Cómo organizar tu cocina

Es más fácil preparar la comida en una cocina limpia y ordenada. Pero las mesas llenas de cosas, las especias y hierbas desorganizadas y los armarios repletos de objetos suelen conspirar para que cocinar sea más un calvario que un placer. Al ser el centro de muchos hogares, la cocina también suele acumular más cosas diferentes que cualquier otra habitación de la casa.

Pero tú puedes recuperar el orden. Hemos buscado las estrategias de los mejores expertos en organización para ayudarte a hacer pequeñas cosas que pueden frenar el caos en tu cocina. Nos han dado estimaciones de tiempo y los materiales recomendados para realizar cada tarea.

¿Estás listo? Prepárate para disfrutar de esa gran satisfacción de eliminar el desorden, un pie cuadrado a la vez.

Exceso de electrodomésticos pequeños

Tiempo requerido: 1 hora

Materiales útiles: contenedores, canastas, estanterías

Dale un ‘hogar’ a los electrodomésticos

Cualquier aparato que uses a menudo debe tener un lugar fijo en la encimera, pero también debe tener un ‘hogar’ en los gabinetes, justo debajo o en la parte de arriba, para guardarlo sin esfuerzo cuando hayas terminado. Otra forma de dar la impresión de que la cocina no está desordenada es dejando los electrodomésticos fuera de tu línea de visión directa, por ejemplo poner la cafetera en un rincón junto al refrigerador.

Considera otras opciones de almacenamiento

Los electrodomésticos pequeños menos utilizados pueden ir detrás de los más usados, en los rincones más difíciles de alcanzar de los gabinetes superiores, en el estante superior de la despensa o incluso en una repisa del sótano. “Conozco a algunas personas que guardan sus pequeños electrodomésticos en un estante del garaje”, dice Amy Tokos, organizadora profesional certificada y fundadora de Freshly Organized. Usa el sentido común: No pongas los electrodomésticos pesados en un lugar alto.

Mantén los accesorios a mano

Guarda los accesorios de la batidora y similares en un recipiente, una cesta decorativa o una bolsa con cierre cerca del aparato.

Mide tu espacio

Siempre que necesites un nuevo electrodoméstico pequeño, asegúrate de tener en cuenta su tamaño y de medir el área donde lo pondrás, antes de comprar. Las freidoras de aire, por ejemplo, pueden ocupar bastante espacio, pero hay freidoras de aire pequeñas, que son de las mejor valoradas en las pruebas de Consumer Reports, que no necesitan tanto espacio.

Hierbas y especias mezcladas

– Tiempo necesario: 1 a 3 horas

– Artículos útiles: Plato giratorio, estante extensible u organizador de cajones, juego de envases, etiquetas, marcador lavable

Haz un inventario

Si guardas las hierbas y las especias en un armario, considera la opción de colocar un plato giratorio (de dos niveles si te cabe) o una estantería escalonada para que todo esté visible. Si los frascos de especias están en un cajón, prueba con un forro organizador como el YouCopia 10-Foot Spiceliner Roll ($17 en Amazon), un estante para especias dentro del cajón o un organizador expandible como el Expand-A-Shelf ($12 en Container Store), los cuales te permiten ver los frascos con claridad. Estas unidades son tan comunes ahora que puedes elegir unas que combinen con tu decoración, de acrílico transparente o hasta de acero inoxidable.

Elige tu propio orden

Ordena las hierbas y las especias de la manera que más te convenga: Divide por el tipo de hierba o especia (por ejemplo: salado, dulce/para hornear, sales/pimientas y condimentos), separa las hierbas de las especias o bien organízalas todas por orden alfabético.

Haz un set combinado

Si colocas las especias en frascos que combinen entre sí, “el armario de las especias se verá bonito y uniforme, lo que te alegrará cada vez que cocines”, dice Cary Prince, organizadora profesional certificada y fundadora de Cary Prince Organizing. Si vas a rellenar envases más grandes que te han sobrado, guarda esos frascos en un armario cercano en un plato giratorio de dos niveles como el 2-Tiero Bamboo Lazy Susan ($20 en Home Depot), dice Kay Patterson de Organized Soprano.

Pon etiquetas y fechas

Las hierbas y especias molidas pueden durar hasta cuatro años antes de perder su intensidad. Para controlar su frescura, Patterson recomienda que coloques una etiqueta borrable en el fondo del recipiente con la fecha de caducidad. Luego, cuando rellenes el envase, borra la fecha anterior y escribe la nueva.

Zonas de desorden de la cocina

– Tiempo necesario: de 30 a 90 minutos (organizar dos veces al año, o según sea necesario)

– Suministros útiles: organizadores para cajones

Crea un cajón utilitario

¿Tienes un cajón de “trastos” en la cocina en el que metes los cachivaches cuando no encuentras un sitio donde ponerlos? Replantéate ese hábito, dice Lucy Milligan Wahl, fundadora de LMW Edits, y bautiza ese cajón con el nombre de “Cajón de útiles”. Coloca en él objetos que tengan una utilidad, como una cinta métrica, tijeras y herramientas como alicates y un martillo. Usa organizadores para cajones, como los IDesign Linus Shallow Drawer Organizers (desde $4.49 en Container Store), para ordenar el cajón y mantener los artículos de uso frecuente (como papel, bolígrafos o gomas) cerca de la parte delantera.

Despeja las encimeras de la cocina

Las superficies de la cocina están pensadas para preparar la comida, limpiar y comer, no para guardar el correo, el bolso o las llaves. En los lugares en los que se acumulan objetos no culinarios, pregúntate: ¿Necesito estas cosas y tienen que estar en la cocina? Crea nuevos hábitos -como poner las cartas en un organizador de correo y el bolso en el armario del pasillo- funciona mejor que cualquier producto que puedas comprar, dice Jeffrey Phillip, de Jeffrey Phillip Organization and Design.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en el número de mayo de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.