaciones. Sin embargo, la duración de la batería del iPhone 13 Pro simple no está nada mal, con una impresionante duración de 40 horas.

Además de esas diferencias, el iPhone 13 Pro y el Pro Max tienen especificaciones idénticas. A diferencia de sus hermanos menos costosos, estos teléfonos de primera línea tienen una lente óptica, además de las lentes traseras ancha y superancha. También tienen la tecnología ProMotion de alta frecuencia de actualización de Apple, que hace que la pantalla responda mejor cuando se desplaza o se toca.

Entonces, nuevamente, la elección aquí puede ser simple. ¿Quieres el iPhone más grande con la mayor duración de la batería? Entonces el Pro Max es tu modelo. Con un iPhone de tamaño mediano equipado con el mejor hardware de Apple, puedes ahorrar $100 seleccionando el modelo Pro.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.