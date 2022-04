Agenda de Eventos: qué hacer este fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Festival especial

Por primera vez, el Annual Very Special Arts Festival, que tendrá lugar en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), estará abierto al público. Es un festival en el que jóvenes de todo tipo de habilidades, de quince escuelas de Los Angeles, expresan su creatividad. El día para la comunidad incluye presentaciones y talleres de arte y danza, actos de magia y exhibiciones de arte con trabajos de los estudiantes. Sábado de 9:30 am a 1 pm. Gratis; se recomienda hacer reservación. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Atracción mejorada

Luego de varias mejoras y actualizaciones, SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) reabrió la atracción Turtle Reef, un habitat de tortugas marinas que incluye a Bruce, una tortuga marina verde que no puede ser devuelta a mar y que recibirá los cuidados especializados de expertos. El habitat había cerrado desde octubre de 2021 para su remozamiento. Se agregaron claraboyas para agregar luz natural además de una ventana más grande. Boletos desde $69.99. Horarios e informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld

Cuerpos 2.0

La popular exhibición de ciencia Bodies 2.0: The Universe Within, regresa al sur de California; se presenta en el Santa Monica Art Museum (1219 Third St., Promenade, Santa Monica) con un despliegue de 200 piezas humanas de verdad, entre cuerpos completos y órganos. Incluye una experiencia virtual en la que los visitantes exploran el interior del cuerpo humano desde dentro. Todos los días de 10 am a 10 pm; termina el 15 de octubre. Boletos $12.90 a $49.90. Informes ems-entertainment.com

Foto: Cortesía

Día de Star Wars

Para celebrar el día “oficial” de Star Wars, también conocido como May the Fourth, El Capitan Theatre (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) proyectará la trilogía oficial de Star Wars de hoy jueves al domingo. Cada filme de la trilogía se presentará por un día. Hoy jueves será Star Wars: A New Hope (Episode IV); mañana viernes Star Wars: The Empire Strikes Back (Episode V) y el sábado Star Wars: Return of the Jedi (Episode VI). Los shows diarios son a las 10 am, 1:20, 4:40 y 8:00 pm. Boletos $15. Informes elcapitantheatre.com.

Foto: Cortesía

Obra en Casa 0101

En la obra “Masao and the Bronze Nightingale”, que se presenta en el teatro Casa 0101 (2102 E.1st St., Los Angeles), luego de la Segunda Guerra Mundial, japoneses americanos que estuvieron encarcelados quedan sorprendidos al descubrir que Little Tokio se ha convertido en “Bronzeville”, una comunidad afroamericana. Cuando un músico de jazz japonés americano de Boyle Heights se enamora de una cantante de Bronzeville, el romance causa un efecto que impacta a las comunidades japonesa, negra y mexicoamericana. Viernes y sábados 8 pm, y domingos 3 pm. Termina el 15 de mayo. Boletos $20 a $30. Informes casa0101.org.

Foto: Cortesía

Día familiar

En honor a la monumental pieza An Experiment on a Bird in the Air Pump, de Joseph Wright of Derby, el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) llevará a cabo It’s In the Air, un programa familiar en el que el científico y profesor Pablo Aguirre explicará la ciencia detrás de esta obra de arte. Con una serie de experimentos interactivos en los que podrá participar toda la familia, explicará la importancia del oxígeno, cómo funciona la bomba de aire y por qué el aire es importante para los seres vivos. Sábado 11 am, 12 y 1 pm; gratis con el boleto de entrada al museo. Boletos $12 a $29. Informes huntington.org.

Foto: Cortesía

Arjona en concierto

Ricardo Arjona está de gira con su tour Blanco y Negro, nombres también de sus dos discos más recientes. El cantante guatemalteco tendrá dos presentaciones en el área, la primera el sábado en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim), 8 pm. Y la segunda el domingo en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). El artista interpretará sus más nuevos temas, además de los éxitos que ha acumulado en casi 30 años de carrera. Boletos $59 a $726. Informes hondacenter.com y cryptoarena.com.

Foto: Getty Images

Fiesta del Cinco de Mayo

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) realizará el Día de la Familia, un evento que estará dedicado a explicar el origen de la celebración del Cinco de Mayo en California. Se presentará la obra musical El Cinco de Mayo: An American Tradition, basada en el libro escrito por el doctor Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la UCLA. Con actores y cantantes vestidos con ropa de época y narrada por el doctor Hayes-Bautista. Participa el Ballet Folklórico Flor de Mayo y el Mariachi de Uclatlán; habrá una exposición de arte y demostración de artes culinarias y de jardinería. Domingo 12 a 4 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Exhibición nueva

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) abrirá L.A. Underwater: The Prehistoric Sea Beneath Us, una exhibición multimedia inmersa que explora el reino bajo el agua del Los Angeles prehistórico, cuando mucho de esta ciudad estaba sumergida en las aguas del Océano Pacífico. Los visitantes verán raros fósiles de toda la región angelina y encontrarán elementos cinemáticos enormes que muestran tiburones del tamaño de un autobús escolar, los colmillos gigantes de morsas y el esqueleto de 10 millones de años de una ballena descubierta en Lincoln Heights, entre otros artefactos. Incluye cerca de 40 fósiles y especímenes. Durará dos años en el museo. Boletos $7 a $15. Abierto todos los días de 9:30 am a 5 pm. Informes nhmlac.org.

Foto: Cortesía

Taller gratis

El Social and Public Art Resource Center (685 Venice Blvd., Los Angeles) ofrecerá el Ritual Workshop: Giving Thanks to Mother Earth Through Ofrenda and Art, un taller en el que este centro busca crear un espacio comunitario en el que los artistas puedan especializarse y desarrollar sus talentos. El centro proveerá todos los utensilios de arte; solo se pide a los participantes que lleven fruta y otros artículos que quieran usar para el ritual de la ofrenda. Aprenderán un antiguo ritual de la Madre Tierra y luego crearán un dibujo de naturaleza muerta. Sábado 10 am a 2 pm; es necesario reservar. Gratis. Informes sparcinla.org.