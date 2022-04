“Checo” Pérez celebra el 1-2 de Red Bull: “Conseguir un doblete en estas condiciones es un gran resultado”

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que acabó segundo este domingo el Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Imola (Italia), tras lograr su decimoséptimo podio en la categoría reina -el segundo de la temporada-, que “conseguir un doblete en estas condiciones es un gran resultado“, en una prueba que se anotó su compañero neerlandés Max Verstappen.

Great race and really happy with the 1-2 for this great team!

A very intense race in which making a mistake was too easy. See you in Miami!@redbullracing pic.twitter.com/ebJ7Ir9L9C — Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 24, 2022

“Al principio fue muy intensa la lucha con (el monegasco) Charles (Leclerc, de Ferrari, líder del Mundial); fue duro, pero logramos mantener la posición después de rebasarlo y luego todo estaba bajo control“, comentó ‘Checo’, nacido hace 32 años en Guadalajara (Jalisco) y que, tras repetir el segundo puesto logrado hace dos semanas en Australia, ascendió al tercer puesto del Mundial, que ocupa con 54 puntos, 32 menos que el citado Leclerc y a cinco de su compañero.

“Hemos intentado gestionar neumático, ya que hoy se trataba de no cometer errores; porque en estas condiciones era complicado”, comentó el bravo piloto tapatío nada más bajarse de su monoplaza en Imola, en la entrevista oficial a pie de pista, que condujo el español Marc Gené.

“Conseguir un doblete en estas condiciones es un gran resultado para el equipo. Me hubiera gustado ganar, está claro, pero nuestro arranque de temporada fue muy desafortunado, todo resultó muy difícil; así que estoy muy contento por ver de nuevo tantas sonrisas en el equipo“, afirmó el mexicano de Red Bull.

"UN GRAN RESULTADO PARA EL EQUIPO. MUY FELIZ" 🔥



Con una GRAN CARRERA, 'Checo' Pérez 🇲🇽 se sube al podio del GP de Emilia-Romaña. Verstappen lideró y Norris terminó 3°. 🏁#F1xFOX pic.twitter.com/419DR18Wa3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2022

“Hoy ha sido un gran día para el equipo, pero tenemos que seguir luchando y trabajando”, apuntó el campeón mexicano este domingo en Imola, donde efectuó de nuevo una sobresaliente labor de equipo en favor de Verstappen.

“Aún hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar para aspirar a la victoria; pero me alegro mucho de que Max (Verstappen) la haya conseguido”, añadió ‘Checo’ Pérez después de acabar en una brillante segunda posición en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. YES BOYS 🔥



Winning here today caps off a perfect weekend for us. Very happy with the performance from the car and the team this weekend, so thank you to @redbullracing for that.



Good to see @SChecoPerez coming in second, let’s build on this #ImolaGP pic.twitter.com/1bk18rCOVh— Max Verstappen (@Max33Verstappen) April 24, 2022

