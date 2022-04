Agenda de eventos: diversión para fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

McQueen en contexto

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá este fin de semana “Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse”, una exhibición que pone en contexto el trabajo de Lee Alexander McQueen dentro de la historia del arte y al mismo tiempo examina el impulso interdisciplinario que definió la carrera del fallecido diseñador inglés. Incluye cerca de 200 objetos en los que 70 diseños de McQueen están en conversación con trajes y textiles, artes decorativas, pinturas, esculturas, impresiones y fotografías de otros 35 artistas. Del domingo 24 al 9 de octubre. Entrada $10 a $21. Informes lacma.org.

Foto: LACMA

Vuelven las luces

Los parques del Disneyland Resort (1313 Disneyland Dr., Anaheim) están cada vez más cerca de recobrar su antigua normalidad con el regreso de varios espectáculos nocturnos, además de una nueva carroza que se añadirá al desfile eléctrico de Main Street para conmemorar los 50 años de esta parada. A partir de mañana viernes, cada noche se efectuará el espectáculo de fuegos artificiales, Disneyland Forever (en la foto), en Disneyland. Y World of Color, el show de agua y luz vuelve a Disney California Adventure. Horarios y detalles del precio de entrada a los parques en disneyland.disney.go.com.

Foto: Cortesía

De comida judía

Más que un lugar dónde comprar comida, un deli judío es una comunidad forjada en la comida. La exhibición “I’ll Have What She’s Having”: The Jewish Deli, en el museo Skirball (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), explora cómo los inmigrantes judíos, la mayoría del este y centro de Europa, importaron y adaptaron tradiciones para crear un restaurante estadounidense único. Incluye signos de neón, anuncios, fotos y clips de delis en los cines y la televisión. Boletos $7 a $12. Horarios e informes skirball.org.

Vacaciones en el zoológico

En estas vacaciones de primavera, el San Diego Zoo (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) realizará el Spring Safari con la Butterfly Jungle, donde los visitantes podrán experimentar la vida silvestre de cerca y sin tener que salir del sur de California. Como parte del programa Spring Safari, el zoológico ofrece la experiencia Butterfly Jungle Safari, en la que se puede contemplar de cerca la belleza de cientos de mariposas en el aviario Hidden Jungle. Abre todos los días de 9 am a 6 pm. Termina el 8 de mayo. Entradas desde $67. Informes sdzsafaripark.org.

Foto: San Diego Zoo

Celebración estilo Broadway

En el evento Broadway Celebrates, que presenta el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Los Angeles), Edén Espinosa (en la foto), Joshua Henry y Megan Hilty, bajo la dirección musical de Richard Kaufman, festejan el décimo año de existencia de este foro. Estos cantantes son tres de las voces más brillantes de Broadway. Interpretarán éxitos como “Sunday in the Park with George” y “Company”, de Stephen Sondheim, así como temas de musicales como Wicked, Hamilton, Carousel y otros. Sábado 30 de abril, 7 pm. Boletos $41 a $86. Informes thesoraya.org.

Foto: The Soraya

Nuevo musical

Hadestown es un musical que ha ganado ocho premios Tony en los últimos años, y se presentará por una temporada en el Center Theatre Group / Ahmanson Theatre (135 N. Grand Ave., Los Angeles). El aclamado nuevo musical fue realizado por la cantante y compositora Anaïs Mitchell, y desarrollado por la directora Rachel Chavkin. Esta producción marca la primera vez en más de una década que una mujer es la única autora de un musical: escribió la música, las letras y el libro. Del 26 de abril al 29 de mayo. Boletos desde $35. Informes y horarios centertheatregroup.org.

Foto: T. Charles Erickson

Regresa Ramona

Luego de dos años de ausencia, vuelve a la escena Ramona, el drama que se ha presentado por más tiempo en el país. Este año hará su presentación número 99 en el Ramona Bowl (27400 Ramona Bowl Rd., Hemet), con la presencia de decenas de actores, bailarines, músicos, vaqueros, caballos y representantes de las tribus indígenas del sur de California. Representan una historia de amor basada en hechos reales que tuvieron lugar en California en la década de 1850. Sábado y domingo y 30 de abril y 1 de mayo. Boletos desde $11.25. Horarios e informes ramonabowl.com.

Foto: Cortesía

Tootsie en Hollywood

El musical Tootsie celebrará su estreno en Los Angeles en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) con Robert Horn y David Yazbek en los roles protagónicos. La obra es la historia de un actor que no puede mantenerse en un trabajo por que tiene reputación de ser muy complicado y terco. Todo cambia cuando audiciona para un papel vestido de mujer y se lo dan. Ahora el problema es cómo seguir con el papel cuando se enamora de su compañera de trabajo. Basado en la cinta del mismo nombre. A partir del martes y hasta el 15 de mayo. Boletos desde $39. Informes y horarios broadwayinhollywood.com.

Foto: Cortesía

Debut de ballet

La USC Glorya Kaufman School of Dance, conformada por destacados estudiantes de danza de la University of Southern California, debutará en The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). Presentará una variedad de piezas creadas por renombrados coreógrafos. Hoy jueves y mañana viernes 7:30 pm, y sábado 3 y 7:30 pm. Boletos $25 a $55. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía