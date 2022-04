Myrka Dellanos de ‘La Mesa Caliente’ reflexiona sobre la vida tras revelar que su vida no es perfecta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Myrka Dellanos es una de las presentadoras de “La Mesa Caliente“, el talk show de debate en Telemundo. Aunque la conductora de televisión podría aparentar que tiene una vida perfecta, ella misma declaró que las cosas no son así.

La que fuera estrella de “Primer Impacto” de Univision compartió una reflexión en Instagram para demostrar que aunque no todo es perfecto, si una persona se enfoca en lo positivo tendrá una perspectiva de la vida diferente.

“Mi vida no es perfecta como la de todos, pero escojo enfocarme en lo lindo de la vida!” publicó Myrka. “Agradecida también por su cariño a través de los años”.

En los últimos años, Myrka ha dejado ver a sus fans que es una mujer de fe y que Dios siempre está a su lado.

“Miren que grande es Dios! Me siento bendecida de poder estar con ustedes cada día en un programa con mujeres que respeto muchísimo. Cuando hablo con Dios, le digo “Gracias! Gracias! Gracias!”, también publicó la estrella de televisión.

Semanas atrás, Myrka había compartido una confesión donde habló de las fuertes críticas que recibe a través de las redes sociales.

“Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres“, empezó Myrka. “Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer.? Por que lo hacen? Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida”.

Myrka demás agregó, “Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la mas alta, ni la mas flaca, ni la mas joven ni la mas bonita- solo puedo ser yo”. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

