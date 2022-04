‘Nacho’ Ambriz espera por una respuesta de la directiva del Toluca para decidir su futuro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las cosas en Toluca no están del todo bien y el técnico Ignacio Ambriz lo sabe. Un equipo que ha perdido algo de identidad competitiva en el último torneo que los deja al borde de la eliminación, a falta del partido contra Club León que podría darle un empujón para entrar al repechaje.

Aunque su continuidad puede estar en duda, Ambriz fue muy franco al asumir que la directiva es la que tiene la última palabra y que en estos momentos no tiene pensado dar un paso al costado, debido a que él no es una persona que abandone su trabajo en situaciones complicadas.

“No soy un tipo que me haga a un lado, nunca me ha gustado. Sé que me queda un partido, después es decisión de la directiva. Si yo estuviera del otro lado, diría ‘Nacho, termine el torneo y hágase a un lado’. La vida es de resultados y hoy no se me da”, comentó Ignacio Ambriz.

🎙 Reacciones



¡Estas fueron las declaraciones de nuestro director técnico Ignacio Ambriz tras disputar la jornada 16 del #GritaMexicoC22!



Presentado por @RoshfransMX pic.twitter.com/C7Fm8jNuWT — Toluca FC (@TolucaFC) April 24, 2022

A evitar la multa

Ambriz reconoció que tienen que esperar por lo que haga los Xolos de Tijuana quienes se encuentran a dos puntos y, de ganar a Querétaro, se colocarían sobre el conjunto de Toluca dejándolos muy abajo en la tabla de la Liga MX.

“Tengo que esperar el partido, como se dio, como quedaron, saber si tienen un resultado adverso, o se nos van un punto arriba. En la última reunión con el consejo, yo me hacía responsable de que la multa no se pagaba, hoy sigue estando en un hilito, pero el mal torneo no me lo quita nadie”, sentenció el estratega de Toluca.

Los Diablos Rojos de Toluca jugarán su última carta frente al Club León, donde aspiran a sacar un buen resultado que les permita estar presentes en la próxima Liguilla.

Te puede interesar:

Alarma en el Tri: Fernando Beltrán podría perderse el amistoso contra Guatemala por lesión

Nahuel Guzmán clamó “justicia” antes del Tigres vs. América en medio del caso de Dhebani Escobar

El ‘Piojo’ Herrera puso en su lugar a Florian Thauvin tras el berrinche que le hizo en la derrota contra el América