Cómo organizar tu oficina en casa

El desorden puede acumularse con una rapidez sorprendente en una oficina doméstica. Pero puedes vencer el caos si tienes un plan, unas cuantas horas y algunos artículos útiles para ordenar tus cosas.

A continuación te presentamos dos tipos de desorden en la oficina que pueden reducir tu eficiencia y hacerte tropezar, literalmente. Hemos consultado a algunos de los mejores expertos en organización del país, que han calculado la cantidad de tiempo que te llevará cada tarea, han dado consejos útiles y han recomendado productos que te ayudarán a alcanzar fácilmente tu objetivo: un espacio de trabajo libre de desorden.

Usa las cajas, canastas y separadores que ya tengas antes de gastar en otros nuevos. Pero si necesitas comprar algún artículo, no te olvides de medirlo, así como las cosas que piensas guardar en su interior y el área que estás organizando, para asegurarte de que cabrá todo.

Montones de papeles

– Tiempo necesario: 1 hora por cada cajón de material

– Materiales útiles: Archivador (o cajas), carpeta resistente al fuego

Simplifica lo de “guardar” o “tirar”

Establece reglas firmes. “Ten muy claro qué debes guardar y por qué. Si no estás seguro, consulta a un profesional, como tu contador o tu banquero”, dice Lucy Milligan Wahl, fundadora de LMW Edits. Todo lo que sea anterior a un año determinado o que pertenezca a cuentas que ya no tengas, debe ser destruido automáticamente.

Divide y vencerás

En el caso de los documentos que piensas conservar, la forma más rápida de organizarlos es hacer tres categorías, dice Caitlin Roberts, de Minimize With Purpose. Coloca las cuestiones pendientes (invitaciones, facturas por pagar) en una carpeta en tu escritorio. Divide el archivo temporal en dos carpetas: una con el papeleo actual que necesitas conservar durante un año o menos (garantías, reembolsos o reclamos pendientes, documentos fiscales de este año) y otra que contenga las declaraciones de impuestos de los últimos siete años. Guarda los documentos permanentes -documentos de identificación, registros de compra de la vivienda, títulos y escrituras- en un cajón de archivos o en una carpeta a prueba de incendios, como la bolsa para guardar a prueba de incendio y resistente al agua de DocFortress ($30 en Stealth Angel Survival). Considera la idea de etiquetar cuidadosamente los archivos con una rotuladora, como la Brother P-Touch Pro Label Maker (desde $57 en Amazon y Walmart).

Busca un método que realmente uses

“Un buen sistema de archivo a la antigua funciona muy bien”, dice Wahl. “Cuando etiquetes carpetas, piensa en cómo buscarías tú mismo el contenido cuando lo necesites. Por eso, una carpeta que tenga la etiqueta ‘Varios’ es una mala idea: nunca vas a buscar ahí un informe de inspección de la casa de hace cinco años”.

Cables enredados

– Tiempo necesario: 20 minutos

– Materiales útiles: Bandas elásticas, tiras de velcro, fundas para cables, etiquetas para cables, caja para cables, cubierta para cables

Acorrala los cables

Para ordenar los cables que usas actualmente, envuelve el exceso y escóndelo detrás de los muebles, dice Sharon Lowenheim, organizadora profesional certificada y fundadora de Organizing Goddess. Agrupa los cables extra largos y finos con gomas elásticas, ligas para el pelo o bandas de velcro. Pon los grupos de cables más gruesos en una funda flexible para cables como la funda para cables Alex Tech de 10 pies y 1⁄2 pulgadas ($10 en Amazon).

Esconde los enchufes feos

Traslada la energía de los enchufes antiestéticos de pared a un protector de sobretensión detrás de un mueble grande. A Lowenheim le gusta el protector de sobretensiones con enchufe giratorio plano de Belkin (desde $14 en Amazon y Belkin) porque el enchufe se adapta a cualquier tomacorriente. Luego, puedes esconder el protector de sobretensiones dentro de una caja de cables como la caja organizadora de cables de D-Line (desde $15 en Ace Hardware, Amazon y Lowe’s). O también, usa una cubierta para cables decorativa como la D-Line Cable Raceway Cord Cover (a partir de $16 en Amazon, Lowe’s y Walmart) que se adhiere a un zócalo para ocultar los cables en zonas concurridas.

Quita los cables del suelo

Sujeta los cables de los cargadores en la superficie en la que cargas tu teléfono inteligente o tableta con un soporte para cables que tenga peso, como el Cord Buddy Charger Cord Holder ($10 en Cord Buddy), o simplemente dirige los cables hacia donde quieras con un pequeño soporte para cables adhesivo como el Bluelounge CableDrop (desde $10 en Amazon, Bluelounge y Home Depot).

Etiqueta todo

Designa un lugar para guardar los cables que no estén en uso y asegúrate de que todos los miembros de la casa sepan dónde encontrarlos. Etiqueta cada cable con el nombre del dispositivo que le corresponde y guárdalo dentro de una bolsa de plástico con otros tipos de cables similares (de alimentación, de audio, etc.). Lowenheim aconseja poner los cables que no coincidan en una caja etiquetada como “Cables misteriosos” junto con la fecha en que los guardaste allí. Al cabo de un año, deja los que no necesites en un centro de reciclaje de productos electrónicos (o investiga si Best Buy los acepta).

Nota del editor: Este artículo fue publicado también en el número de mayo de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.