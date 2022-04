Jorge Ramos revela “secretos” de Eugenio Derbez y otros famosos en nueva serie de entrevistas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El periodista de Univision, Jorge Ramos lanzará el 24 de abril un nuevo proyecto digital de entrevistas en tono personal con estrellas del espectáculo, personalidades del deporte y la literatura, el cual será transmitido bajo el sistema Vix.

“Me encanta la oportunidad de llegar, por medio de ViX, a una audiencia completamente nueva en Estados Unidos y Latinoamérica. Después de más de 40 años como periodista, este es un cambio emocionante para mí. La gente todavía no me ha visto así”, dijo Ramos en un comunicado.

En una entrevista para El Diario en Nueva York, el periodista hizo hincapié en que este proyecto es adicional a lo que está habituado hacer con la nota dura.

“Ojalá que fuera un alto, pero no lo ha sido. Esto no es en lugar de las noticias, sino además de…”, dijo. “Estuve en Ucrania hace un mes y al dejar Ucrania tuve que viajar a Barcelona para entrevistar a Serrat, y a Madrid para entrevistar a Alejandro Sanz, así que en la misma semana me tocó guerra, me tocó Sanz y me tocó Serrat”.

El programa “Algo personal con Jorge Ramos” brinda un enfoque sobre la cotidianidad, los miedos, los desafíos de sus 13 entrevistados y comienza con el actor mexicano Eugenio Derbez, con quien Ramos explora su ascenso en Hollywood y el reciente triunfo con la película “Coda”, que ganó el Oscar a la Mejor Película.

“Con Eugenio ocurre algo, algo realmente interesante, él me confiesa en algo personal, que muchas personas en México no querían trabajar con él, porque él había sido comediante”, dijo sobre el actor y cineasta, de quien reconoció que había cierta conexión especial, ya que ambos son mexicanos e inmigrantes.

La primera temporada también incluye conversaciones con Alejandro Sanz, Carlos Vives, Isabel Allende, Javier “Chicharito” Hernández, Joan Manuel Serrat, Mario Vargas Llosa, Sebastián Yatra y el grupo Maná.

“Jorge realmente es un ícono de la cultura latina y un periodista de primera, y es un honor para nosotros darle la bienvenida a la familia de ViX y ofrecer su primer programa en streaming exclusivamente en nuestro nivel gratuito de video on demand con publicidad”, comentó Pierluigi Gazzolo, President of TelevisaUnivision and Chief Transformation Officer.