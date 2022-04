Caso Alec Baldwin: Informe expresa que los productores no le prestaron atención a las deficiencias de seguridad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un organismo de seguridad laboral informó este miércoles 20 de abril de 2022 que los productores de “Rust” mostraron “indiferencia” ante los problemas con los defectos de seguridad, en el set donde Alec Baldwin hirió fatalmente a su directora de fotografía Halyna Hutchins.

“Los productores mostraron apenas indiferencia sobre la seguridad de los trabajadores al revisar las prácticas laborales y tomar acciones para corregir las fallas”, concluyó un informe del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de Nuevo México.

Para la investigación hecha por este ente gubernamental, se entrevistó a 14 personas y se revisaron más de 500 documentos, por los que se realizó una citación grave y una multa de 136.793 dólares.

El Departamento de Salud y Seguridad explicó que este es el “más alto nivel de citación y la mayor multa posible en Nuevo México”, sumando que la industria cinematográficas tiene las medidas claras para garantizar el empleo seguro de armas.

Aseguraron que la producción no siguió las medidas necesarios entre las que se encuentran: no usar o llevar balas reales al estudio o a un escenario, realizar reuniones de seguridad diarias cuando se trabaja con armas de fuego y no apuntar directamente a alguien excepto después de consultar con el responsable de la seguridad.

En una respuesta a AFP, la producción de “Rust” informó que apelarían la decisión. Aseguraron que no estaban de acuerdo con sus conclusiones, a pesar de que apreciaban la investigación por parte de este ente. View this post on Instagram A post shared by Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

El accidente en el que Alec Baldwin apuntó a Halyna Hutchins ocurrió en octubre de 2021, mientras se practicaba una escena dentro de una iglesia. Una investigación de la policía busca esclarecer el asunto y definir los responsables.

También te pueden interesar:

–Alec Baldwin anuncia que será padre por séptima ocasión: “Se viene otro Baldwinito”

–Alec Baldwin se refugia en sencilla casa rústica tras trágico accidente que le cambió la vida

–Alec Baldwin recibe demanda de la familia de la fotógrafa fallecida en el set de “Rust”