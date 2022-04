Pep Guardiola no se asusta ante el Real Madrid: “Si compitiéramos contra la historia no tendríamos oportunidad”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, calificó enfrentarse al Real Madrid como “un gran test” y subrayó que si jugaran “contra la historia” no tendrían “ninguna oportunidad”.

El técnico de Sampedor habló en rueda de prensa en la ciudad deportiva del Manchester City, a un día de medirse al Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones.

💙🎙️PEP GUARDIOLA



👉"El Real Madrid ha estado aquí muchos tiempos, para nosotros, que es la segunda vez seguida, es increíble".



⏰¡TENEMOS PROGRAMÓN EN #JUGONES A LAS 15:10H! pic.twitter.com/fFxoBYluHv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 25, 2022

“Es un honor estar aquí. Estamos empezando a estar ahí regularmente. Cuando empecé no esperaba estar aquí, ahora pienso la de veces que he estado y veo lo bonito que es. Necesitamos dos grandes partidos para estar en semifinales. No se puede infravalorar lo que supone llegar hasta aquí. No sabemos si volveremos a estar en esta posición alguna vez más en nuestra vida”, dijo Guardiola.

“Si compitiéramos contra la historia no tendríamos ni una oportunidad”, respondió Guardiola cuando fue preguntado por la historia del Madrid en esta competición.

“Jugar contra el Madrid es un test increíble. Llegar a unas semifinales o a una final siempre será una gran lección para nosotros”. apuntó.

💬 Guardiola, antes de recibir al Real Madrid: "Si intentamos competir contra la historia del Real Madrid no tenemos nada que hacer. Queremos competir para mejorar, saber que sufriremos, atacar, como lo haríamos ante Bayern o Barça" #UCL https://t.co/DgWtt7GyN6 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 25, 2022

“Siempre me ha gustado el Madrid desde que jugaba o entrenaba al Barcelona. Me gustan muchas cosas de este equipo. La calidad que tienen no es casualidad. Tienen mucho nivel en todo. Lo del Madrid no es suerte. Todos los jugadores que tiene el Madrid son muy buenos, porque si no, no los ficharían”, apuntó.

“En la dificultad (en el Madrid) ves jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. Esto es lo que mejor habla de un equipo. No dan un paso adelante, dan dos”, añadió.

Sobre los jugadores que tiene en duda, Guardiola informó que Kyle Walker no ha entrenado desde hace diez días y John Stones desde el encuentro contra el Brighton hace cinco días.

“Tengo que esperar hasta estar tarde y mañana por la mañana para ver cómo están los jugadores en duda”, comunicó el técnico español.

Del lado del Real Madrid a pesar de su convocatoria, no se sabe si Casemiro y David Alaba podrán estar en el once inicial del equipo merengue para el partido de ida en el Etihad Stadium. Alaba terminó con molestias tras el partido el pasado martes ante el Osasuna, y Casemiro sigue lesionado tras sufrir una molestia en un entrenamiento.

Lee también:

Lewis Hamilton se baja del campeonato de la Fórmula 1: “Estoy fuera del campeonato seguro, no hay duda sobre eso”

Johnny Murtagh, el jockey que pensó en el suicidio tras caer en el alocoholismo: “Me asomé al balcón. Estaba listo para saltar y terminar todo”

Guatemala golea a El Salvador en un amistoso y se prepara para enfrentar a México